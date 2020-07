En klink vinner krydrer Bjerke-lunsjen

Frode Hamres USA-import er fortsatt ubeseiret her til lands. Vi tror på ny seier i dag.

Det er fransk lunsj på Bjerke i dag. Det betyr V5-start allerede klokka 11:40.

Her er noe av det vi har å by på fra landets hovedbane:

V5-1: 4 Canali har gitt et strålende inntrykk i tre strake seiersløp fra tet her til lands. Sist hadde Frode Hamres stilige 3-åring full kontroll til enkel seier etter ledelse fra start til mål på Sørlandet og innfridde som stor favoritt. Vi har ingen grunn til å spekulere i favorittfall og tror på reprise. Normalt en meget god vinnersjanse! Dagens banker.

V5-2: 11 Stealth er det ikke lett å få feilfritt rundt og inn på bestilling, men 4-åringen er ihvertfall langt bedre enn hva raden gir inntrykk av og i sin siste start på Sørlandet feilet han trolig fra seg seieren 300 meter fra mål. Oppfører han seg, vinner han trolig dette. Må på alle bonger.

V5-3: 1 Lakeside Cassie har vist fine takter i det siste og møter dønn riktig lag. Fra førstespor kan det fort bli tet hele veien dersom hun klarer å forsvare innersporet bak bilen. Motstanden skremmer ikke og formen er fin. Et tidlig bud i løpet.

V5-4: 4 Gonzales B.R. fullførte bra fra dødens til annen i V75 på Bjerke i sin første start for Frode Hamre og kan helt sikkert ventes ytterligere forbedret med den gjennomkjøringen i kroppen. Sporet er fint og motstanden den rette. Det lukter tet fra start til mål. En hyggelig vinnersjanse og en mulig banker for samlebongenen. På DD-kupongen spiller vi han alene.

V5-5: Dette kan fort bli en duell mellom Hamre-traverne 3 Listas Hotshot og 10 Nuncia. Sistnevnte gikk et fint løp etter galopp sist og kan så absolutt vinne dette i feilfri utgave. Begge må på bongen i det som kan bli en flott lunsj for Frode Hamre.