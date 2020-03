Fantastisk millionomgang i V75 - du kan vinne 24 millioner

Ekstremt spennende V75-omgang hvor vi skal prøve å felle flere av favorittene! Vår banker trenger fakta ikke å bli noen favoritt... Dessuten : Hete objekter fra arkivet blir servert på et sølvfat til deg, og infoen rundt disse vil du ikke gå glipp av!

Alt av travløp er altså inntil videre innstilt i Norge, og dermed retter vi i Nettavisen fokuset mot Sverige og Frankrike. Sverige har vi alltid hatt fyldige tips til tidligere, men fra neste uke vil det også komme tipsartikler til Frankrike. Når det gjelder lørdagens V75-omgang fra Sverige og Halmstad så er den svært spennende med en rekke godbiter på menyen. Bankeren som vi tilslutt landet på trenger fakta ikke å bli noen favoritt, men vi tror altså hardt på 1 Martin De Bos (V75-6). Startsiden er kritisk, men løser den som sjette sist så kan det opplagt bli tet. Da taper den ikke, og når vi også liker å banke Erik Adielsson så lar vi det stå til. Ta rygg på følgende:



V75-1 : 14 Wild Love – Er den helt overlegent beste hesten i innledningsløpet, men det er klart at det aldri er enkelt fra 40m tillegg på en bane som Halmstad. Har levert gode innsatser de to siste gangene uten at det har klaffet helt, og formen virker å være veldig bra. Nå drar man av skoene, og det er hestens beste balanse. Kommer TUNGT i sluttrunden, og blir ikke enkel å stå i mot. SPILLES! 3 Rexine – Var morsk når den innfridde som vår banker sist. Gikk 10,8 s 800m, og den fikk to pluss i kanten av oss. Har kun startet en gang med volte før, og ble da «lusket» ut. Vi er derfor usikre på hvor stabil den er med volte. Kusken er uansett knallgod, og skulle det bli tidlig tet så er sjansene gode.



7 Zacapa Bi – Er en italiener med et bra rykte som har trent fint. Balansemessig blir den makset direkte i debuten for Magnus Dahlen, og det skal bli utrolig spennende å se den i banen. Disse hestene fra Italia har ofte et lavt grunnlag på seg, og pleier å være bedre enn det. Løpets store outsider. 5 Sunday Sonata – Har løftet seg MYE, og virker stadig å utvikle seg fint. Gikk 11,6 s 800m når den vant nest sist, mens den fullførte sterkt sist. Nå blir det skoløs for første gang i karrieren, og dette vil det naturligvis bli en del skriking på. Er en opplagt gardering. 2 Power Vacation – Avgjorde enkelt når lukene kom sist, og det var krefter igjen over mål. Vi er glad i strekhester i løp som dette, og en Power Vacation under utvikling gjør seg ikke bort om den kanskje senker rekorden sin ned mot 15,0.



11 Olga Utca – Har Stefan Persson hatt et solid tak på, og det ble en enkel seier fra dødens nest sist. Tredje sist ble den sittende bom fast for samme kusk. Nå sist gikk den kun OK for Erik Adielsson. Sporet gjør at det er vingelrisk, men en Olga Utca på sitt beste er ikke helt ueffen, og den kan skrelle med flyt.

Vår rangering : A : 14-3 B : 7-5-2-11 C : 6-10-4-15-13-8-1-12-9

V75-2 : 10 Maestro Crowe – Banket vi sist, og det ble som ventet enkelt. Trives nemlig best på hjemmebanen. Dog skal man være klar over at den enda har sine nykker, og når det nå er tøffere i mot så øker også sjansene for galopp. Vi liker dog at man rykker skoene bak på denne, og skorykk på hester etter Love You er alltid noe man bør vektlegge tungt. Motivert favoritt.

6 S.G. Sherman – Spinner til tet, og kan skrelle fra tet/rygg leder om favoritten skulle røre det til for seg. Har vært meget god de to siste gangene, og den er under en herlig utvikling. Her burde det bli et billigere opplegg, og på en lynrask bane som Halmstad kan altså denne overraske. 1 First One In – Er en kanon i grunnlaget, og som altså ble feilaktig disket sist. Var i en helt egen klasse da, og den hadde ikke tapt det løpet uansett. Har rett og slett utrolig mye inne, og det skal bli spennende å se den i hendene til Johan Untersteiner. Løser det seg bare greit fra innersporet så er den alt annet enn ueffen. 11 Bottnas Fantom – Var av på midten i varmingen sist, og galoppen i selve løpet kom som brev i posten. Kommer nå ut etter en ny pause, og man melder fra stallen at med skorykk så forventer man en betydelig forbedret innsats. Får derfor stå som en klar outsider.



4 Springbank – Gikk et bra løp etter pause sist, og den er på riktig vei. Magnus Djuse opp er interessant, og går man utover de vi tror mest på så er også denne garderingsaktuell.

