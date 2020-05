Enorm V75-omgang på Solvalla - du kan vinne 31 millioner

En av årets største V75-omganger! Vi klinker til med to bankere! Frekk ide i årets Harper! Storfavoritt blir utfordret! Vi byr på fyldige V75-vurderinger, og husk også på at du kan se løpene GRATIS hos oss!

Denne lørdagen på Solvalla pleier alltid å omsette enormt på V75, og utbetalingene er dessuten ofte skyhøye. Solvalla sine finaler er alltid noe helt spesielt, og et årlig høydepunkt for vi som elsker stor sport og et stort spill.



Her er litt statistikk fra de fem siste årene:

2019 - V75-utbetaling 10,1 millioner (Omsetning 107 millioner)

2018 - V75-utbetaling 44 000 (Omsetning 117 millioner)

2017 - V75-utbetaling 1,1 millioner (Omsetning 108 millioner)

2016 - V75-utbetaling 588 000 (Omsetning 121 millioner)

2015 - V75-utbetaling 6,3 millioner (Omsetning 117 millioner)



Når det gjelder lørdagens omgang så finnes det flere klare favoritter, men husk på at flere pleier å kjøre med ambisjoner på denne dagen, og det skal derfor svært lite til før en storfavoritt er i trøbbel. På de flate bongene går vi for to bankere, en sunn og en småfrekk! 4 Double Exposure (V75-1) må ha en stor sjanse i innledningsløpet, og normalt skal det dreie seg om tidlig tet og slutt. 1 Seismic Wave (V75-6) vant sprettlett i årsdebuten, og vi tror MYE på en ny seier på lørdag. Ellers vrimler det med mulige godbiter, og våre fyldige tips finner du litt lengre ned på siden.

Sendingen begynner klokken 11.00 / V75-1 begynner klokken 16.20:

Her er lørdagens V75-tekst til løpene på Solvalla:



V75-1 : 4 Double Exposure – Gjorde comeback etter skade sist, og den gjorde det ordentlig sterkt direkte. La inn luftige 07,9 s 800m fra tet, og det ble enkelt. Innvendig ønsker 1 Willow Pride ryggen til favoritten, og dermed ser det ut på forhånd som om det blir gratis tet. Fra tidlig tet på en lynrask bane taper ikke Double Exposure om den leverer i nærheten av sitt beste, og dette er en motivert storfavoritt.



6 Tessy d’Ete – Imponerte etter pause sist, og vant utrolig enkelt etter en lynrask avslutning. Hadde full spenst over mål, og vi likte den skarpt. Husk på at denne hoppen er herdet fra knalltøffe omgivelser i Frankrike, og kan bli en HIT for sin nye trener. En oppjaget sprint er normalt sett ikke et pluss, og vi blir derfor overrasket om den kan plukke ned Double Exposure fra eventuelt en utvendig posisjon. Er dog det klare motbudet. 2 Hevin Boko – Var OK etter pause sist, og virket forbedret. Er trolig ytterligere forbedret til denne starten, den har trukket et perfekt spor, og på sitt beste er dette en knallgod hoppe. Outsideren. 1 Willow Pride – Tror vi får rygg leder, og har dermed en fin sjanse å bli toer bak storfavoritten. Vi tror dog ikke den vinner selv om det er en meget god hoppe. 10 Unique Juni – Ble bortkjørt i dødens sist, men har ellers vært utrolig bra. Er egentlig best når den får gå med i rygger, og den er en tenkbar skrell om det skulle bli et høyt oppdrevet tempo i front.



8 Zaniah Bi – Gikk helpigg i mål etter sene luker sist, og det løpet ble vunnet av Conrads Rödluva. Kommer nå ut i regi Stall Goop, denne hoppen har MYE inne, men her ødelegger uansett sporet det meste. Kan være blant de tre med klaff. 7 Mellby Free – Er en vinnermaskin, men den årsdebuterer, og er meldt med sko på alle fire. Man ligger lavt fra stallen, og vi ranker den derfor ut i c-gruppen.

Vår rangering : A : 4 B : 6-2-1-10-8 C : 7-5-9-3

V75-2 : 8 Don Fanucci Zet – Var enorm i nederlaget i finalen på Åby sist, og tapte altså kun knepent for Aetos Kronos. Var da med på alt, og åpnet dessuten første 500m på 07,5. Nå møter den langt billigere motstand, men løpet sist må vel ha kostet litt? Det var nemlig en ordentlig «TØMMING», og slikt kan påvirke yngre hester negativt. Skal stå først på ranken, men fra et kaldt spor så velger vi uansett å spekulere.



