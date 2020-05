Erga fikser lunsjopptur fra Bergen

Bankeren er under en rivende utvikling! Frekkis senker favoritten! Vi byr på oppdaterte V5-vurderinger til Bergen søndag. Du tar vel rygg?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.









Solide gevinster i V75 på Bjerke lørdag 30. mai

Leirvåg valgte å bruke Jackson Avery som banker på sine V75-forslag på Nettavisen denne lørdagen og den måtte nøye seg med 2. plass. På Eksperten ble det dog fullklaff for den ene tråden av andelslagene som het "Siste Bjerke Gulljackpot). Her ble 5 Madelen L.T.C. bankerspilt i V75-7 og omgangens største 4 Komnes Bork var med på kun fire hester. Totalt ble det klaff for 21 andelslag på Eksperten:

Fem andelslag med fire andeler a kr 125 - utbetaling kr 10 076

To andelslag med fem andeler a kr 101 - utbetaling kr 10 076

Tre andelslag med fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 494

To andelslag med fire andeler a kr 250 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med ti andeler a kr 100 - utbetaling kr 10 494

1 andelslag med seks andeler a kr 332 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med ti andeler a kr 200 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fem andeler a kr 400 - utbetaling kr 10 956

Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 10 956

1 andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling kr 11 440

Lerum med solid V4-fulltreff 28. mai - Kr.960 ble til Kr.24 939!

Undertegnede traff meget bra i lunsjen til Halmstad torsdag, og det ble en SOLID opptur for mange av de som tok rygg. Den store bongen med en innleveringspris på Kr.960 satt nemlig som spikret, og betalte ut storfine Kr.24 939,-.



Lerum med V4-suksess 27. mai - Kr.960 ble til Kr.8 776!

Det ble en herlig opptur for dem som tok rygg på undertegnedes V4-bonger (Eksperten) til Kr.960 denne kvelden på Åby/Örebro. MT Mighty Winner (3-valg) ble lansert som dagens beste banker i V65-spillet, og den vant sitt løp veldig enkelt i V4-1. Stjernesmellen Bikila (6-valg / 2,5%) var med på kun fire hester, og ble også nevnt som en mulig skrell i vår tekst til V65-omgangen.

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.



Før moroa kommer i gang på Solvalla så tar vi først turen til Bergen hvor en V5 og V4-omgang venter. Vi har god kontroll på disse løpene, og skal hjelpe deg til utbetalingslukene. Her er vår beste banker samt vårt beste objekt:

Dagens beste banker:

V5-1 : 2 Kleppe Vesten – Vi kan ikke gå i mot Kleppe Vesten i denne V5-omgangen, og den er normalt helt overlegen om den leverer som på slutten. I løpet sist kom den alene til mål, la inn en siste 1000m i 24-fart, og var rett og slett brenngod. Denne duger i V75, og vi ser ikke helt hvordan den skal kunne tape innledningsløpet. ALL IN!

Dagens beste objekt:

V5-2 : 11 H.P. Lanterne Rouge – Gikk et meget sterkt løp etter en grov galopp i debuten nest sist, mens den også var klart bra uten at det klaffet sist. Støter på en svært overkommelig gjeng, og tidsmessig har den en 17-tid inne. Må med på alt av seriøse bonger.