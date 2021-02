Evighetsmaskinen vinner igjen

10 år gamle The Last Ticket holder koken på imponerende vis og blir vår V65-banker på Leangen i kveld.

En herlig travuke står foran oss og allerede tirsdag er endelig Bjerke tilbake som vertskap for en flott V75-omgang. Denne byr også en en million ekstra i sjuerpotten. Bergen travpark var opprinnelig V75-arrangør av lørdagens V75-omgang, men i og med at Bergen kommune er i lockdown den kommende uken, blir denne omgangen flyttet til Forus travbane.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.

Før vi kommer dit, skal vi gjennom trav både i Danmark, Sverige og Norge denne innholdsrike mandagen. Som innledes med V4-lunsj fra Århus og Danmark. Mandag kveld byr Leangen på internasjonal V65/V5-omgang, mens Boden er vertskap for den svenske V64-omgangen.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Leangen og kveldens V65. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55 og det er internasjonal omgang. V5-spillet som innledes i V65-4 har spillestopp kl 20.05. En slitesterk seiersvant 10-åring blir vår V65-banker i kveld.

Holder koken på imponerende vis

Det handler om 7 The Last Ticket og Inge Melby i V65-1. Bjørn Nyhus sin 10-årige Thai Tanic-sønn leverte et meget imponerende seiersløp i V65-6 på Leangen forrige søndag. Stod da som i løpet før på 20 meter tillegg på kapable L.J.'s Musclemadness, kom tidlig frem i dødens på denne og kjørte seg til tet 500 meter fra mål. Lenset unna til imponerende seier etter offensiv kusking av Inge Melby. Også meget god i seiersløpet tredje sist. V65-1 er et såkalt delingsløp og dermed er det åttendespor som gjelder. Men presterer seiersmaskinen som tredje sist og sist, er det normalt ikke snakk om saken. 8 The Last Ticket blir min V65-banker på Leangen i kveld.

Fire hester gjør opp i V65-2

Det er klart skille på hestene i V65-2 og jeg ser fire vinnerkandidater. 9 Kiss Me er ikke mest betrodd blant de fire, men fra et spennende niendespor synes jeg hoppa har en fin oppgave foran seg i kveld. Sprint trekker også opp for Kiss Me, som er klart best på sprint. Har levert sterke løp på slutten uten å få vinne, i kveld tror jeg det kan være dags for hoppa til Roy Vidar Jørgensen.

Favoritten er motivert

Også i V65-3 synes jeg fire hester skiller seg litt ut, men tar med seks hester på det største V65-forslaget. Kapable 4 Sue blir spillernes favoritt og det er også min favoritt. Galopperte seg bort direkte sist, men var god toer nest sist. Fjerdespor bak bilen er bra og feilfritt er Sue med største sannsynlighet med på målfotoet i V65-3 i kveld.

Tar karrierens første seier

V65-4/V5-1 er det eneste V65-løpet i kveld som ikke er autostart. Løpet er for kaldblodshester i grunnlag under 60 000 og fem av de åtte hestene starter fra 40 meter tillegg. Fra 20 meter tillegg starter min favoritt, 3 Hynne Prinsen. Vallaken har hevet seg de siste månedene og var meget solid toer bak spillefavoritten Åsaguten i sin siste start. Står fint inne i dette løpet og kjører Thomas Mjøen i trav, kan det være duket for karrierens første seier for Hynne Prinsen i kveld.

Superform på DD-bankeren

Det vrimler ikke av seiersmaskiner i V65-5/DD-1 og jeg synes to hester skiller seg litt ut. 7 Gjerv Mohita og 10 Oria. Sistnevnte får opp Dag-Sveinung Dalen som kusk i kveld og det er spennende. Hoppa som trenes av Veronika Bugge møter klart billigere motstand i kveld enn i sine foregående løp og tross bakspor, synes jeg hun skal være klar favoritt. I en meget spennende DD-omgang velger jeg å bankerspille 10 Oria i DD-1.



Bom fast sist - vinner nå

Det er bra klasse på V65-6/V5-3/DD-2 og jeg betaler for fem hester på de fleste V65-forslagene. 5 Yesyesyes blir min favoritt. Vallaken har sittet fast over mål i sine to siste løp og sett pigg og fin ut. I kveld får Andre H. Stensen sjansen som kusk og oppgaven seg passende ut på forhånd. Årets første seier bør være innen rekkevidde i kveldens løp.