12 Rackham – Denne er steingod, og skulle storfavoritten få svar, ja, da kan det bli riktig å komme bakfra. Hadde ikke vært veldig langt bak Power uten galoppen på oppløpet nest sist, og det uten å fungere som best. Var heller ikke optimal sist, men vant uansett enkelt i litt billigere omgivelser. Det er et enormt råmateriale i denne hesten, den vil trolig utvikle seg videre utover i 2020, og som veldig lite spilt er i hvertfall vi på vakt. 7 Västerbo Pokerface – Spurtet fint i comebacket, og kom til mål med krefter igjen. Nurmos er veldig opp på sin springer, og forteller om en hest som vil være mye forbedret til denne starten. Har en såpass solid kapasitet at den får stå som en stor outsider. 6 Gardner Shaw – Vant utrolig enkelt fra tet sist, og da åpnet den første 500m på 08,5… På ren kapasitet er den ikke veldig langt bak de beste i årgangen, og vi blir ikke overrasket om Jörgen Westholm gjør alt han kan for å svare ut storfavoritten. Solvalla er nemlig lynrask denne dagen, og det er ikke enkelt å vinne løp fra en utvendig posisjon. Gardner Shaw går nok ned mot 12,0 fra tet, og skal naturligvis med på gardering.

Bak disse ranker vi 1 Velten Limelight som spurtet voldsomt etter sene luker sist, og som har vunnet 8 av 9, men hvor havner den fra innersporet? 4 Mr Marvelous – «Kappet» flere etter oppvarming sist, men i selve løpet gjorde den jobben, og var knallgod. Dog må den henge bedre sammen her om den skal vinne.

Vår rangering : A : 8 B : 12-7-6-1-4 C : 3-9-2-11-10-5

V75-3 : 11 Vincero’ Gar – Kan det bli helt riktig for, og den skal med på alt av seriøse bonger. Ble sittende bom fast i debuten for Goop, men hadde uansett godt av løpet den fikk i kroppen sist. Til denne starten fester man på en BIKE, og rykker også skoene rundt. Er ekstremt grunnkapabel, og blir det bare litt kjøring i dette løpet, ja, da skal det en steingod hest til for å ta i mot vår klare ide. OBS! 6 Very Kronos – Var solid etter pause sist, og selv om den ble noe skakk tilslutt var den knallgod. Har dog aldri vært en hest man kan stole på, og på de fire siste startene på Solvalla har det blitt tre smultringer. Risikerer innvendig svar her, og vi har våre tvil om den kan vinne dette fra dødens. Motbudet.



2 Prosperous – Slet litt med halsen sist, og kunne derfor ikke forsvare seg helt hjem. Gangen før var den ekstremt god, og da hadde vi 09,6 s 800m på klokken. Her er vi inne på at man vil kjøre til, prøve på tet, og svare om man først kommer der. Outsideren. Disse tre skiller seg klart ut. Bak der ranker vi 4 Wild Love (alltid skummel om det klaffer med de riktige ryggene), 3 Coogan (sliter med en hov, men er knallgod på sitt beste), og 5 Man AT Work (ikke på topp sist, men pleier å være på foto i disse oppgjørene, og kan være det igjen).

Vår rangering : A : 11-6 B : 2 C : 4-3-5-1-9-7-10-8-12

V75-4 : 14 Indra’s Secret – Skulle helst hatt løpet 500m lengre, men er i en såpass hysterisk form nå at det likevel kan gå. Var helt enorm når den bare dundret unna sist, og på klokken stod det 13,3 s 800m med krefter igjen. Står i ryggen til favoritten fra start, og kan komme fint gjennom på startsiden om den bare løser ut som den skal. Her vil nok Per Lennartsson være aktiv, og sende med en gang man prøver å strupe tempoet. Tåler å bli brukt hele veien, og fungerer den bare som den skal så dukker den opp helt der fremme. 10 Anthara Bi – Stallen tror faktisk like mye på denne som 6 Karamell Hill, og da er i hvertfall vi på vakt. Er en ung hoppe under utvikling, den vant enkelt etter en avslutning i 11-fart sist, og er dessuten lynrask fra start. Med Jepson opp i «JOLLA» så kommer den normalt fykende direkte fra sitt flotte spor, og skulle den bli sluppet til tet, ja, da er dette hesten å slå. Motbudet.



