Fantastisk galoppsøndag på Jägersro

Flere storløp står på menyen når Jägersro byr på strålende sport både i V64 og V4 søndag.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En meget innholdsrik søndag stor for tur. Spillemessig er det V75-omgangen på Lindesberg som er mest interessant. Det er JACKPOT og hele 4 116 231 SEK fordeles ekstra i premiepotten. Søndagen innledes som vanlig med V64-galopp, det er Jägersro som er vertskap for denne. Søndag kveld skal to norske baner i sving. På Sørlandets travpark er det internasjonal V65/V4, mens Leangen byr på internasjonal V5.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Jägersro og her innledes løpsdagen med V64, hvor det er spillestopp kl 12.45. V4-spillet innledes i V64-3 og har spillestopp kl 13.29.

Store og sterke bankere

Fantastisk fine løp på Jägersro søndag. Etter Derbydagen i juli er dette kanskje den sportslig mest interessante dagen for den delen av folket som liker stor sport. De to hovedløpene får sine meget klare favoritter, men det er virkelig noe de fortjener,

I hovedløpet, Pramms Memorial (V64-5/V4-3/DD-1), blir 10 Duca di Como fra stallen til Cathrine Erichsen, et soleklart førstevalg. Han er spesielt effektiv på sandbanen, hvor han hver gang har knust eliten i Skandinavia. Uten å være hardt ridd har seiersmarginen vært rundt syv-åtte lengder. Noen vil nok spekulere i yttersporet, men det har han håndtert. Duca di Como må trolig til de store galopplandene for å få stryk. 10 Duca Di Como blir den ene av våre to V64-bankere søndag og bankerspilles også i DD-spillet.



Blant sprinterne er hjemmehesten I Kirk i samme posisjon. Han har vunnet de seks siste startene på Jägersro, og dette løpet vant han lett både i 2018 og i fjor. Sist var seiersmarginen fem lengder, og han har rett og slett bare løpt fortere enn konkurrentene. Oskar Berneklint er sønn av treneren, og han er svært optimistisk. 8 I Kirk blir vår andre V64-banker i V64-3. Vi tar oss dog råd til å gardere 8 I Kirk litt i V4-spillet.



De øvrige fire løpene i V64 er langt mer åpne, selv om det også der finnes noen som blir mye betrodd. I V64-1 har Wido Neuroth med sin meget gode toåring 2 Jet Action. Han har aldri løpt på sand, og det er en test foran en eventuell i det svenske Derbyet. Fungerer han ikke, går Jet Action til Tysk Derby, så ambisjonene er store.