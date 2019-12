En vinner uten galopp

Helle Spik er langt i fra noen stabil herremann, men feilfritt tror vi han vinner i kveld. Han har vist seg langt mer stabil under sal.

Undertegnede er på hjemmebane i kveld. Her er noe av det vi kan by på til kveldens løp:

Omgangen ser vrien ut på forhånd uten de klare holdepunktene.

OBS! Det har snødd mye i Trondheim de siste dagene, så det kan fort bli krevende forhold utover kvelden.

9 Helle Spik (V65-3) blir vår hovedbanker for kvelden. Den kapable 9-åringen er absolutt ingen pålitelig herremann for spillerne. Det har blitt mye galopp i det siste, men feilfritt har han som kjent enorm kapasitet. Sist han startet under sal sammen med Amanda Robertsen ble det seier. At det er snakk om montè igjen i kveld, tror vi bare er en fordel. Sjansen for feilfritt løp er større da. At det i tillegg er snakk om full distanse, styrker bare sjansene for seier. Vi tror på seier.

11 Creek's Superline (V65-5) kan være en frekk banker for de friske som jakter pene førjulskroner og som jakter skreller i øvrige løp. Seiersmaskinen til Odd Nyeng vant hele ni løp på elleve starter og har vist flott utvikling også i år, selv om den fantastiske seiersprosenten fra i fjor naturlig nok ikke er den samme. 5-åringen har møtt veldig gode hester i det siste og i tillegg stått vanskelig til. Han er både sterk og speedig og møter langt mer overkommelig selskap i kveld. Klaffer det bare noenlunde, tror vi han blåser inn til seier. En god vinnersjanse i riktig selskap!

9 Hiawatha River (V65-1) møter riktignok gode Panama Rags, men vårt spill i løpet var god som firer første gang ut i Blekkan-regi for en måned tilbake og kan ventes ytterligere forbedret til denne starten. Med ett løp i kroppen og et passende spor, er ihvertfall vi tidlig i lukene og markerer for hest nummer ni i kveldens første løp.

Det kan være så enkelt som at 11 Tearsofthesun vinner V65-2, men hoppa er ikke helt til å stole og står dessuten litt sjanseartet til. 5 Yesyesyes skuffet kanskje litt i Östersund i sin siste start 17/11, men var veldig god da han taktet om til lett seier gangen før og har generelt vist positive takter i ny regi. Må tidlig på bongen. Fra tet tror vi Cecena Ås-sønnen vinner dette. Et tidlig kryss i løpet.

9 Gloria B.R. (V65-4) gjør en spennende start etter noen måneders pause i overkommelig selskap mandag. 5-års hoppa leverte flere fine løp i sommer og dersom formen er noenlunde bevart, bør hun være med å kjempe om seieren på direkten. Oppgaven er svært så passende.

3 Place Your Bet (V65-6) er kanskje et langskudd i mørket, men den startraske vallaken har fine forutsetninger med spor tre bak bilen - startrask som han er. Gift Kronos-sønnen har vært ute i montè i sine siste starter, men vi glemmer ikke innsatsen 22/9 da han ledet et tilsvarende løp fra start til mål mot gode hester på Leangen. Skulle han komme seg foran, er han veldig flink til å forsvare seg. Løsnignen på DD-2?

