Tre år gamle Ribot kommer ut etter fire måneders pause i lunsjen på Bjerke. Vi tror det er en vinner på direkten.

Er du klar for V75 WINTER BURST?

Fra 23. desember til 31. desember blir det ÅTTE V75-omganger, og det hele avrundes med en gedigen MULTIJACKPOT på selveste nyttårsaften. Vi jobber naturligvis på gjennom hele julen, og gir deg oppdaterte travtips hver dag. Sjekk ut følgende:

23. desember: V75 Mantorp med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

25. desember: V75 Umåker med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 onsdag.

26. desember: V75 Solvalla med start kl.16.20. Våre tips er klare ca. 10.00 torsdag.

27. desember: V75 Momarken med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 fredag.

28. desember: V75 Romme med start kl.16.20. Våre tips er klare ca.15.00 fredag.

29. desember: V75 Charlottenlund med start kl.15.00. Våre tips er klare ca. 09.00 søndag.

30. desember: V75 Bjerke med start kl.19.30. Våre tips er klare ca.12.00 mandag.

31. desember: V75 Axevalla med start kl.15.00. Våre tips er klare ca.18.00 mandag. HER ER DET MULTIJACKPOT MED MINST 16 MILLIONER EKSTRA!

Her er noe av det vi kan by på i lunsjen fra Bjerke i dag:

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

4 Ribot (V4-1) debuterte som 2-åring med å bli treer i Tyskland i fjor før han kom ut i regi Sigbjørn Kolnes og vant i sin første start i midten av august. Har hatt fire måneders pause siden det siste løpet på Bjerke 20/8 og trener etter rapportene godt og skal være vel forberedt til denne starten. Mot riktig motstand tror vi det dreier seg om en topp vinnersjanse. Dagens V4-banker!

10 Fortunata (V4-2) kommer fra samme stall som vår banker og gjør sin første start i regi Kolnes på norsk jord. Hoppa har i følge stallen gjort positive takter i trening og selv fra et sjanseartet bakspor, må hun regnes i toppen direkte. Tempo i front vil nok være en klar fordel herfra.

1 Bolero (V4-3) skuffet kanskje litt forrige onsdag, men vi regner med alt er i orden igjen nå når 3-åringen kommer til start igjen. Fra et perfekt spor med velkjørende Eirik Høitomt i sulkyen er vallaken normalt sikret en økonomisk reise og tilbake på sitt beste, er han mer enn god nok til å være med i toppen i dette selskapet. Må på bongen.

11 Brage Hindø (V4-4) er feltets beste hest på kapasitet, men to galopper på rad gjør oss litt usikre. Hamre-traveren har hatt et liten pause siden siste start og skulle han bare gå feilfritt hele veien, er vi ganske sikre på at han er med og kjemper om seieren selv fra en vanskelig utgangsposisjon. Vår DD-banker. I V4-veddemålet dekker vi opp.

