Vår hovedbanker i Kalmar fredag har en passende oppgave foran seg. Vi tror på tet fra start til mål.

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Biri: Store penger i luften i kveldens V65-omgang

V65 Kalmar: Elias har bankeren i Kalmar

V75 lørdag: Se Super Saturday gratis med V75 fra Bergsåker og V75 på Bjerke

Oddstips: Fyldig oddsprogram fredag - sjekk våre analyser

Oddssingel skiskyting: Thingnes Bø er uslåelig i Hochfilzen

Oddssingel håndball-VM: Norge skal knuse Spania

Julekalender: Sjekk dagens luke



Vi nærmer oss en herlig travhelg. Lørdag byr Rikstoto på såkalt Super Saturday. Da skal vi først spille til den ordinære svenske V75-omgangen på Bergsåker, der det er spillestopp kl 16.20. Lørdag kveld varter så Bjerke opp med GULLJACKPOT i V75 og her starter ikke V75-1 før kl 20.00. Men før vi kommer tid skal vi også gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj fra Kalmar, mens det her hjemme er V65 på Biri fredag kveld. I Sverige skal vi til Boden for å spille V64 fredag kveld.

Her er noe av det vi kan by på i fredagens lunsj fra Kalmar:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

6 Gambit Brodde (V65-6) er rask fra start og bør ha gode muligheter til å sitte tidlig i tet her. Mot passende selskap tror vi det skal være snakk om en god vinnersjanse. Vi tror på tet fra start til mål og årets sjuende triumf for den Conrad Lugauer-trente 4-åringen. Dagens hovedbanker i V65-spillet.

12 Inazawa Smart (V65-4) står riktignok sjanseartet til og har vært sparsomt startet, men fikk ett løp i kroppen i oktober etter en lengre pause og skal etter rapportene være godt forberedt til årets niende opptreden. Lövgren-hoppa er best på kapasitet i dette feltet og klaffer det bare noenlunde på veien, skal mulighetene være gode. Blir alenestrek på de mindre systemene.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

<b><br /></b>

2 Jack Bowler (V65-1) møter et par skarpskodde konkurrenter i dagens første løp, men helt sjanseløs er så absolutt ikke vårt drag i løpet. Den sju år gamle vallaken var positiv på Åby i sin siste start og står fint til spormessig i dette løpet. Zackrisson-traveren er stort sett jevn og flink i prestasjonene og må tidlig på bongen, synes vi.

7 A Chocolate Dream (V65-6) har kanskje ikke imponert i sine to starter i ny regi, men har fått to nyttige gjennomkjøringer og er nok feltets beste hest. I fjor ble det fem seire på elleve starter, mens han har fem seire på årets sju starter - så langt. Hoppa kan veldig mye på sitt beste og dersom hun fungerer som hun skal, bør hun være med å kjempe om seieren i dette selskapet. Må på alle bonger.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under