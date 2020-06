Erik Killingmo har V4-bankeren i Årjäng

Lovato America har sett lysende ut i tre strake seiersløp og blir vår V4-banker i Årjäng mandag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En ny strålende trav- og galoppuke står for tur og ukens soleklare høydepunkt er det Jarlsberg som står for. Det er V75 både lørdag og søndag og en rekke storløp skal gå av stabelen med Ulf Thoresen Grand International søndag som det aller største høydepunktet. Spillemessig er det også verd å merke seg at det er jackpot i V75 Bonus på Sørlandets travpark onsdag kveld med drøye 1,1 mill kr ekstra i sjuerpotten.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik mandag. Den innledes med tidlig V5-lunsj på Jarlsberg og etterfølges av V4-lunsj i Årjäng. Mandag kveld er Leangen i gang igjen etter sin storløpshelg forrige helg og byr på en flott V65-omgang. I Sverige er Mantorp vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V4-løpene i Årjäng. Her er det spillestopp kl 12.20. Rolf Lerum er på en velfortjent ferie den kommende uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker fredag kveld.

3 939 kr ble til 41 812 i V64 på Bergsåker fredag 26. juni

Med en strålende banker på 1 Otroligosåfin i V64-4 og soleklart objekt på nestfavoritten 2 Euskara i V64-1 mot omgangens største favoritt 3 Van Gogh Z.S., ble det herlig systemklaff for Snokens jackpotsystem denne fredagen. Systemet med fire andeler a kr 1000 (innl.pris kl 3 939) satt som det skulle og betalte tilbake storfine 41 812 kr.

Topp sjanse for Killingmo

Vi går rett på bankeren i mandagens V4-lunsj i Årjäng. 11 Lovato America har vært lysende i tre strake seiersløp i Sverige og vært kanongod. Vant fra dødens i Årjäng nest sist og lekte med konkurrentene fra tet i Årjäng i sitt siste seiersløp. Står riktignok i ellevtespor bak bilen i dag, men motstandsmessig er det ned en klasse fra seiersløpet sist. Det må være bra vinnersjanse påny og 11 Lovato America blir vår V4-banker.

Bergløf har DD-bankeren

Erik "Copiad" Bergløf blir stor favoritt med 6 A Deal Is A Deal i V4-4/DD-1, og femåringen skal også ha bra vinnersjanse. Bergløf er dog ikke den som rader opp med seire, så i V4-spillet garderer vi bredt i V4-4. Men i DD-spillet gir vi bankertillit til 6 A Deal Is A Deal i DD-2.

