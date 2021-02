Enorm V86-jackpot med over 7,1 millioner ekstra

To bankere som vi tror HARDT på! Det vrimler dessuten med frekke objekter! Du blir vel med oss i jakten på de helt store jackpotkronene denne kvelden?

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Sendingen begynner klokken 18.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30

Solvalla og Jägersro står for kveldens V86-omgang, og det er altså en GEDIGEN V86-JACKPOT med over 7,1 millioner ekstra. I V86 er det viktig å spille med minst to bankere, og ofte kan det være smart å spille med enda flere. I kveld spiller vi med to bankere, og både 2 Aragorn As (V86-4) samt 4 Gardner Shaw (V86-6) står alene. Ellers vrimler det av mulige godbiter i denne omgangen, og ingen bør bli overrasket om utbetalingen skyter i været. Sjekk ut våre fyldige vurderinger til kveldens løp:



V86-1 : 1 D’Laina – Prøves som en frekkis i et innledningsløp som ellers er veldig jevnt. Spurtet bra i kulissene sist, og på klokken stod det 11,9 s 800m med krefter igjen. Er stadig noe bedre enn raden, og kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Har aldri vært dårligere enn nummer to når den har gått i tet (6 løp i tet / 4 seire / 2 andreplasser), og skulle Dante Kolgjini lykkes å holde opp innersporet, ja, da skal normalt D’Laina har en fin sjanse i et løp som dette. 3 Veiled – Var betydelig mer spilt enn 5 Divane Godiva sist, men havnet da utvendig, og selv om den fullførte godkjent så fikk den ikke med løpsutfallet å gjøre. Er god nok, og fra et nydelig spor bak bilen er den tidlig for oss.



5 Divane Godiva – Vant enkelt fra tet sist, og leder lenge om den skulle komme seg dit igjen. Vær dog litt OBS på at den kun har vunnet 1 av 22 løp over mellomdistanse… 6 Hasty Helene – Spurtet sterkt på Solvalla sist, og kommer ut med toppform. Er en av de hestene i innledningsløpet som drar fordel av distansen, og den må være HET om det klaffer litt underveis. Et stort skrik blir nok 2 Mad Princess som satt fast som fulltanket sist. Har dog vist lite det siste året, og for oss er den ikke veldig HET.

Vår rangering : A : 1-3 B : 5-6-9 C : 4-2-7-8

V86-2 : 5 Whelk – Har en drømmeoppgave foran seg i kveld, og vi er veldig inne på at dette dreier seg om tet og slutt. I årsdebuten i fjor gikk den 12,9/2140ma, og var ordentlig bra direkte. Kommer nå ut med fine rapporter i ryggen etter sitt opphold, den har ingen problemer å gå med sko på alle fire, og er dessuten veldig kjapp fra start. Det blir på med en BIKE direkte, og vi tviler på den taper et løp som dette fra eventuelt tet. MÅ BARE PRØVES!

9 Cactus – Er grunnkapabel, men sliter med aksjonen sin, og var ikke mer enn hva den måtte være i årsdebuten sist. Er normalt forbedret, og den vil få mange tilhengere i totoen. Er best uten sko bak, og har faktisk kun vunnet en gang med sko på alle fire… Blir derfor kun en liten outsider for oss. 2 Tonique – Vant årsdebuten i fjor, men da hadde den vært ute i et prøveløp før den starten, og det har den ikke vært nå. Rapportene er OK, den kan åpne, men greier ikke å svare vår ide når den går i en vanlig vogn? Åke Lindblom sin stallform er dessuten svak, og han har enda ikke vunnet i 2021. Vårt tredjevalg. 8 Digital Class – Gikk pigg i mål etter sene luker sist, holder flott form, men i kveld ødelegger vel sporet det meste?

Vår rangering : A : 5 B : 9-2-8 C : 1-10-4-7-6-3

V86-3 : 10 Hunter Dragon – Blir TUNGT betrodd i kveldens V86-omgang, og på ren kapasitet er den også best. Vant enkelt fra tet sist, men fungerer ikke optimalt, og vi er usikre på hvor lenge denne får holde seg hel. Sliter nemlig aksjonsmessig, og er også ofte veldig skjev underveis. Har vunnet løp bakfra, og det er normalt ikke et problem å komme bakfra. Skal stå først på ranken, men vi tør ikke å gå ALL IN før den fungerer bedre. 1 Valeria Wareco – Skuffet stort sist, og den hadde ikke sin beste dag da. Er egentlig ordentlig bra på sitt beste, og gjør den en normal innsats, ja, da dukker den opp langt der fremme. Er kjapp ut når den blir laddet med. 3 Utah Broline – Vant årsdebuten i fjor, men innfridde ikke forventningene man har til den, og det skal bli spennende å se om Untersteiner greier å løfte den i 2021. Er kastrert i oppholdet, og den får stå som en stor outsider direkte. 9 Inox River – Ble det feil for sist, og den er noe bedre enn raden. Er en tenkbar skrell fra et interessant smygspor.

