Fantastisk millionomgang i V75 - du kan vinne 27 millioner

En ny gedigen V75-omgang fra Sverige venter! Vi har gjort jobben for deg, og byr på våre beste oppdaterte V75-vurderinger! Sjekk ut våre gratistips, og følg også spenningen GRATIS fra klokken 16.20 på lørdag!

Nesten supertreff på Lerums V75-systemer til Halmstad 13. april

Vi var dessverre ikke i nærheten på de flate bongene i denne V75-omgangen, men undertegnedes TRE SYSTEMER (4 andeler a Kr.1 000 / 20 andeler a Kr.200) var ikke langt borte fra veldig store kroner. Med SINGEL UTGANG på storskrellen Benjamin H.C. (5%) og banker på Disco Volante (1-valg) satt vi bra på disse systemene, men måtte tilslutt nøye oss med TO SEKSERE samt en haug med femmere. Utbetalingen på disse systemene var fra Kr.23 660 til Kr.24 346,-. Korrekt rekke betalte ut enorme 1,5 millioner!



Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.



Sendingen begynner klokken 13.00 / V75-1 begynner klokken 16.20:

Vi har en NY fantastisk V75-lørdag i vente, og igjen skal vi være med å spille inn i Sverige sin gedigne V75-omgang. Umåker står for løpene, og en omsetning på over 100 millioner ventes! En god del snadder finnes i denne omgangen, og det er også solid sportslig kvalitet på løpene. Når det gjelder dagens beste banker så fant vi den i V75.2. Her kommer en hest fra Finland ut, og 9 Better Boss har imponert noe kolossalt etter den skiftet trener. Nurmonen har hatt hesten i de fem siste løpene, og nest sist jogget den 13,4/2140ma på et helt spinnvilt sett. Er den i samme skikk på lørdag så skal virkelig de andre få kjørt seg!

Her er lørdagens tekst til Umåker:



V75-1 : 1 Attraversiamo – Blir kolossalt hardt betrodd i årsdebuten, men vi vil gjerne se denne 5-åringen i noen løp i 2020 før vi går hardt til på den. Vi er nemlig ikke veldig glade i hester som har vært med på alt av årgangsløp, og ofte pleier det å sette sine spor når de blir eldre. Skrittet i mål som vinner av Derby i fjor, og det var en sliten 4-åring som da ble pakket inn. Har trent 14/1600m før årsdebuten, og rapportene går i dur. Er kjapp fra start, og selv om innersporet ikke er optimalt så skal sjansene for tet være OK. Motivert, men… 8 Even’s Cool Boy – Var smellfin i årsdebuten, og vant utrolig enkelt på 12,6/2140ma. Ble kjørt «sporsnålt», men var uansett veldig bra. Glem ikke at denne har tidligere vært hakk i hel på storfavoritten, og da hadde Attraversiamo storform… Med tempo er Even’s Cool Boy en svært spennende utfordrer, og vi dobler opp a-gruppen!



3 Thrust Control – Gikk flere solide løp i fjor, og den har bra grunnkapasitet. Var ikke veldig mye dårligere enn Attraversiamo når den var på topp i fjor, og det skal bli spennende å se hvordan de står mot hverandre i årsdebuten. Det blir skorykk direkte, og fra et fint spor får den stå som en klar outsider. 6 Maxus – Galopperte tidlig sist, og det var game over direkte. Har STOR kapasitet, og på sitt beste er den ikke ueffen. Skal med om man bruker noen hester. 4 Stoletheshow – Er OK, og ikke så verst på sitt beste. Er best når den får gå med i rygger, og med slike opplegg pleier den å være giftig. Kan være en skrell for de som garderer bredt.

Vår rangering : A : 1-8 B : 3-6-4 C : 7-5-9-2

V75-2 : 9 Better Boss – Har vært sensasjonelt forbedret etter den kom inn på stallen til Nurmonen, og nest sist jogget den altså 13,4/2140ma… Har sett helt utrolig bra ut, og den er ikke til å kjenne igjen fra sist den var i Sverige. Er nemlig milevis forbedret! Har en passende oppgave foran seg når det gjelder motstand, og leverer den som i Finland, ja, da skal de andre få kjørt seg!



11 Mr Clayton J.F. – Avgjorde på to steg når lukene kom nest sist, mens den sist gikk et råsterkt løp etter galopp. Ble da sittende bom fast i det lengste. Er på vei mot superformen, og med tempo dukker den opp på foto. OBS! 8 Zap Di Girifalco – Har en fantastisk fin rad, og er en av lørdagens mest spennende hester. Vi er dog usikre på hvor bra den er for dagen da Björn Goop har en elendig form på stallen. Hesten er god nok, men inntil vi får sett den i Goop sin regi så setter vi den kun på outsiderplassen. 7 Corroded – Er helt riktig ute i grunnlaget, og formen er også stigende. Ble sittende bom fast som fulltanket nest sist (10,5 s 800m), mens den fullførte godkjent sist. Må regnes i omgivelser som dette.