6 Karamell Hill – Vant sprettlett med draskylappene oppe sist, og vi hadde 12,4 s 800m på klokken. Takler sporet, men vil ikke få noen pangstart? Har sett knallbra ut hos Björn Goop, og favoritten skal naturligvis på bongen. 15 Millie Millionaire – Har fått to løp i ny regi, og nå kommer seieren? Gikk en sterk sluttrunde sist, men da hadde Karamell Hill fått det for billig, og var umulig å fange. Med større fart på forestillingen kommer denne mer til sin rett, og på ren kapasitet er neppe noen bedre. PASSES! 1 Gorgeous L.A. – Stod likt med Karamell Hill sist, var dessuten innom en kort galopp, og på den første svingen var den ca 30m bak det som blir storfavoritten her. Gikk en sterk sluttrunde, og vi lot oss faktisk imponere. Er nå 20m billigere ute, den er nybehandlet, og kuskeplusset med Oskar J. Andersson. Må med om løpet garderes.



5 Waiting Hill Hall – Var enorm nest sist, mens den sist ikke var like god. Nå blir det skoløs rundt for første gang i karrieren, og tilbake på sitt beste er den ikke helt ueffen. 8 Sharp Dream – Var en gave til de våkne spillerne sist etter at den røpet toppform nest sist. Nå er det tøffere mot, men formhester er alltid skummelt å «sage». Skal med om man går utover noen av de vi tror mest på. 13 Arbiggan – Leverte en HELPIGG avslutning når det løste seg nest sist, mens den vant sprettlett fra tet sist. Er en meget god hoppe, og den er ikke ueffen om kusken får til styringen.

Vår rangering : A : 14-10 B : 6-15-1-5-8-13 C : 2-11-4-3-7-9

V75-5 : 5 Armour AS – Av en eller annen grunn var ikke den favoritt når vi la ut vårt tips fredag (omsetning 8,6 millioner), og akkurat det mener vi er dønn feil. Dette er en 4-åring som Jerry Riordan holder skyhøyt, og som var kolossalt bra i nederlaget mot stjernen Ecurie D. sist. Solgte seg utrolig dyrt, og vi hadde 10,4 s 700m på klokken. Skulle Armour AS komme seg tidlig foran igjen, ja, da taper den normalt ikke dette løpet, og i våre øyne skal denne være TUNGT BETRODD i et løp som dette.



12 Strong Heartbeat – Feilet fra seg seieren mot 6 Van Gogh Z.S. nest sist, mens den fullførte bunnsolid sist. Nå velger man å rykke skoene foran for første gang i karrieren, og med tempo kan denne komme på lette bein lengst ute i banen på oppløpet. Motbudet. 1 Master Blaster – Rykker man bakskoene på for første gang i karrieren, og i tillegg fester man på en BIKE. Var ikke mye slått av Van Gigh Z.S. nest sist, og med disse endringene tror vi fort den er bedre enn en mye spilt hest. Har tidligere kun vært middels/ok fra start, men er uansett sikret et bra opplegg fra dette sporet. Skal med om man først begynner å gardere. 6 Van Gogh Z.S. – Er veldig bra, men husk på at den har tjent raske kroner, og det vil stadig bli tøffere. Må trolig vinne dette løpet fra utsiden, og det tror vi ikke den greier. Skulle den kanskje komme seg foran, ja, da kan det gå veien. Er uansett kun en liten outsider for oss.



2 Victory’s Club – Er grunnkapabel, og en hest som er kapabel nok til å vinne et løp som dette. Har dog ikke helt slått til i Sverige enda, men nå går rapportene i dur, og den må helt klart med ved gardering. Bak der ranker vi 10 Valiant Dream og 9 Global Aventure som begge er gode nok å skrelle om vår soleklare favoritt skulle være under pari.

