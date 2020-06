Enorm V75-jackpot fra Sverige - 27 millioner ekstra i sjuerpotten

Fantastisk jackpotomgang med MYE snadder! Bankeren kan vel ikke tape? Sjokkobjekter som setter spillerne sjakk matt! Du går vel ikke glipp av våre fyldige V75-vurderinger på søndag? Husk også at du kan følge løpene gratis hos oss!

Sendingen begynner klokken 14.00 / V75-1 begynner klokken 16.20



Kalmar står for det STORE høydepunktet på søndag, og disker altså opp med en voldsom V75-JACKPOT! Ca 27 millioner ligger ekstra i sjuerpotten, og de skal vi virkelig kjempe om!

V75-vurderinger:



V75-1 : 8 Hobby De L’iton – Er for alvor på vei tilbake etter litt sykdom, og den så smellbra ut sist. Avsluttet da spinnvilt ute i banen, og gikk helpigg i mål. Vi holder denne veldig høyt i grunnlaget, og klaffer det bare litt fra baksporet så må mulighetene være knallgode. 2 Andre Ward – Hadde mye uttur før den var brenngod fra dødens sist. Plukket da enkelt ned en 3 L’amour Bonanza. Er på sitt beste nå, den tåler å bli brukt underveis, og selv fra dødens har denne tøffingen en bra sjanse. DOBBELT A-VALG!



1 Ingo – Ble kjørt dønn ned i kjelleren sist, og slikt kan påvirke hester negativt. Har det ikke gjort det så leder den dette lenge. Vi kjøper den dog ikke som storfavoritt, og nøyer oss med å plassere favoritten på outsiderplassen. 7 Image Rapida – Satt bom fast som fulltanket etter pause sist, og virker til å stadig utvikle seg. Har blitt mer stabil på volte, og fra dette sporet tramper den normalt feilfritt fra start. Havner den bare ikke helt feil på det så må sjansene være fine for at den dukker opp på foto.

Bak der ranker vi 5 Franklin Face som har flott form, er noe billigere ute, men har trukket et trangt spor. 3 L’amour Bonanza trakk seg fra tet sist (småsyk). Er ganske bra på sitt beste, og fra for eksempel rygg leder trenger den ikke å være helt borte med luker tilslutt.

Vår rangering : A : 8-2 B : 1-7 C : 5-3-11-12-9-4-6-10

V75-2 : 2 Digital Crunch – Et helskummelt løp venter, og her skal vi prøve å felle en av dagens tyngste favoritter. Vår knepne favoritt var god i nederlaget sist, og kommer til denne starten med toppform i kroppen sin. Har en perfekt oppgave foran seg, den er sikret et bra opplegg, og må med på alt! 5 O.M. Faststeep – Er knallgod, og det skal bli spennende å se om Adielsson greier å løfte den ytterligere. Var rå når den vant etter å ha gjort jobben selv nest sist, mens den sist lekte seg fra tet. Jakter nok teten igjen, og er på foto om den leverer på sitt beste. 6 Oscar L.A. – Var OK til seier sist, og er en 4-åring som stadig utvikler seg. Fra dette sporet er det vingelrisk, og vi tror ikke den vinner fra dødens. Nå rykker man skoene rundt for første gang i karrieren, så får vi se hvordan den takler den balansen. Outsideren.



4 Elche – Var tung etter pause sist, og gikk et løp på det jevne. Tette starter liker hestene til Stall Bergh, og vi forventer den betydelig forbedret. Er dessuten ganske kjapp i vei, og her er vel det full gass som gjelder? Kan overraske på en god dag. 3 Bring Me Bajern – Har fått en nødvendig blåser etter behandling/pause, og skal være forbedret til søndagens oppgave. Er en hest man ofte skryter litt ekstra av, og den har en del inne. Plukkes med fra et ypperlig spor. 1 G.K. Ursus – Pleier å være med der fremme, og er fakta ikke så verst. Kan muligens smyge med i rygg leder/tredje innvendig nå, og med luker er den ikke borte mot helt riktig motstand. Disse seks skiller seg ut i det som altså er et veldig jevnt løp.

Vår rangering : A : 2-5-6 B : 4-3-1 C : 12-9-8-7-11-10

V75-3 : 4 Double Exposure – Hadde vi tro på mot eliten sist, men da ville ikke Kihlström kjøre med den, og selv om den spurtet sterkt (09,8 s 800m på sølebane), ja, så ble det kun en fjerdeplass. Gangen før bombet den til tet, og lekte hjem løpet. Her blir det gratis tet, og vi ser ikke helt hvordan Double Exposure skal kunne tape dette. Er søndagens i særklasse beste banker, og vi går ALL IN!