4 Findus M. – Fullførte bra bak formbomben Lukas Bris sist, og den gjør nesten ikke dårlige løp. Har fått to blåsere i kroppen etter pause, og normalt vil den kun bli bedre og bedre fremover. Er en gardering om man bruker noen hester. 5 Vincent Horce – Feilet seg bort sist, mens den spurtet meget bra ute i banen nest sist. Er på riktig vei etter, og er en aktuell gardering. Bak der ranker vi en formtoppet 3 Hunkydory Degato samt 2 Kövras So Far som skuffet stort sist.

Vår rangering : A : 9 B : 11-8-7-4-5-3-2 C : 6-12-10

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-3 : 4 Weekend Fun – Er for alvor på vei tilbake mot SUPERFORMEN, og vi likte den etter pause sist. Avsluttet da meget sterkt, viste 08,8 s 500m, og var ikke veldig langt bak knallgode Shocking Superman. Er trolig enda et hakk bedre nå, den har trukket et perfekt spor, og MÅ regnes! 7 Hill Street – Fullførte utrolig bra etter et lengre avbrekk sist, og var nesten overraskende god direkte. Rapporteres å være ytterligere forbedret til lørdagens oppgave, og klaffer det bare litt fra et dårlig spor så er den tidlig aktuell.



12 Minnestads El Paso – Avgjorde enkelt sist, og på klokken stod det 09,4 s 800m. Sporet nå er «KALDT», men med tempo blir denne ikke enkel å stå i mot. Løpets soleklare outsider. 2 Picasso – Var uvirkelig god sist, og gikk altså 10,1! Nå blir den favoritt, men husk på at denne ikke vant løp i fjor, og er ikke veldig enkel å sveive inn… Vi ranker derfor favoritten litt ut. Løpet sist kan også ha kostet litt mer enn det smakte. Vi snakker trossalt ikke om noen veldig ung hest.



1 Cobourg Hanover – Rigger man ordentlig til på lørdag, og fra rygg leder så trenger den ikke å være helt borte med luker tilslutt. Satt fast etter pause sist, og formen er stigende. 6 Doctor Doxey Zenz – Løp inn i veggen sist, og fikk seg en pause etter det løpet. Det lukter et tøft opplegg her, men vil egentlig kusken ladde den avgårde etter det som skjedde sist? Er god nok, men vi ranker den litt ut.

Vår rangering : A : 4-7 B : 12-2 C : 1-6-11-8-9-5-3-10

V75-4 : 8 Digital Dominance – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og vi liker spesielt godt når Robert Bergh starter sine hester med litt tettere intervaller. Da pleier nemlig hestene fra den stallen å være som best. Var meget god i nederlaget sist, og storformen virker å være rett rundt hjørnet. Sporet trekker ned, men over denne distansen så betyr det mindre. MÅ MED PÅ ALT! 6 Gardner Shaw – Gikk flere gode løp mot noen av årgangens beste i fjor, men gikk likevel under radaren, og fikk ikke med seg så mye penger. Har trent 18/1600m før årsdebuten, den får opp Goop, og det skal virkelig bli spennende å se den igjen i banen. Neppe noen er bedre på ren kapasitet…



9 Fille AM – Tok en pliktskyldig seier sist, men var positiv etter pause. Har mye inne, men vi vil gjerne se den prestere på sitt beste i nåværende regi før vi heiser den til topps. 2 Pleasure For Cash – Blir det garantert et veldig surr på da den debuterer for Oscar Berglund. Har imidlertid ikke stått der lenge, og vi er spent på hva han har greid å få til på denne korte tiden. Er nemlig ingen enkel hest, og vi stoler ikke på den. Er dog en soleklar gardering på bongene. 5 Jareth Boko – Var OK etter pause sist, og kommer ut i regi Micael Broberg nå. Rapportene er ganske fine, men husk på at det aldri er enkelt å overta hester fra Conrad Lugauer…

1 Payet – Står med to strake, og var bra til seier sist. Innersporet forsvarer den neppe om den løser som tidligere bak bilen, og det kan altså bli en felle. Løser det seg likevel så har den form til å vinne. 10 Otroligosåfin – Utvikler seg fint, og tok en fortjent seier sist. Fra dette sporet, med denne kusken, så er man trolig veldig fornøyd med en trippelplass.

