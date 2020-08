Ekstra V75-omgang med forsøk til Derby og Derbystoet

Bankeren tåler å bli brukt underveis! Spennende motbud til favorittene! En fantastisk V75-omgang venter i kveld, og her skal vi i lukene! Du blir vel med på moroa?

Det skal altså kjøres forsøk til Derby og Derbystoet på Jägersro denne kvelden, og dette er et STORT høydepunkt for de aktive hvert år. Bankervalget sto mellom 12 Don Fanucci Zet (V75-3) og 9 Hail Mary (V75-6). Etter å ha vært i tenkeboksen noen timer så landet vi på sistnevnte, og er inne på at den trolig vinner sitt løp selv om den må gjøre jobben i dødens.



V75-1 : 2 Fort Knox – Er på riktig vei i regi Björn Goop, og det var nok ikke uten grunn at han kjøpte seg inn i denne hesten for en tid tilbake. Vant enkelt sist, og det etter en sisterunde i 11-fart. Var ikke 100% i aksjonen, men betydelig bedre enn tidligere. Her blir det gratis tet, og på en LYNRASK bane kan den umulig bli enkel å plukke ned. Leder rundt om?

8 Aetos Kronos – Var OK fra dødens sist, men vi har fakta sett den fungere bedre tidligere. Må trolig vinne dette løpet fra dødens, og det trenger ikke å bli veldig enkelt. Er dog det soleklare motbudet, og disse to høyer seg litt over de øvrige.

V75-2 : 8 Oscar L.A. – Er trolig den hesten i feltet som har størst fordel av distansen, og det skal bli spennende å se den mot litt tøffere motstand i kveld. Har VELDIG mye inne, og det er en hest som Joakim Lövgren alltid har trodd en god del på. Feilet seg bort sist på en oppjaget sprint, men vant enkelt etter en avslutning i 11-fart nest sist. Dette forsøket er ikke veldig hardt, og vi blir alt annet enn overrasket om Oscar L.A. dukker opp på foto om det bare klaffer underveis. OBS!



1 Global Adventure – Har slitt fra innersporet tidligere, og sporet kan derfor bli en felle. Var meget god i harde omgivelser både sist og nest sist. Distansen i kveld er neppe et pluss, men med tanke på overkommelig motstand er den naturligvis selvskreven på bongen. 12 Brother Bill – Det er mulig at Nurmos greier å prikke superformen på denne, men vi ble ikke veldig imponert av den sist, selv om den holdt unna med et nødskrik da. På sitt beste er den imidlertid god nok i massevis, og må med på bongen selv fra et «kaldt» spor.

V75-3 : 12 Don Fanucci Zet – Prøvde man skoløs sist, og det gikk ikke. Var ikke optimal på den balansen, og nå er det tilbake til den balansen som den virkelig har levert med (sko foran / uten bak). Er favoritten til å ta seg av selve Derby, og tilbake på sitt beste så er sjansene store for at den bare jogger rundt en gjeng som dette. Er en veldig motivert favoritt som også vi tror mye på. Velger man å spekulere så er det 5 Rackham (elsker denne distansen, og er svært kapabel) samt 8 Gulfstream AM (vrien, men knallgod) som skal med.

V75-4 : 2 Mahma Lane – Kjørte Peter Untersteiner ett av de dårligste løpene i karrieren med sist, og det var altså i finalen av StoChampionatet. Greide faktisk å sitte seg til i tredje innvendig, og der ble man sittende bom fast med alle kreftene igjen. Det må føles surt i et slikt løp. I forsøket vant den enkelt etter å ha vist 09,6 s 800m. Er veldig kjapp fra start, og fra tet må det dreie seg om en stor sjanse. SPILLES!



3 Milady Grace – Har fått to løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Reden, og sist ble det en enkel seier på en bra tid. Er en av de beste hoppene i årgangen når det gjelder kapasitet, og den må naturligvis regnes tidlig. 9 Ganga Bae – Er en annen som er en av de beste i årgangen, og som vant sprettlett sist. På Jägersro er det ikke veldig enkelt å vinne bakfra, men med tempo dukker den nok opp på foto. Blir dog kun en outsider for oss.

V75-5 : 1 Power – Tet og slutt? Den var KNALLGOD etter pause sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Har dog ikke vært den samme hesten i år, og det skal bli spennende å se om Robert Bergh har fått vekket den i grevens tid. Er over middels fra start, og skulle Per Lennartsson greie å forsvare innersporet så er nok dette løpet over. Motivert favoritt. 9 Gaylord AM – Ble ikke kjørt med i Åmål sist, og den satt fast over mål. I finalen på Åby nest sist viste den 10,5/1900m etter galopp, og var god uten å fungere som best. Er en undervurdert traver som kan detonere en bombe om Power skulle være under pari. 10 Galantis – Spurtet meget sterkt via siste indre i løpet som Power ble toer i sist. Er spurtsterk, og alltid skummel når den får lifte med i rygger. Kan overraske med klaff!

V75-6 : 9 Hail Mary – Har ikke gjort mange feil hittil i sin karriere, og har altså vunnet 12 av 15 starter. Vant sprettlett etter en liten pause sist, og kom til mål med krefter igjen. Kun 10 hester i feltet gjør ting enklere, og vi blir alt annet enn overrasket om Per Lennartsson sender tidlig fremover. Har en stor sjanse nesten uansett hvordan dette blir kjørt, og vi tror MYE på denne favoritten. Velger man å gardere så er det i første rekke 1 Guzz Mearas som skal med.

V75-7 : 2 Upset Face – Har en sjeldent fin oppgave i dette forsøket, og vi er litt inne på at det kan dreie seg om tidlig tet og slutt. Var en av de beste i fjor, men har slitt litt mer i år. Vær dog OBS på at den har vært matchet mot knallhard motstand, og dette ser fakta noe billigere ut på forhånd. Fra eventuelt tidlig tet skal mulighetene være GODE om da ikke Adrian kjører for hardt unna. SPILLES! 5 Belker – Er handlet inn til Robert Bergh sin stall (kom i mai), og har trent sterkt før denne oppgaven. Har jogget 16/2000m i trening, og når er det altså dags for å starte. Må naturligvis passes direkte, for denne er svært grunnkapabel, og gjør dessuten sjeldent dårlige løp.



3 Champ Lane – Blir HARDT betrodd, og det er en hest som Nurmos tror mye på. Feilet sist, men så fakta ikke noe spesielt fin ut etter galoppen, og det gjorde i hvertfall oss usikre. Duger på sitt beste, men vi vil gjerne se den fungere bedre igjen før vi heiser den høyere opp på ranken.