Vår rangering : A : 10 B : 6-1-11-4 C : 5-3-12-7-8-2-9

V75-3 : 2 Zack’s Zoomer – Har fått ett skikkelig løp i kroppen etter at vintertreningen er gjort unna, og den spurtet fakta fint tilslutt sist i samløp med 8 Disco Volante. Var riktignok fortsatt noe tung i kroppen, men skal ha gått MYE frem med det løpet i kroppen, og nå blir det dessuten skorykk på alle fire. Er veldig kjapp fra start, og fra eventuelt tidlig tet er dette hesten å slå. SPILLES!



8 Disco Volante – Hadde man endret noe på balansen sist, og den løste altså helt enormt fra start. Åpnet i 08-fart, og det hele ble veldig enkelt etter 10,6 s 800m. Sporet nå er ikke bra, og det er ikke lett å få «superfart» fra slike spor som dette. Kan dog vinne, men det er ikke snakk for oss om at dette skal være noen storfavoritt. 4 Snowstorm Hanover – Har nok ikke helt slått til som ønsket for Melander, og den svinger litt i prestasjonene. Sist var den forbedret igjen, og da gav vi den et pluss i kanten. Fra et bra spor er den en aktuell gardering for de som bruker noen hester.

7 Night Brodde - Vant i langt billigere omgivelser enn dette sist, og her er den betydelig tøffere ute. Er derfor neppe mer enn trippelaktuell med maks flyt. 3 Givitgasandgo – Så vi i prøveløpet sist, den var tung i kroppen, og også noe for tjukk rundt magen. Vi blir derfor overrasket om den slår til direkte.

Vår rangering : A : 2 B : 8-4 C : 7-3-5-10-1-9-6

V75-4 : 9 Tyson Dimanche – Varmet opp i en smellbra stil sist, og vi likte skarpt det vi fikk se. I selve løpet gikk den OK, men fikk maks. Var nok noe tung/stinn av trening, og gikk dessuten på sin treningsbalanse. Nå rykkes skoene rundt om, den står i et bra spor, og duger normalt svært godt i et løp som dette. PASSES! 14 Vikens High Yield – Blir en av dagens virkelige «HYPE HESTER», og den kan også vinne. Var meget bra når den vant på en lav 14-tid sist, og det er nok den hesten i feltet med best kapasitet. Har dessverre i hele sin karriere vært ujevn, og vi vil gjerne se flere gode innsatser på rad før vi virkelig tar bølgen. Er dog en naturlig A-HEST.



7 Barista Oak – Er det litt SKRIK på, og det betyr at den har trent ordentlig bra før dette løpet. Nå rykker man også skoene foran, og det vil nok gjøre den enda bedre enn hva den leverte før pausen. Løpets klare outsider. 12 Bossy Alley – Var under pari sist, og det er klart at det gjør oss noe usikre. Det vi liker nå er at skoene på alle fire rykkes, og den har ikke tapt på den balansen i Sverige (3 av 3). Sporet er kaldt, men hesten er såpass bra at den kan vinne om den er tilbake på sitt beste.



13 Racing Ribb – Satt IKKE fast sist, og Dante Kolgjini sin info bør man ta med en klype salt. Den fikk maks, og var helt OK. Er en bra hest, og til denne starten forsvinner bakskoene av. Spor tretten i en sportrapp er et bra spor, og med flyt gjør denne seg ikke bort. Er en av flere som kan vinne om man først spekulerer. Går man bredt så er hester som 6 Zlatan Knick, 2 Hasty Helene, og 15 Wingait Erik aktuelle.

Vår rangering : A : 9-14 B : 7-12-13-6-2-15 C : 5-1-4-10-8-3-11

V75-5 : 9 Look Håleryd – Er en hest vi holder HØYT, og er altså inne på at det kan bli dønn riktig fra et nydelig smygspor. Bare blåste feltet når den ble rigget til femte sist (SKOLØS + BIKE), og da vant den lett på 11,1/1640ma. Kom sist ut etter en lengre pause, og spurtet helt OK innvendig på oppløpet. Var dog positiv på sin treningsbalanse samt at den da gikk i sin vanlige vogn. Nå rykkes skoene rundt om, og BIKEN kommer også på. Var helt enorm med denne utrustningen i noen løp i fjor, og vi gleder oss å se den igjen med dette utstyret nå. Hadde faktisk kun 5,4% av innsatsene på seg når vi la ut dette tipset, og det tar vi i mot med takk. 5 Four Guys Dream – Er en lekkerbisken av en traver, og veldig bra 4-åring. Viste i underkant 09 s 800m når den vant sist, og den strålte i banen da. Det man skal være litt OBS på er at den kan få innvendig svar, og at den nå er langt tøffere ute. Er altså en veldig fin hest, men får den ikke tet så vil den være sårbar i et løp som dette.

4 Carlos Ken – Er ikke helt stabil, men kapabel. Gikk for eksempel et ordentlig sterkt løp etter galopp nest sist. Nå rykkes skoene rundt for første gang i karrieren, og den får nok litt ekstra mye spill på seg pga det. Kan vinne, men for oss er det ikke mer enn en outsider. 1 Quick Vald – Er lynrask fra start, men vi vet ikke hvordan Thomas Uhrberg tenker. Det kan bli tet, og det kan også bli rygg leder. Er en bra hest i grunnlaget, og en aktuell gardering fra en slik utgangsposisjon.



