Fantastisk fin V64-omgang på Solvalla

Tre av V64-løpene byr på 300 000 SEK i førstepremier i kveldens herlige V64-omgang på Solvalla.

En ny strålende trav- og galoppuke er vel i gang og ukens høydepunkt er det Jarlsberg som står for. Det er V75 både lørdag og søndag og en rekke storløp skal gå av stabelen med Ulf Thoresen Grand International søndag som det aller største høydepunktet. Spillemessig er det også verd å merke seg at det er jackpot i V75 Bonus på Sørlandets travpark onsdag kveld med drøye 1,1 mill kr ekstra i sjuerpotten. I tillegg er det internasjonal V75-omgang med Sprintermästaren i Halmstad torsdag kveld.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I kveld venter det så en flott V65-omgang på Forus og likeledes en flott V64-omgang på Solvalla.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om V64-løpene på Solvalla. Her er det spillestopp kl 19.30. Rolf Lerum er på en velfortjent ferie den kommende uken og det er således Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Snoken som slo til med herlig systemklaff under jackpotomgangen i V64 på Bergsåker fredag kveld.

3 939 kr ble til 41 812 i V64 på Bergsåker fredag 26. juni

Med en strålende banker på 1 Otroligosåfin i V64-4 og soleklart objekt på nestfavoritten 2 Euskara i V64-1 mot omgangens største favoritt 3 Van Gogh Z.S., ble det herlig systemklaff for Snokens jackpotsystem denne fredagen. Systemet med fire andeler a kr 1000 (innl.pris kl 3 939) satt som det skulle og betalte tilbake storfine 41 812 kr.

Det ble slett ikke lettløst under mandagens V64-omgang på Mantorp. Snokens hovedbanker i V64 var 4 Undigious Diamant i V64-1. Denne gjorde et sterkt løp fra dødens til tredje. V64-systemet røk kun på denne og her ble det 1 sekser og 14 femmere og nesten 8 000 kr tilbake.

Det er en strålende V64-omgang som venter på Solvalla i kveld. Tre av de seks V64-løpene i kveld kan friste med hele 300 000 SEK til vinneren, og bærer navnet Margaretas Tidiga Unghestserie. Og er det er i ett av disse vi finner vår banker i kveld. V64-3 som er for fireårige hopper.

Det handler om 2 American Hill og Conrad Lugauer. Denne hoppa er veldig bra på sitt beste. I seiersløpet nest sist i Halmstad blåste hun forbi storfavoritten Dontlooseallmoney i V64-6 til 15 ganger pengene. Hun radet opp med tre seire i starten av året og står flott til i andrespor bak bilen i kveld. Med 300 000 SEK i førstepremie er det naturligvis bra motstand, men det skal være flott vinnersjanse. Vi bankerspiller 2 American Hill i V64-3.

Frekk DD-banker

V64-6/DD-2 er også et løp i Margaretas Tidiga Unghestserie, nå for fireårige hingster og vallaker. Det er bra klasse på løpet, men det klare objektet må være 11 Rackham og Christoffer Eriksson. Denne er i knallform og gjorde et strålende løp til tredje i V75-finalene på Solvalla for en måned siden. Fra ellevtespor er det ikke lett å vinne disse løpene, men motstandsmessig er det ikke tøft som i finaleløpet sist. I en meget spennende DD-omgang, velger vi å bankertippe 11 Rackham i DD-2.



Walmann utfordrer favoritten i V64-1

Omgangens største V64-favoritt kommer ut allerede i V64-1. 9 Hill's Angel har vunnet seks av sju starter og er ubeseiret på tre løp i år. Bakspor i kveld og det klare motbudet er nestfavoritten og Roger Walmann-trente 4 You Could Be Mine som garantert sitter tidlig i tet. Så får vi om hesten er god nok til å svare ut storfavoritten mot mål. De to hestene skiller seg ganske klart ut i V64-1.