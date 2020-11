Ekstremt spennende omgang på skrellbanen Axevalla! Vi spiller med en frekk banker, og krydrer bongene med flere mildt sagt spennende objekter! Du blir vel med oss i jakten på storcashen i kveld?

Lerum med V65-suksess på Biri 30. oktober

Undertegnede kom dessverre ikke i mål på de flate bongene denne fredagen, men det store systemet (10 andeler a Kr.400) satt som det skulle. Utbetalingen stoppet på SOLIDE Kr.37 322.



Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten.



Kjempefest på Bjerke

Det var dobbel jackpot på Bjerke i V75 onsdag kveld. Fire favoritter vant i de fire siste avdelingene, men i V75-1 sviktet storfavoritten 11 Lesja Tara og dermed ble det ikke så verst utbetaling. Vårt spilleforslag med innl.pris på kr 450 satt som det skulle og betalte tilbake pene 3 667 kr. Totalt ble det sju rette for hele 63 andelslag på Eksperten. Totalt ble ca 250 000 kr innspilt og Nettavisen omsatte for ca 82 000 kr på Eksperten.

En av årets mest spennende V64-omganger! Ja, vi våger faktisk den påstanden. Løpene er svært jevne, de soleklare bankerne finnes ikke, og vår banker blir neppe noen favoritt. Vi tror dog ikke at 9 Hindenburg AM (V64-4) taper sitt løp om den er som den skal være. Er nemlig svært kapabel, og kommer med superform! ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 9 Montego Bay – I innledningsløpet blir 5 Atlas Font hardt betrodd. Varmet veldig fint i debuten for Björn Goop, men i selve løpet ble det galopp, og vi stoler ikke helt på denne. Spesielt ikke når den skal ut fra et trangt spor i volten… Vår ide kommer ut i ny regi, og det skal bli spennende å se den for Östre. Vi vet at dette var en hest man hadde klare Derby-ambisjoner med i år, men slik skulle det dessverre ikke gå. Er uansett en grunnkapabel tøffing, den får nå PISKEN med seg for første gang (er trolig et stort pluss med et korrektiv), og den skal helt klart passes. Burde nemlig hatt et langt høyere grunnlag…

V64-2 : 3 Legendaria Zon – Et helskummelt løp venter, og her anbefaler vi en BRED gardering. Vi plasserer det som blir den trolige favoritten først, men det kun hårfint. Debuterer for Goop, og får på seg en BIKE for første gang. Mot en veldig billig motstand så skal sjansene være OK. Vi husker dog svært godt et intervju med den forrige treneren (Joakim Lövgren) hvor han sa at dette var en hoppe med dårlig innstilling…

V64-3 : 9 Call Me Brodda – Er MYE bedre enn raden, og en tenkbar skrell i det som er et svært spennende løp. Den fullførte godkjent i tøffe omgivelser tredje sist, og kom da til mål på en OK tid over denne distansen. Så ble det feil når treneren kjørte den nest sist, mens den sist ble sittende fast med krefter igjen på en 11-tid. Står i en perfekt rygg fra start, og dette kan bli dønn riktig. Skreller? Se også litt opp for 10 Veiled som ikke var tom etter sene luker sist. Ble da disket for å ha trengt seg ut. Magnus Dahlen sine hester har prestert LANGT under pari i ganske mange mnd nå, men ser igjen klart bedre ut i banen. Veiled er god nok på kapasitet, og også solid kuskeplusset med Jepson. OBS!

V64-4 : 9 Hindenburg AM – Har kommet sent i gang, men denne er knallgod, og er under en rivende utvikling. Feilet like etter start nest sist, men kom da solid tilbake. Sist blåste den rundt feltet, og kom alene til mål. Går nok ned mot 14,0/2140ma om nødvendig, og vår klare feeling er at den blåser disse om den bare skikker seg. MÅ BARE PRØVES I KVELD!

V64-5 : 1 Nisse Roc – Er egentlig en veldig bra hest, men som har hatt sine problemer. Var ute av taktene sist, og havnet i dårlige rygger. Spurtet meget sterkt når den fikk sjansen på oppløpet, og kom til mål med krefter igjen. Løser det seg bare litt bedre i kveld så vil den felle mange nedover det lange oppløpet, og den skal passes i et løp som dette. OBS!

V64-6 : 10 Voltaire Gifont – Har fått fire løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Goop, og ligger veldig i skorpen nå. Avsluttet meget sterkt ute i banen sist, og på klokken stod det 10,5 s 600m med krefter igjen. Står i feltes beste rygg, Jepson kjører frekkere enn de fleste, og kommer han seg bra gjennom på startsiden her, ja, da kan dette bli svært spennende nedover det lange oppløpet. VÅR IDE! PS. Tungt spill blir det på 4 General Bianco, og dette kan naturligvis dreie seg om tet og slutt. Vi er dog usikre på hvor «modig» denne er når den skal gå foran, og dra et ganske bra felt… Formen er bedre enn raden, og den satt fast sist.