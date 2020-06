En lunsj med potensial på Solvalla

Småvrien lunsjomgang! Flere jevne oppgjør hvor det kan skrelle til i! Vi jakter V65-suksess med en tøffing av en banker! Du blir vel med på moroa?

Det er ikke spesielt enkelt å være spiller på Solvalla i denne lunsjomgangen. Seks småvriene løp venter, ingen klare bankere, og dette burde gi solid betalt. Vi landet tilslutt på 4 Estelle Nordique (V65-5) som dagens beste banker. Beste hesten, og den vinner et løp som dette om den bare leverer som den skal. Ellers finnes det flere frekke objekter, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V65-1 : 7 Zagor Grif – Innledningsløpet er ganske jevnt, og vi blir alt annet enn overrasket om det kan skrelle til direkte. Vår ide har fått to løp i kroppen etter pause, og virker å være ordentlig på riktig vei. Satt i åttende utvendig med langt frem sist, kom via sporene vel runden igjen, avsluttet bra, men kjørte seg fast. Kom til mål med litt krefter igjen, og den fikk et pluss i kanten av oss. Er nå solid kuskeplusset med Jepson, den får på seg en BIKE for andre gang i karrieren, og skulle den være ytterligere forbedret så kan den helt klart vinne et løp som dette. OBS!

V65-2 : 9 Ganette AM – Kom ut i regi Kenneth Haugstad sist, og varslet form direkte. Spurtet bra etter et passivt opplegg, så fin ut, og var alt annet enn tom over mål. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, smygsporet skal passe bra, og her må man være på vakt. 11 Eternal Space – Er stadig noe bedre enn raden, og spurtet fint innvendig etter et passivt opplegg sist. Blir SOLID kuskeplusset med Jepson nå, og den må med på en tidlig gardering.

V65-3 : 2 Love No More – Var solid i sitt siste løp før pausen, og gjør her en spennende start i regi Katja Mellko. Er mer enn god nok i et løp som dette, den står helt perfekt til, og den er verdt et forsøk direkte. 12 Anakin AS – Ble et veldig skrik på Charlottenlund sist, men da rullet den over i galopp inn på den første svingen. Debuterer for Nurmos nå, og mot en ganske overkommelig gjeng er den tidlig på vår rank.

V65-4 : 12 J.J. Another Vinn – Er i superform, og selv fra et kaldt spor prøver vi oss med den som vår tipsener. Spurtet voldsomt etter et passivt opplegg sist, og hadde nok vunnet det løpet med litt bedre flyt på veien. Trenger naturligvis flyt fra dette sporet, men skulle det først klaffe litt på veien så har den form til å vinne. MÅ MED PÅ ALT!

V65-5 : 4 Estelle Nordique – Er veldig bra, og har en STOR sjanse her om den ikke finner på noe tull. Feilet når den var på rask vei fremover sist, og det er mulig at den ble noe overforsert da. Var knallgod i nederlaget nest sist, og tredje sist viste den 10,9 s 1000m når den ikke tapte med mye for en såpass god hest som She Follow Me. Neppe noen i dette feltet er bedre enn Estelle Nordique, og vi tror altså den vinner om alt går riktig for seg.

V65-6 : 5 Happy Romeo – Er svært grunnkapabel, og gikk fullt godkjent i tøffe omgivelser etter pause sist. Er trolig MYE forbedret med det løpet i kroppen, man fester på en BIKE, og vi forventer at den dukker opp helt der fremme. Vår ide i en meget fin finale.