Enorm V64-jackpot på Bergsåker i kveld

Det er dobbel jackpot og over 4 millioner SEK ekstra i sekserpotten til kveldens V64-omgang fra Bergsåker.

Det nærmer seg helgens store høydepunkt på travfronten. Lørdag er det V75 med GULLJACKPOT på Bjerke og det er en herlig V75-omgang som venter. Før den tid skal vi dog gjennom en innholdsrik fredag. Men allerede fredag er det store penger å spille om. Denne innledes med V65-lunsj fra Eskilstuna. Her er det jackpot 604 869 SEK ekstra i sekserpotten. Fredag kveld er det uvanlig V65 på Momarken (ikke ofte Momarken har travkjøring på en fredag) og ikke minst er det DOBBEL JACKPOT i V64 fra Bergsåker. Her ligger det formidable 4 081 884 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal det heretter handle om V65-løpene på Eskilstuna der vi finner vår jackpotbanker i V64-6.

6 Tottenham (V64-6) er en kapabel type som kommer tilbake etter en liten pause. Den sju år gamle vallaken vant fire løp på 13 starter i fjor og vant fra tet på Solvalla i sin nest siste start i slutten av oktober. Han er både rask fra start og tåler også å gjøre en del selv i løpene og pleier å være godt forberedt når han kommer til start. Motstanden er heller ikke avskrekkende. Dette er snakk om en veldig bra hest som løftet seg ytterligere et hakk når han kom i Svante Båths trening i fjor. Vi tror han årsdebuterer med seier. Kveldens hovedbanker i den fete jackpotomgangen fra Bergsåker!



9 Indine Keeper (V64-1) er ei talenfull hoppe som er langt bedre enn hva raden gir inntrykk av. Hun holdt bra til tredje etter en tøff reise i sin første start etter lang pause på Bergsåker like før jul, før hun galopperte seg vekk på ulykksalig vis i Bollnäs sist. Feilfritt kjemper hun normalt om seieren. Kan være en frekk bankervariant i jackpotrunden.



10 Shut Up And Dance (V64-2) er kapabel, men usikker. Den fartsfylte vallaken leverte en sterk innsats til tredje sist i et løp han faktisk fortjente å vinne, men ble slått av to smygkjørte konkurrenter. Feilfritt skal alle og enhver passe seg -selv favoritten 1 O.P.'s Fantastic som står fint til og som kan bli vanskelig å passere på startsiden. Vi krysser av for begge.



1 Redhot Tap Dancer (V64-3) har en fin oppgave foran seg - og dersom vallaken forsvarer sporet stiger sjansene ytterligere. 5-åringen vant seks løp i fjor og viste tegn på solid form igjen sist etter et par tvilsomme innsatser i forkant da han vant i Umeå 1.juledag på en tiltalende måte. Må uansett regnes fra sin fine utgangsposisjon og blir vårt 1.valg i løpet.

