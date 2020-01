Fantastisk V65-omgang med formtoppet banker

Bankeren taper vel ikke dette? Smellfrekt objekt debuterer for ny trener! Deilig montevinner! Du blir vel med oss i jakten på tusenlappene i kveldens V65-omgang?

Sportspills øvrige fredagsmeny:

V65 Östersund: Strålende V65-lunsj med Ohlsson i hovedrollen

V75 Leangen: Strålende V75-lørdag på Leangen

Oddstips 1: Sander Sagosen sender Norge til EM-finale

Oddstips 2: Erling Braut Haaland tar fotball-Europa med storm

Spillsenteret: Fyldig oddsprogram fredag - sjekk våre analyser



Leirvåg med supersuksess på ti siste info bonger i V75 på Bjerke 22. januar!

Leirvåg bankerspilte både Selma's Revenue i V75-3 og Alm Randers i V75-4 på forslagene på Nettavisen, og Alm Randers galopperte i seierskampen.

På Eksperten laget Leirvåg to alternative siste info forslag (Siste V75-jackpot). På det ene av disse spilte Leirvåg også begge de to forannevnte banker, men på det andre spilte Leirvåg kun Selma's Revenue banker. Her ble klaff for totalt ti andelslag:



* Seks andelslag med fire andeler a kr 250 eller fem andeler a kr 200 - utbetaling kr 44 938 kr på hvert av dem.

* Tre andelslag med fire andeler a kr 500 - utbetaling kr 46 144 på hvert av dem.

* Ett andelslag med fire andeler a kr 899 - utbetaling på dette kr 47 568 kr.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Jarlsberg byr på en HERLIG V65-omgang denne kvelden, og dette er en omgang som vi virkelig liker skarpt. Dagens beste V65-banker kommer ut i V65-2, og nå må vi bare gå til på 8 Orlando G.M. som har sett helt fantastisk bra ut etter pause. Med den verste opponenten strøket så skal dette være i boks, og vi går ALL IN! Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 9 Constantine Coral – Debuterer for Heisholt i kveld, og den skal virkelig passes direkte. Husk på at dette er en hest som i fjor var ute og prøvde å kvalifisere seg til Derby. Travet da 15,3/2600ma (28. august). Er behandlet før denne starten, den skal kjøres i BIKE, og er altså voldsomt kuskeplusset med Tom Erik Solberg. Det er nå denne skal spilles, neste gang kan den nemlig være «oppbrukt» som et godt objekt. MÅ MED PÅ ALT!

V65-2 : 8 Orlando G.M. – Har sett svært bra ut etter pause, og nå kommer vel seieren? Gikk et kruttsterkt løp etter galopp nest sist, og den fikk et stort pluss i kanten av oss. Nå sist ble den sjenert til galopp tidlig i sluttrunden, den tapte en del, men kom igjen meget solid tilbake. Nå kjører Kolle til direkte, og uten noe tull underveis så er vel det ikke snakk om saken? SPILLES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-3 : 4 Lykkje Viking – Er trolig helt overlegen her om den bare oppfører seg. Var klink overlegen i comebacket sist, og har mye inne. Vi liker dog ikke at den er HISSIG underveis, og vi kommer vel heller aldri å anbefale et bankerspill på denne kusken. Vi nøyer oss med å si at den er en motivert tipsener. 9 Sevrus – Dette kan være supersjokket i løpet. Husk på at den på Sørlandet 16. juni i fjor var hakk i hel på storfavoritten, og da stod den 40m bak. Er altså nå 20m billigere ute, og fungerer den bare som den skal så trenger den ikke å være helt «kald».

V65-4 : 1 Listas Spartacus – Var meget god under sal nest sist, og leverer den noe tilsvarende her så kan dette dreie seg om tet og slutt. Er god under sal, og kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Settes foran 2 King N’Swing, og deretter 10 L.A.’s Mr. Brown.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen



V65-5 : 10 Gyri Jerven – Har fått tre løp i kroppen etter pause, og gikk meget solid i kulissene etter en ganske grov galopp sist. Er i sin beste form, den er helt riktig ute i grunnlaget, og sjansene for at den runder til seier skal være OK! Plasseres foran 4 Madde som virket forbedret som fastlåst sist, og var da ute mot bedre hester enn dette.

V65-6 : 1 Given – Var meget god til seier sist, og den gjør nesten aldri dårlige løp. Står i fare for å bli overflydd av 3 Impressive Choice nå, men den ønsker vel man et ryggopplegg med etter pause? Dermed kan det uansett bli tidlig tet, og det er snakk om en motivert tipsener. 10 Welcome – Spurtet bra sist, og er i en knallgod form. Sist ble det litt for oppjaget, og distansen i kveld burde passe bedre. Motbudet!