Vår rangering : A : 8 B : 6-9-2-5-1-10 C : 3-4-7-11-12

V75-5 : 11 Queer Fish – Har fått to nødvendige blåsere i kroppen etter pause, og det har nok gjort veldig godt. Viste 10,4 s 800m sist, og fullførte bra. Nå blir det skorykk på alle fire, og man fester også på en BIKE. Er rett og slett veldig bra når den først finner litt form, og husk også på at den har en voldsom speed å by på. Feller alt nedover oppløpet? 4 Shocking Superman – Møtte ikke noe i årsdebuten, og det ble en svært enkel seier. På klokken stod det 09 s 800m som ubrukt. Banket på «ELITEDØREN» i fjor, og vi blir alt annet enn overrasket om den presenterer seg for alvor mot eliten i år. DOBBELT A-VALG!



12 Perfect Spirit – Lar vi oss ikke imponere av, men den var uansett helt OK til seier på en bra tid sist. Aksjonsmessig er vi noe usikker på hvordan den vil bli når den nå skal ut i sporene. Blir alltid tungt betrodd, men på vår rank er den kun en outsider. 3 Next Direction – Er i utgangspunktet best på sprint, men man vil nok sikkert teste den foran når den først har fått dette sporet. Følger bilen fra start, og ingen nekter denne teten om den løser som den kan. Nurmonen forteller om en HARD vinter i Finland, og at denne ikke er i toppform enda. Vi ranker den derfor noe ut selv om den er god nok.



1 Dreammoko – Var kun helt grei etter pause sist, og har i det hele tatt ikke vist veldig mye på en bra stund nå. Smyger med til trippel? 2 Mr Golden Quick – Var meget solid fra dødens sist, og har funnet toppformen. Er sylvass på speed, og aldri helt ufarlig når den får smyge med i rygger. 9 Snowstorm Hanover – Er ikke enkel å vinne med, men den gjøre stortsett OK innsatser. Smyger med, og henter seg en ny fin premie? 7 Son Of God – Fungerte ikke spesielt bra i comebacket sist, og etter å ha sett den der ble vi usikker. Må fungere merkbart bedre om den skal vinne et løp som dette.

Vår rangering : A : 11-4 B : 12-3 C : 1-2-9-7-6-8-10

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V75-6 : 8 Strong Heartbeat – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og gikk altså 12,9/2140ma fra dødens i finalen sist. Selv om det ble tap så var den stor i nederlaget, og på vår klokke stod det 10,0 s 800m. I dette løpet tror vi på et mer passivt opplegg, og at den vil bli kjørt på sjanse med. Det trenger ikke å bli feil om det blir kjøring mellom 1 Master Blaster/11 Van Gogh Z.S. Kan da komme på lette bein tilslutt, og Strong Heartbeat må ikke undervurderes i et løp som dette. OBS!



1 Master Blaster – Var fakta litt TJUKK rundt magen sin sist, og hadde nok svært godt av det løpet etter pause. Er kjapp ut med volte, den er kraftig kuskeplusset med Adielsson, og vi tror på tet. Blir neppe enkel å fange fra tet om den leverer på sitt beste, og den er selvskreven på bongen. 11 Van Gigh Z.S. – Innfridde som vår banker sist, og gjorde det enkelt. Feelingen vår på lørdag er at den vil komme tidlig frem i dødens, og selv om den er mer enn god nok så vil den da være sårbar. Outsideren. Disse tre skiller seg klart ut i et ellers ganske fint løp.

Vår rangering : A : 8 B : 1-11 C : 5-6-10-2-3-7-4-9-12

V75-7 : 6 Lome Brage – Herlig finale, og her blir vel det seier til Norge? Lome Brage pleier nemlig alltid å være bra etter opphold, og rapportene fra Anders Wolden er dessuten bra etter at vintertreningen er gjort unna. Er en SYLVASS sprinter, og fra tet skal den ikke bli enkel å ha med å gjøre. Det er meldt bra vær, og banen vil bli lynrask. Lar seg rett og slett ikke fange? 11 Månprinsen AM – Gjorde sin plikt i comebacket sist, og vant enkelt. Hadde garantert veldig godt av det løpet i kroppen etter sin skade, og den vil være ytterligere forbedret til dette løpet. Kommer tidlig, og gir Lome Brage en real kamp? 3 Tangen Haap – Fikk det sydd opp sist, og det ble enkelt. Har fått noen løp i kroppen etter pause, og den er på vei mot den formen som Björn Karlsson ønsker i forkant av Elitkampen på Solvalla. Er fakta veldig kjapp ut bak bilen, og kanskje kan det bli rygg leder på Lome Brage? Outsideren.

Vår rangering : A : 6 B : 11-3 C : 8-10-5-1-9-4-2-7