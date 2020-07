Enorm jackpotomgang i søndagens V75-galopp fra Jägersro

Våre galoppeksperter er i storform foran søndagens store jackpotomgang i V75-spillet på Jägersro.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Alle V75-løpene fra Jägersro søndag ser du gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 13.00

En strålende trav-og galoppsøndag står foran oss. Spillemessig er det uten tvil V75-omgangen på Jägersro galoppbane med Svensk Derby med stor JACKPOT OG hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten som er høydepunktett. I tillegg er det flott lunsjomgang i Østersund med både V4 og V5 og her er det kvalifisering til Kaldblodsderby og Derbystoet. Søndag kveld er det så klart for internasjonal V65-omgang på Klosterskogen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V75-omgangen på Jägersro galoppbane. Her er det altså stor jackpot og hele 5 411 314 SEK ekstra i premiepotten. Merk at disse millionene fordeles på alle tre premiegruppene etter 40/20/40. Det betyr 2 164 525 SEK ekstra både i sjuerpotten og femmerpotten, mens det er 1 082 262 SEK ekstra i sekserpotten.

Det er spillestopp i V75 kl 15.00 og merk at rekkeprisen er 1 krone. V4-spill er det også, dette innledes i V75-4 og her er det spillestopp kl 16.18.

Våre galoppekspertet traff skikkelig under forrige søndags V4-galopp i Gøteborg og de fulgte opp med nye strålende V4-gevinster på Bro Park onsdag.

Tre overraskelser og en banker som innfridde onsdag 8. juli på Bro Park

Våre galoppeksperter lanserte 4 In Vero We Trust som banker i V4-4 under onsdagens V4-omgang på Bro Park og denne innfride til fulle. Og med et 10. valg i V4-1, et 9. valg i V4-2 og et 5. valg i V4-3, ble det flotte 15 181 kr i utbetaling for 4 rette. V4-forslaget på Nettavisen med innl.pris kr 980 satt klokkerent og totalt ble det klaff for 10 andelslag på Eksperten.

Gedigen V4-suksess på Gøteborg galopp søndag 5. juli

Det ble nok en utfordrende V64-omgang på galoppen i Gøteborg søndag. Kun en spiller klarte seks rette i V64 og seks rette betalte ut hele 326 240. Vrient ble det også i V4-spillet, men her ble det kjempeklaff for våre galoppeksperter. 8. valget 13 Last Reference var krysset på kun tre hester på det største V4-forslaget i V4-4 (innl.pris kr 1 872). To andelslag på Eksperten med fire andeler a kr 500 satt klokkerent og V4-utbetalingen landet på solide 55 130 kr.

Det er uten tvil Svensk Derby i V75-6 som er det store sportslige høydepunktet under søndagens V75 på Jägersro. Hele 1,5 mill SEK venter vinneren av det løpet. Men det er en rekke storløp ellers også, der V75-1 kan friste med en førstepremie på 500 000 SEK. Det er ellers flere mulige bankerkandidater i omgangen. Vi velger å spille banker i V75-2 og V75-5.

V75-1: 2 I Kirk jakter åttende strake på hjemmebane. Tar trolig teten og det er bra sjanse for at han leder hele veien. Han er en bankerkandidat. Vi nøyer oss med å bankerspille på de to minste V75-forslagene. 5 Breakdancer og 4 Riwaj og har vært i nærheten sist de møtte I Kirk, 5 Breakdancer tas med på de to største V75-forslagene. 4 Riwaj tas med det på største sammen med outsideren 8 Ousden House. Den misset starten sist og alt ble feil. I startene forut var han knallgod, og nå er han jockeyforsterket.

V75-2: 1 Nocentsinkentucky er aller best på sprint, og han er en av de beste treåringene i Skandinavia. Vi tror han slår 2 Gulfstream Tiger, som har vært god mot svakere motstand. 3 Mountain møter nok overmakten, men har gjort det bra. De øvrige er sjanseløse.

1 Nocentsinkentucky blir den ene av våre to V75-bankere denne søndagen.

V75-3:

Dette løpet vinnes nesten alltid av toppvekterne. Trioen 1 Suspicious Mind - 5 Pas de Secrets og 8 Gold Tyranny har veldig høy klasse, og vi tror de øvrige får problemer. 6 Bokan fra Wido Neuroth gjør det ofte bra på Jägersro og blir vår fjerde og siste hest på forslagene i V75-3.

V75-4/V4-1: Vi tror ikke på 6 og veldig lite på 7, de øvrige kan vinne. 8 Serenity Bloom har vært svak på andre baner, men knallgod på Jägersro. Fortjener å være favoritt. 5 Couleur Cafe fra Neuroth har gjort det bra, men har aldri startet på banen. Det kan bli hva som helst. Dette løpet er litt smålurt, men vi synes Serenity Bloom er rett favoritt.

V75-5/V4-2: 6 Queen Rouge er en fantastisk hoppe. Var tredje i Svensk Derby i fjor etter et svært uheldig løp, har ellers aldri vært dårligere enn nummer to. Blir vår V75-banker nummer to og bankerspilles også på de to minste V4-forslagene.

5 Nouvelle Lune har gått flotte løp på Jägersro. Gikk i bakken da Jan-Erik Neuroth skadet seg stygt, spennende å se om det kan ha hatt noen betydning. Vi synes disse to skiller seg ut.

V75-6/V4-3/DD-1: Svensk Derby! 12 Bullof Wall Street og 3 Yoker er favoritter, og det er ikke så rart. Men her er det flere objekter. 11 Harry har vært overlegen i svakere lag, men hvor god er han? 5 Sel Sea har kun to starter, men han har et stort talent.

V75-7/V4-4/DD-2: Som alltid en vrien finale på Derbydagen. Fire hester skiller seg litt ut. 5 Couples, 4 Jazz Explosion, 9 Red Hot Chili og 8 Plantstepsdream er fire formhester som vi har stor tro på. Aller mest tro har vi på 5 Couples som også blir vår DD-banker.