Vår rangering : A : 10 B : 1-3-9-6-2 C : 5-11-8-4-12

V86-4 : 2 Aragorn AS – Dukker opp i regi Timo Nurmos, og blir hardt betrodd direkte. Har kapasitet LANGT utover det grunnlaget den har på konto, og vi blir ikke overrasket om dette er en ny vinnermaskin i regi Nurmos. Rapportene på den er fine etter at vintertreningen er unnagjort, den står i et perfekt spor bak bilen, og motstanden skremmer ikke. Vinner normalt dette uansett hvordan det blir kjørt, og feilfritt tror vi bestemt det er snakk om en sikker vinner. VI BANKER! 4 Baron Frontline – Spurtet sylvasst etter å ha havnet opp i dårlige rygger sist, den utvikler seg fint, og er det soleklare motbudet for de som spekulerer.

Vår rangering : A : 2 B : 4-1-3-10 C : 7-8-9-5-12-11-6

V86-5 : 7 Totti Face – Er verdt et forsøk i kveld, og med superform i kroppen må den tas på alvor. Spurtet voldsomt via siste indre sist, og gikk PIGG i mål da. På klokken stod det 11,2 s 800m. Gangen før fikk den ikke skikkelig feste, og var derfor ikke like bra. Tredje sist ble den dradd bakover runden igjen, men avsluttet råsterkt, og hadde fort vunnet det løpet med bedre klaff. Ligger altså veldig i skorpen, og fra dette sporet satser Stefan Persson fremover direkte. SE OPP! 1 Happy Few – Har en meget bra sjanse om den bare skikker seg. Er dog ustabil, og det kan fort ende i galopp på startsiden. Skulle den løse skikkelig, og få tet, ja, da blir den alt annet enn enkel å fange. Motbudet. 4 Arvid S.H. – Blir HARDT betrodd, men Fredrik Persson er ingen kusk man bør gå for hardt til på. Hesten holder flott form, og viste 11,4 s 800m sist. Outsideren. 6 Ornello – Var meget god i nederlaget nest sist, mens det ble galopp sist. Duger i omgivelser som dette, og er en selvskreven strek på bongen.

Vår rangering : A : 7-1 B : 4-6-10-2 C : 5-9-3-8

V86-6 : 4 Gardner Shaw – Er i en fryktinngytende form, og bare blåste rundt feltet sist. La da inn 10,7 s 800m, og vant med tilsynelatende masse krefter igjen. Feilet litt på volte tidlig i karrieren, men har vært stabil/fin med volte de to siste gangene. Vi tror bestemt det kan bli gratis tet her, og da skal det en enormt god hest til for å plukke denne ned. MÅ BARE SPILLES! 8 Antonio Trot – Fikk full uttelling for superformen sist, og avgjorde da sikkert etter en avslutning i 11-fart. Hadde vært HET over en litt lengre distanse, men over mellomdistanse må den ha flyt på veien for å rekke frem. Er uansett den vi frykter mest. Bak der ranker vi 7 Ferrari Sisu/9 Stoletheshow som begge er god nok på ren kapasitet.

Vår rangering : A : 4 B : 8-7-9 C : 1-3-2-6-5

V86-7 : 5 Dream Kåsgård – Trakk seg etter pause sist, og var ikke på topp da. Har normalt gått frem med det løpet i kroppen, og vi forventer en forbedret innsats i kveld. Skulle den bli sluppet til tet så vinner den, men får den svar er den fort i trøbbel. Vær LITT OBS på at den har startet 11 ganger med sko i Sverige, og aldri fått vinne… 12 Dominic Wibb – Utgangsposisjonen er «kald» over en kjapp sprint, men denne er bedre enn raden, og er klart billigere ute i kveld. Med tempo kan den blåse alt, og skal tas på alvor. 9 Eppur Si Muove – Har fått to løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og er veldig på riktig vei. Gikk PIGG i mål etter for sene luker sist, og hadde da slått Dream Kåsgård med tidligere fritt frem. Er fort ytterligere forbedret i kveld, og fra et spennende smygspor er den helt klart en tenkbar skrell. Løpet er ellers veldig jevnt/åpent, og det trenger ikke være feil å gardere bredt.

Vår rangering : A : 5-10 B : 9-2-3-11 C : 10-7-4-6-1-8

V86-8 : 7 Accolade – Kommer ut i ny regi, og debuterer altså for Oskar J. Andersson. Treningsrapportene har gått i dur over en lengre periode, og det skal bli spennende å se denne etter oppholdet. Har MYE inne, og distansen er kun et pluss. Prøves direkte, neste gang kan det nemlig være for sent… 4 Danilo Brick – Gikk helt OK i finalen sist, og formen er noe bedre enn raden. Etter å ha stått i spor 11-8-10-12 så står den endelig bedre til, og her kommer nok Kontio til å være offensiv. Er best uten sko, og vi nøyer oss derfor med å plassere den inn som et 2-valg. 9 Estelle Nordique – Er steinhard i skallen sin, og den kjemper virkelig på hver gang den dukker opp i løpsbanen. Knep seieren sist etter en reise utvendig leder, og på klokken stod det 13,5 s 800m. Møter noe bedre hester i kveld, og vi føler derfor den blir noe overspilt. Blir kun en liten outsider for oss.

Vår rangering : A : 7-4 B : 9-3-5-2 C : 8-10-1-6