3 Une Etoile Gar – Er hesten som er nest best på ren kapasitet, men hvordan er egentlig formen i denne hoppen? Var svak sist, mens den ikke så som best ut nest sist selv om den spurtet sterkt i selve løpet. Blir toer om den hever seg litt inn mot denne oppgaven. 5 Activated – Er knallgod, og var STOR gjennom fjoråret. Er ny i hoppeeliten, og det lukter derfor et forsiktig opplegg. Blir trolig toer om Une Etoile Gar ikke hever seg.

Vår rangering : A : 4 B : 3-5 C : 6-7-2-1-8

V75-4 : 10 Joe Martini – Prøves som et artig langskudd i dette stayerløpet. Debuterte for trener Johan Lejon sist, og ble da sittende fast som fulltanket. Har null problemer med distansen, den står ikke tilbake for noen av disse på ren kapasitet, og får den først et skikkelig oppsving for sin nye trener, ja, da kan skrellen være et faktum. Henriette Larsen er flink å smyge med, og det er aldri feil over slike distanser som dette. OBS! 14 Mack Dragan – Har spurtet bra de siste gangene, men ikke fått veldig godt betalt for innsatsene. Når denne først har dagen så er den brenngod, og distansen håndterer den fint. Motbudet.



3 Lucky Base – Hadde vært en mulig banker med en toppkusk, men er naturligvis ikke det med Crebas. Holdt bra sist, men trakk opp tempoet for tidlig i sluttrunden, og fikk dermed syre tilslutt. Nå blir det skorykk på alle fire, og det kan muligens løfte den ytterligere. Outsideren. 13 Pacific Face – Har levert to bunnsolide løp etter pause, og var god firer i Harper sist. Her er den helt riktig ute når det gjelder motstand, den henger bedre sammen i aksjonen sin, og da ønsker man å teste den ut skoløs på alle fire. Er en av flere som kan vinne dette, og den er selvskreven ved gardering.

15 Speedy Face – Har vært tøft matchet, og har en perfekt oppgave foran seg når det gjelder motstand. Blir derfor et stort skrik på søndag. Vær dog litt OBS på at Dante Kolgjini aldri har vunnet V75 (13-0-1-2), og han trenger ikke å gjøre det her heller selv om han har en av de beste hestene i feltet. Bak der ranker vi 8 Guillaume Boko med flott form samt 7 Vagabond Bi som nesten aldri er helt sjanseløs når den har litt form.

Vår rangering : A : 10-14 B : 3-13-15 C : 8-7-12-2-4-5-6-1-11-9

V75-5 : 12 Tae Kwon Deo – Hadde en del tro på under årets Elitloppet, men da ble det galopp, og game over allerede i forsøket. Var ekstremt god når den jogget 09,8 fra dødens nest sist, og dette er en superbra hest som skal bli spennende å følge utover i 2020. Har trent 12,7/2000m, og formen rapporteres å være god. Sporet nå trekker ned, men det «stinker» kjøring i dette løpet, og da kan den likevel rekke frem nedover det ganske lange oppløpet (207m). Vår klare favoritt. Begynner man først å gardere dette eliteløpet, ja, da blir det fort dyrt.



1 Tycoon Conway Hall – Holdt unna på 10,3 nest sist, mens den så enda bedre ut sist. Går kanskje en 09-tid fra tet, og da skal det en god hest til for å plukke den ned. 10 Disco Volante – Ble skremt av noe i sitt forsøk til Elitloppet, og galopperte seg da bort. Var i svak form på samme tid i fjor, og vi er usikre på Disco Volante. Står i en nydelig rygg fra start, den kan komme perfekt gjennom på startsiden, og på sitt beste duger den. Outsideren. 11 Esprit Sisu – Er på vei å vokse inn i Eliten, og satt bom fast som fulltanket sist. Trenger flyt fra dette sporet, men er ikke borte om det først skulle klaffe. 5 Gareth Boko – Er stadig noe bedre enn raden, og har en passende oppgave foran seg her. Er en av flere som må med om man først går litt ut i dette løpet.



