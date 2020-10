Enorm V64-jackpot klokken 19.30

Nesten 2,1 millioner ekstra! Svært spennende omgang med mye snadder! Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte V64-vurderinger?

Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

Lerum med V4-FEST på Visby 1. oktober

Alt av V4-bonger satt på Visby denne torsdagen, og meget solide tips ble servert! Kakuna Jons (3-valg / 16%) ble banket på den lille bongen til Kr.144, og det mot dagens nest tyngste favoritt. Janssons Frestelse (18%) var en annen godbit som ble servert, og den holdt lekestue med dagens tyngste favoritt. Den lille bongen til Kr.144 satt som spikret, og betalte ut meget fine Kr.1 996,-

Det ligger altså nesten 2,1 millioner ekstra i kveldens SEKSERPOTT, og det er store penger å spille om. V64-omgangen til Kalmar ser dessuten klart spennende ut, og her skal vi i lukene. Kveldens beste banker kommer ut i V64-3, og der må vi bare tro HARDT på 15 Wild Love som egentlig ikke møter noe... Ta rygg på følgende:



V64-1 : 6 Damien Hanover – Kommer ut i regi Helen Blomberg, og akkurat det synes vi er meget spennende. Dette er nemlig en svært dyktig jente som gjør det bra med de hestene hun får inn i trening, og her har hun fått en GRUNNKAPABEL hest som er bedre enn det grunnlaget den har på konto. Damien Hanover har rett og slett veldig mye inne, og det er første gang ut en slik må prøves. Slår til som en godbit i dønn riktige omgivelser?

V64-2 : 8 Despot Power – Har blitt matchet mot de beste i årgangen i omtrent alt av løp som den har gjort, og går ned mange klasser når det gjelder motstand her. Den holdt fullt godkjent mot gode hester som Selected News/Global Badman nest sist, mens den trakk seg litt fra tet i tøffe omgivelser sist. Tredje sist viste den 10,7 s 700m til fjerde i et løp hvor kanonen Elegant Ima vant. Har stor fordel av et lite felt, den vil få gratis kontakt, og selv fra 60m tillegg så må dette dreie seg om en stor sjanse. Burde vært klart hardere spilt enn hva den var når vi la ut tipset (2-valg / 35%).

V64-3 : 15 Wild Love – Selv fra 40m tillegg er dette en BILLIG oppgave for favoritten. Vant sitt forsøk på et imponerende sett tredje sist, og var også klart bra etter en liten pause sist. Gikk da 08,3 s 800m mot MYE bedre hester enn dette. Ventes ytterligere forbedret med det løpet i kroppen, og mot en særdeles billig motstand så må den være LANGT under pari for å tape dette. Vi spekulerer ikke, og går ALL IN!

V64-4 : 3 Hillbilly Woodland – Er normalt lynrask ut på volte, men feilet med samme kusk fra samme spor tredje sist. Formen til hesten er dog knallbra, og sist avsluttet den styggfort (11,8 s 800m). Skulle den trampe avgårde feilfritt så blir det tet, og fra den posisjonen har denne formtoppede hoppen en god sjanse. VI ILER TIL MED TIPSNIKKEN!

V64-5 : 9 Milady Grace – Var stor i nederlaget i Derbystoet sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Har gjort fire løp for Reden, og stadig blitt bedre. Kommer her ut i en finale med 200 000 i førstepremie, og vi vil tro at formen stadig er på plass. Beste hesten, og den skal stå først på ranken. Vi går dog ikke ALL IN på den fra denne utgangsposisjonen.

V64-6 : 2 Image Rapida – Er ikke helt stabil med volte, og det kan bli galopp på startsiden. Går den feilfritt så har den en svært passende oppgave foran seg, og den pleier å levere solide løp på denne distansen på sin hjemmebane. Vår ide. 3 Sanda Love – Spurtet sterkt sist, og virker å være på vei mot formen. Håndterer distansen, den står perfekt inne i grunnlaget, og er absolutt en tenkbar skrell.