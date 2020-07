Enorm V75-omgang i Halmstad med Sprintermästaren

Det er storløp over en lav sko i kveldens internasjonale V75-omgang i Halmstad.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Det er en herlig travuke vi er inne i. Fredag starter Jarlsberg sin store sommerhelg med trav tre dager til ende, og både lørdag og søndag er det V75 på Jarlsberg. Søndag er det klart for Ulf Thoresen Grand International, og fredag kveld står Jarlsberg Grand Prix på menyen. Men allerede torsdag er det stor travsport i vente. Da er det Sprintermästaren i Halmstad med stor internasjonal V75-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Du ser alle løpene fra Halmstad i kveld gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 16.55.

Og det er nettopp Halmstad det heretter skal handle om i denne artikkelen. Tradisjonen tro i starten av juli byr Halmstad på Sprintermästaren. Det er for fireårige varmblodshester og det kjøres tre kvalifiseringsløp som utgjør de tre første V75-avdelingene. Finalen kjøres om løp 14 i kveld og har gedigne 1,2 mill SEK i førstepremie. I tillegg er det finale i Stosprintern, dette løpet går som V75-6 og har solide 800 000 SEK i førstepremie. V75 har spillestopp først kl 19.20 i kveld.

Rolf Lerum er på en velfortjent ferie denne uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig til kveldens V75-omgang i Halmstad. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker sist fredag.

3 939 kr ble til 41 812 i V64 på Bergsåker fredag 26. juni

Med en strålende banker på 1 Otroligosåfin i V64-4 og soleklart objekt på nestfavoritten 2 Euskara i V64-1 mot omgangens største favoritt 3 Van Gogh Z.S., ble det herlig systemklaff for Snokens jackpotsystem denne fredagen. Systemet med fire andeler a kr 1000 (innl.pris kl 3 939) satt som det skulle og betalte tilbake storfine 41 812 kr.

Kihlström/Reden har favorittene

Det er ikke noe nytt at duoen Ørjan Kihlström og Daniel Reden er i hetluften når det er snakk om storløp. De har den store favoritten i Don Fanucci Zet i Sprintermästaren og de har den store favoritten i 2 Golden Tricks i Stosprintern og vi bankerspiller like godt begge i V75-spillet.

Enorm utvikling på Don Fanucci Zet

V75-3 er det tredje kvalifiseringsløpet til Sprintarmästaren og 5 Don Fanucci Zet er naturligvis storfavoritt. Hesten var heroisk som toer i Kong Gustafs pokal tredje sist, fulgte opp med å mose konkurrentene i en V75-finale nest sist på Solvalla og var likeledes kanongod som vinner av Prix Readly Express på Solvalla i sin siste start. Har vunnet sju av åtta ganger fra tet, og har trukket spor innenfor hovedutfordrer Click Bait i kveld. Normalt er det snakk om en vinner og 5 Don Fanucci Zet blir den ene av våre to V75-bankere i Halmstad i kveld.

Favoritten innfrir i Stosprintern

Fireårshoppa 2 Golden Tricks lyktes ikke i sine to første starter på svensk jord for Daniel Reden etter ankomsten fra USA. Men i de to siste løpene har det løsnet. Imponerte stort fra dødens som vinner av Fireåringseliten for hopper under Elitloppssøndagen og tross en blytung innledning i forsøket til Stosprintern forrige mandag og forsering til tet, ble det helenkel seier. Er den klart beste hesten i denne finalen og trolig god nok til å vinne fra dødens om nødvendig. 2 Golden Tricks blir vår andre V75-banker i V75-6 og bankerspilles også i både DD og V4.



Det ser ellers ganske oversiktlig ut i både V75-1 og V75-2. Trioen 5 Bythebook, 8 Green Manalishi og 1 Usain Töll må være et solid lås i V75-1 og 5 Upset Face, 4 Guzz Mearas og 3 Osterc likeså i V75-2.

I V75-4 er det bra sjanse for at 3 Activated tar årets første seier i sin andre start for året. Dog er det langt mer åpent i både V75-5 og V75-7 der vi tyr til helgardering på de største forslagene.