7 Baron Gift – Var meget fin i hendene til Kontio tredje sist, og nå får han sjansen igjen. Er ikke borte om det bare klaffer litt fra et sjansebetont spor. 8 Stepping Spaceboy – Har sett veldig bra ut i regi Paal, og er også en ordentlig bra hest. Nå varsler Paal et defensivt opplegg, og vi ranker den derfor litt ut. Er dog en tenkbar skrell for de som spekulerer.

Vår rangering : A : 12 B : 1-10-11-5-7-8-4 C : 6-9-3-2

V75-6 : 3 Hill Street – Spurtet voldsomt nest sist, men var ikke like bra sist. Var nok litt tung etter pause, og banen den dagen var kanskje heller ikke noe pluss. Er garantert en god del forbedret til denne oppgaven, sporet er perfekt, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt på en lynrask bane.



4 Man At Work – Gikk 09,9 s 800m fra tet sist, og vant egentlig lett. Er en herdet sølvdivisjonshest, og har igjen en ganske fin oppgave foran seg. Vi tror dog den får svar nå, og da blir dette langt tøffere. Er uansett den vi frykter mest. 9 Zap Di Girifalco – Ble det feil for sist, men den gikk uansett et bra løp (09,5 s 800m). Gangen før spurtet den sterkt i kulissene i et løp kanonen Seismic Wave vant. Skulle det bli et høyt oppdrevet tempo så kan det bli riktig for Zap Di Girifalco nå, og den får stå som en klar outsider. 12 Norton Commander – Er ikke veldig hard i skallen sin, og vi er inne på at den er best når den får gå med i rygger. Har en SKYHØY kapasitet, og med litt hjelp på veien trenger den ikke å være ueffen. Det ble feil for den nest sist, mens den var helt OK sist.



11 Cobbys Olifant – Burde ha holdt unna for å få fullt godkjent sist. Er uansett på vei opp i form, og har kapasitet til å skrelle om noen av de mest spilte skulle prestere under pari. 8 Sevilla – Spurtet formidabelt sist, og fanget nevnte Cobbys Olifant oppunder mål. Er igjen på vei mot formen, det er en meget god hest i sølvdivisjonen, og den skal med om man først begynner å gardere dette løpet.

Vår rangering : A : 3 B : 4-9-12-11-8 C : 6-10-5-1-7

V75-7 : 9 King Of Everything – Var helt enorm i finalen sist, og var da kun knepent slått av en såpass god hest som Valiant Dream. Tiden ble også knallgod. Står i en drømmerygg fra start nå, den vil komme bra gjennom på startsiden, og dette ser veldig riktig ut på forhånd. Vår klare tipsener.



7 Velten Limelight – Fullførte fint i finalen mot «UMULIGE» Don Fanucci Zet sist, og utvikler seg helt strålende. Sporet på søndag trekker veldig ned, og det er stor sjanse for vingelrisk for favoritten. Har vunnet 8 av 10, og det er klart den skal på bongen om man først begynner å gardere dette løpet. 1 Pols Crazy Diamond – Kan dette være millionskrellen på søndag? Vi ser fakta ikke helt bort fra det. Dette har alltid vært en hest med et svært godt rykte, men har vært skadeforfulgt, og derfor startet lite. Kevin Gondet har imidlertid fått den ordentlig til, og den har levert bedre enn noen gang etter den kom inn på hans stall. På LILLE JULAFTEN i fjor leverte den et enormt sterkt løp fra dødens, og da bare dundret man på utvendig. Passeringstidene var 07/10,2… Er BRENNKVIKK, den går med garanti ned mot 11,0 på distansen, og vi tror den er på foto. 2 Sobel Jasmine – Er en annen som er lynrask fra start, og Heriette Larsen har også vunnet løp med denne tidligere. Var knallgod nest sist, mens den ikke var like bra sist. Skal regnes fra et nydelig spor.



3 Zlatan Knick – Følger bilen fra start, og Christoffer Eriksson er på tetjakt. Var god til seier sist, og kommer med toppform. 4 Look Håleryd – Nærmet seg meter for meter sist, og var hakk i hel på Redneck Woodland. Er vel ingen utpreget sprinter, den risikerer å gjøre mye jobb selv, og vi ranker den derfor litt ut. 10 Zodiac Dany Grif – Så litt smågal ut i banen sist, og åpnet faktisk første 1000m på 10,5. Solgte seg dyrt, og var tapper i nederlaget. Nå blir det skorykk på alle fire, men hvordan vil egentlig denne oppføre seg bakfra?

Vår rangering : A : 9 B : 7-1-2-3-4-10 C : 5-11-8-6