Vår rangering : A : 5 B : 12-1-6-2-10-9 C : 11-4-7-3-8

V75-6 : 1 Seismic Wave – Jakter stolpe i programmet, og vi er veldig inne på at man lykkes med akkurat det. Avgjorde veldig enkelt i årsdebuten sist, og kom ubrukt til mål da. Er lynrask fra start, og vi blir overrasket om noen greier å hente en lengde på denne flyvemaskinen. Fra tet går den en lav 11-tid, og det straffer normalt sett ikke noen fra utsiden. MÅ BARE PRØVES MED NYDELIGE BETINGELSER!



12 Zap Di Girifalco – Fant Goop en trang luke med sist, og siden ble det veldig enkelt. Kom fulltanket til mål på en god tid, og vi gav den et stort pluss i kanten. Nå rykker man skoene rundt, og med et høyt oppdrevet tempo er den ikke borte. Må med om vår favoritt garderes. 6 Vikens High Yield – Jakter stolpe i programmet, og har vært et eventyr for Robert Bergh. Bløffet hjem løpet etter pause sist, så litt tung ut, og det løpet gjorde nok kun godt. Risikerer å måtte vinne dette løpet fra dødens, og det skal bli steintøft. Vår outsider. 3 Nero Maximus – Er utrolig bra, og god nok å skrelle om det bare klaffer litt. Det gjorde det ikke sist, for da ble den grovt sjenert til galopp på startsiden. Tapte mye, men viste faktisk 12,1/2300m etter feiltrinnet, og kom voldsomt tilbake. Nå rykker man skoene rundt, og da er den som best. Må med om man først begynner å gardere.



2 Giant Shadow – Tok en turbetont seier etter pause nest sist, mens den sist fikk smake det fra dødens. Har trukket vinnerloddet i sporlottoen, men vi tror uansett den er mer trippel enn veldig seiersaktuell.

Vår rangering : A : 1 B : 12-6-3-2 C : 4-9-5-11-10-7-8

V75-7 : 7 Vaduz Wise AS – Harper Hanovers med 500 000 i førstepremie avrunder en fantastisk V75-omgang. Timo Nurmos vant dette løpet i fjor med skrellen Eelis, og gjorde det fra strek. Vi er også inne på at det kan bli Nurmos fra strek i årets løp, og prøver oss med Vaduz Wise AS som vår store ide. Var et lekkert skue når den jogget 13,4/2140ma i debuten for Nurmos sist, og var helt ubrukt på det. Har vunnet 12 av 25 løp, og distansen er intet minus. Kan muligens komme seg foran nå, og den kan da umulig bli enkel å fange. SE OPP! 15 Moni Viking – Spant fra til en overlegen seier sist, og var brenngod etter en forsiktig innledning på løpet. Fungerer dog ikke 100%, og var ikke noe spesielt fin aksjonsmessig i løpet sist. Flyter mye på en knallhard skalle, distansen er kun et pluss, og den skal naturligvis på bongene. Dobbelt a-valg.



10 Viking Brodde – Fullførte utrolig bra i årsdebuten sist, og falt virkelig med flagget til topps da. Elsker langløp, og var stor når den jogget 14,0/3160mv femte sist. Nurmos har nok hatt siktet innstilt på denne oppgaven, og det er liten tvil om at Viking Brodde er en av flere outsidere som kan vinne årets løp. 13 Ble Du Gers – Bazire uttaler at han ikke frykter Moni Viking, og har stor tro på hesten han har sendt til Stall Hamre. Var veldig spesiell i Danmark sist, men vant uansett sikkert. Er sterk som en bjørn, og oppfører den seg bare litt bedre kontra løpet i Danmark, ja, da dukker den helt sikkert opp langt fremme. Må med på gardering. 4 Atik D.L. – Var et lysende skue etter pause sist, og virket utrolig forbedret etter oppholdet. Volte er et usikkerhetsmoment, men går den biten greit så trenger ikke denne å være borte. Så nemlig svært formsterk ut sist.



2 Ivory Di Quattro – Var kanskje ikke helt på topp sist, men gikk da med baksko, og det gjør den ikke nå. Var ordentlig bra når den vant nest sist, og dette er en tøffing som liker distansen. Skal med om man garderer litt utover de vi tror mest på. 12 Gareth Boko – Spurtet strålende sist, og kom til mål med krefter igjen. Ble disket for en sjenering, men varslet uansett form. Gjør seg ikke bort om kusken får til styringen.

Vår rangering : A : 7-15 B : 10-13-4-2-12 C : 3-9-6-5-8-11-14-1