12 Tengil Face – Rader opp med jevne fine løp, og den var helt OK etter en liten pause sist. Ventes forbedret til denne starten, og nå skal skoene rundt rykkes for første gang i karrieren. Skal derfor med om man bruker noen hester. 3 Roofparty, 2 Image Rapida, og 8 Solkattens Chiron er alle aktuelle bak der. Vi tror dog mye på to hester i dette feltet.

Vår rangering : A : 9-5 B : 4-1-12-3-2 C : 8-6-7-11-10

V75-6 : 1 Martin De Bos – Har vi en soleklar feeling for i dette løpet. Den fullførte OK sist uten kanskje å være helt på topp (12,6 s 1000m). Nest sist ble den sjenert kort etter start, ble så bakket sjakk, og spurtet strålende over oppløpet med mye krefter igjen i mål (09 s 600m). Er klart best når skoene bak rykkes, og det skjer i dette løpet. Sjette sist (23.11.2019) så løste den veldig bra ut fra spor tre bak bilen, og løser den slik her så blir det tet. Erik Adielsson er dessuten bedre å kjøre til fra start enn hva Peter Ingves er. Fra tet så er dette løpet over, og Martin De Bos skal være spillbar på lørdag!



2 Sevilla – Setter «Jokke» Lövgren på en BIKE for første gang i hans regi, så får vi se hvordan det slår ut. Er nemlig ikke helt stabil, og med en BIKE er det ingen spesiell hjelp å få. Har funnet formen, og var altså bra til seier sist. Motbudet. 3 Grainfield Aiden – Har vært den store «VINTERHESTEN» i Sverige, og den har imponert noe kolossalt. Nå har den hatt en liten pause, og det trenger ikke å slå bare positivt ut. Er dessuten kun middels/middels+ fra start, og vi blir overrasket om den henter en lengde på Martin De Bos. Kan vinne, men da må den lykkes på startsiden. 9 Smevikens Cruiser – Har fått fire løp i kroppen etter en lengre pause, og den virkelige gode formen skal ikke være veldig langt unna. Er knallgod på sitt beste, og ofte SYLVASS når den får smyge med i rygger. Kan være løpets store skrell om det klaffer fra dette smygsporet.

Bak der ranker vi 7 Niky Flax som muligens blir fyrt av fra start, men hvor mye vil det koste? 4 Roofie – Gjør jevne fine løp, den holder bra form, og er aktuell om man går litt utover de vi tror mest på. 6 Zoko Lane – Er egentlig veldig grunnkapabel, og avgjorde enkelt via en avslutning i 10-fart sist. Nå er det imidlertid vingelrisk, og vi ranker den derfor et bra stykke ut.

Vår rangering : A : 1 B : 2-3-9 C : 7-4-6-10-11-5-12-8

V75-7 : 9 Eldorado Mearas – I finalen vil det gå en kule varmt, og flere er på tetjakt. Dermed kan det bli veldig riktig å komme bakfra med sparte krefter, og nettopp det vil vår ide gjøre. Var riktignok ikke på topp sist, men slet da med blodverdiene. Gangen før fikk den ikke sjansen før det var for sent, og kom da til mål med krefter igjen. Var da hakk i hel på Man At Work… Til denne starten rykker man skoene foran, rapportene er fine, og motstanden den riktige. MÅ MED PÅ ALT! 6 Smokey Herman – Var stor i nederlaget mot tøffingen Whipped Eggs sist, mens den nest sist ble sittende bom fast. Har blitt strøket inn et spor, den er veldig kjapp fra start, og kommer den seg bare ned i et fint par så kjemper den om seieren. 4 Adde S.H. – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og gradvis blitt bedre. Var meget solid sist, og med tanke på at den har gått på treningsbalansen så bør man være på vakt når nå skoene rykkes. Glem heller ikke at dette var en av outsiderne til å vinne SPRINTERMÄSTEREN i fjor…



2 Jefferson Dotcom – Følger bilen fra start, og her vil Goop til tet? Avgjorde via siste indre sist, og var ikke tom over mål. Minuset er at den ikke akkurat pleier å rade opp med seire, og den vil være sårbar om det blir for tøff kjøring. Regnes som en outsider fra et nydelig spor. 3 Taiga Woodland – Er lynrask, men også litt bløt om innledningen blir for hard. Risikerer svar fra Jefferson Dotcom nå, og dermed er dette veldig sjansebetont. 1 Hector Boko – Er smådum i hodet sitt, og ikke akkurat veldig enkel nedover startsiden. Her vil det gå lynraskt inn på den første svingen, og vår feeling er at den da vil galoppere. Vi ranker derfor den en bra bit ut.



11 Vikings Preacher – Vant sist, men imponerte ingen. Er grunnkapabel, men må vise litt gode gamle takter skal vi få mer tro på den.

Vår rangering : A : 9-6 B : 4-2-3-1 C : 11-10-8-7