Fantastisk V64-omgang med jackpot og forsøk til Breeders'

Saftig V64-jackpot med over 2,2 millioner ekstra i sekserpotten! Fantastisk omgang med noen av de beste unghestene i Sverige! Du tar vel rygg på våre oppdaterte tips i jakten på den ekstra "jackpotdeigen"?

Halmstad står for kveldens V64-omgang, og det er altså JACKPOT med over 2,2 millioner ekstra i sekserpotten. Det skal kjøres forsøk til Breeders' Crown, og det betyr at vi får se flere av de beste unghestene i Sverige. Værprognosene for kvelden viser regn, og det betyr trolig at vi får se endel galopper blant de unge som da vil slite litt på en bløt bane. Ingen skal derfor bli overrasket om det kan skrelle til både en og to ganger. Når det gjelder den beste bankeren i omgangen så fant vi den i V64-3, og der står 2 Hill's Angel alene. Gå ikke glipp av følgende:

V64-1 : 12 Halo AM – Ble plukket ned fra tet sist, og var vel muligens ikke helt på topp da. Vi regner med en forbedret innsats i kveld, og på ren kapasitet er neppe noen bedre. Blir det bare litt tempo her så duger den svært godt, og den må naturligvis med på alt av seriøse bonger. 2 Revelation – Var utrolig bra i årsdebuten, og imponerte stort da. Må fort gjøre grovjobben igjen, og det er ikke enkelt når nå motstanden stadig blir tøffere. Den klare favoritten for mange er derfor kun en gardering for oss.

V64-2 : 11 Riva Renn – Interessant løp hvor 9 Zarina Bi blir tungt betrodd. Kommer ut i regi Björn Goop, men er neppe forbedret da den tidligere har stått hos Gocciadoro. Skal naturligvis på bongen, men vi vil gjerne se denne i noen starter for Goop før vi går hardere til på den. Vår ide var altså helt spinnvilt god sist, og leverte da et av sine beste løp i karrieren. Kan «ALT» på en god dag, og den kan opplagt vinne dette om den leverer som sist. OBS!

V64-3 : 2 Hill’s Angel – Ble vi veldig imponert av på Vincennes nest sist, og det er liten tvil om at denne er knallgod når den først har funnet formen. Vant enkelt etter en lengre pause sist, og var ikke tom over mål. Har kommet inn på stallen til Goop etter det løpet, og rapportene går i dur. Burde være klart forbedret med et løp i kroppen etter sitt lange opphold, og fra det beste sporet bak bilen må sjansene være store. Motivert favoritt.

V64-4 : 15 Now Or Never Flair – Galopperte seg bort sist, mens den gikk bra i kulissene i debuten for Lövgren nest sist. Er en svært grunnkapabel hest, og den har MYE inne i forhold til det relativt lave grunnlaget den har på konto. Duger opp mot en overkommelig gjeng, og klaffer det bare litt på veien så må sjansene være store. SPILLES! 13 Delicious Ice – Passerte mål med krefter igjen sist, og så ordentlig pigg ut i målgangen. Varslet form direkte etter pause da, nå blir den kuskeplusset med Johan Untersteiner, og her skal man være litt på vakt. Kan skrelle!

V64-5 : 3 Västerbo Lexington – Var med på en vill åpning sist (07,8 f 500m), valgte så rygg leder, og ble siden sittende bom fast med krefter igjen. Virker å være veldig pågang nå, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret til kveldens oppgave så skal noen og enhver få noe å bestille. MÅ BARE PRØVES! 10 Marvellous Tooma – Har varslet form to ganger på rappen, den er svært spurtsterk, og med tempo blir den ikke enkel å stå i mot. OBS!

V64-6 : Ies Elisabeth – Er ekstremt speedig, og veldig bra. Fikk dårlig betalt i fjor, og vi er veldig inne på at den kommer til å tjene betydelig mer i år. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og leverte altså en helt spinnvill avslutning sist. På klokken stod det 09,3 s 800m, og vi gav den et stort pluss i kanten. Står i et perfekt smygspor nå, og blir det bare litt tempo kan den slå til som en godbit. OBS! Beste hesten i feltet er 3 Milady Grace som har kapasitet til å gjøre den best i denne årgangen. Ble ikke kjørt med i årsdebuten, så får vi se hvordan Peter Untersteiner gjør i kveld. Er HET om han kjører for å vinne.