En tøffing innfrir i V65-2 på Momarken

Fireårige Orlando Star var mektig vinner sist. I kveld blir hesten vår V65-banker på Momarken.

Vi har en meget spennende tirsdag foran oss i travet. Tirsdag kveld er det duket for en saftig jackpotomgang i V64-spillet i Eskilstuna, der det venter hele 1 990 884 SEK ekstra i sekserpotten. På Momarken er det klart for en høyinteressant V65-omgang der det må være store penger i luften. Tirsdagen innledes med V4-lunsj fra Romme.

Mandag kveld var det stor jackpotomgang i V65-spillet på Klosterskogen og Rolf Lerum leverte bunnsolide tips.

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Lerum kom ikke helt i mål på de flate V65-forslagene på Klosterskogen denne mandagen, men hans V65-forslag med (innl.pris kr 360) betalte likevel ut fine 2 040 kr. På Eksperten leverte Lerum to systemer (fire andeler a kr 1 000 / ti andeler a kr 400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RETTE Utbetalingen ble knallfine kr 52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Momarken og det ser alt annet enn lettløst ut på Mysen i kveld. To av V65-løpene er stengt på poeng og generelt er vanskelighetsgraden høy. Halve Mysen og hele Norge går nok på 2 Orlando Star som sin banker og det blir også min banker.

Imponerte i Høitomt-debuten

Den fireårige Orlando Vici-sønnen Orlando Star debuterte i regi Marius Høitomt i et lunsjløp på Jarlsberg for tre uker siden. Det var ganske bra klasse på det løpet og en offensiv Eirik Høitomt kjørte seg tidlig frem i dødens på den gode treårshoppa Nuncia. Knakk denne mot mål og landet på flotte14.9/2140 meter. Det var en mektig prestasjon. Hadde stort galoppert i sine tidligere starter. Det er ikke noe tøffere imot i kveld og normalt er det snakk om en vinner dersom han ikke galopperer. 2 Orlando Star i V65-2 blir min V65-banker på Momarken i kveld.

Høitomt innleder?

V65-1 er en poengjakt stengt på 550 startpoeng og det er uoversiktlig på forhånd. Kanskje den beste løsningen er å ta med alle ni startende? Slikt blir som kjent dyrt, jeg står på fire hester på samtlige V65-forslag.

Jeg setter 8 L.J.s Dreamcatcher først på min rangering. Vallaken har gjort fine løp i det siste og har en svært overkommelig oppgave foran seg i kveld. Eirik Høitomt får sjansen i sulkyen i kveld og han vet å forvalte sine muligheter.

Bjørnerød blir storfavoritt

Uten forkleinelse for Kristian Bjørnerød, men at hans 4 Spik Lyna skal være markert på over 50 prosent i V65-3, sier litt om vanskelighetsgraden på kveldens V65-omgang. Spik Lyna vant to strake løp tidligere i sommer, men var helt uregjerlig i sine to siste løp. Kommer nå tilbake etter drøye to måneders pause, men er ingen favoritt å lene seg på. Jeg tar med åtte hester på det største V65-forslaget.

Yderbond kan slå dem igjen

Haakon A. Ydersbond og hans 7 Thess Prinsessa tok en sterk og fortjent seier i V75-3 på Bjerke sist onsdag. Avviste da lett gode Mo Lykka mot mål etter en tung sisterunde. Møter klart overkommelig motstand i kveld i V65-4/V5-1 som er stengt på kun 300 startpoeng. Får Haakon sin hoppe feilfritt rundt også i kveld, er det bra sjanse for ny seier.

Joakim har DD-bankeren

V65-5/DD-1 er et løp for stallansatte der jeg tar sjansen på dobbeltbanker i V65-spillet på 3 Thai Swagger og 5 Diamond Are Forever. 3 Thai Swagger spurtet flott til andreplass bak gode Aksel Pedro sist på Bjerke og har en fin oppgave foran seg på papiret i kveld. I en herlig DD-omgang, velger jeg å bankerspille 3 Thai Swagger og Joakim Hansen i DD-1.



Kvasnes skal være favoritt

Et fint varmblodsløp for hopper avrunder kveldens V65-omgang på Momarken og jeg betaler for seks hester på de to største V65-forslagene. 2 Stand By Me Ås og Kristine Kvasnes blir spillefavoritt og det blir også min favoritt. Galopperte seg bort fra start som en del betrodd i et V75-løp på Bjerke sist, men har ellers vist strålende form i det siste. Feilfritt skal det være bra vinnersjanse i kveld.