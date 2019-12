Fantastisk V75-omgang med finaler på Solvalla

Bankeren kan være noe for Elitloppet 2020? Den alternative bankeren dukker opp med superinfo i ryggen! Det skal kjøres finaler på Solvalla, og vi har gjort jobben for deg! Du tar vel rygg?

Solvalla står for dagens V75-omgang med start klokken 16.20, og som vanlig skal det dreie seg om finaler på denne dagen. Vi har sett samtlige forsøk, og lagt ned en særdeles grundig jobb for at du skal være best mulig rustet i kampen mot millionene. Når det gjelder dagens beste banker så kommer den ut i V75-5, og det løpet vinner 3 Seismic Wave om ikke noe helt spesielt skjer underveis. Det snakkes om ELITLOPPET 2020, og det for en hest som har 581 655 i grunnlag... ALL IN!

Ta rygg på følgende:

V75-1 : 2 Ultra Bright – Er BETYDELIG bedre enn raden, og den er spillbar her. Trampet på seg sist, og det var grunnen til at den feilet. Gangen før spurtet den voldsomt etter hinder på veien, og kom til mål som fulltanket. Tredje sist var den helt strålende til tredje, og falt virkelig med flagget til topps da. Blir nå solid kuskeplusset med Erik Adielsson, og fra et nydelig spor må den bare prøves! 7 Wild Love – Ser utrolig bra ut, og er i en helt spinnvill form. Avgjorde enkelt sist, og da viste klokken 10,4 s 800m. Avgjorde også lett nest sist, og igjen avsluttet hun i 10-fart. Får hun lifte med i rygger her så blir hun alt annet enn enkel å stå i mot. 1 Bugatti Brick – Var positiv til andre sist, og er på riktig vei. Blir laddet for tet nå, og med ytterligere fremgang er den aktuell. Er dog noe bedre på sprint.

V75-2 : 6 Iggy B.R. – Blir det en veldig «HYPE» på i dette løpet, og den vil få mye spill på seg utover dagen. Det er også snakk om feltes i særklasse beste hest, og skikker den seg så er det normalt snakk om en vinner. Vant enkelt på Bjerke sist, og var da bra. Har dog oppført seg litt barnslig i løp tidligere, og vi stoler ikke fullt ut på den. Skal dog stå klart først på ranken. Bak denne så er dette løpet meget jevnt/åpent uten de helt store stjernene. En hest som er god nok til å storskrelle er faktisk 9 Jesper Trot. Er klart bedre enn raden, og den spurtet meget sterkt sist. Kan få det sydd opp fra et nydelig spor, og med tempo er den absolutt ikke ueffen. 2 Odds Indicator – Spurtet meget bra sist, og er på vei mot storformen. Nå kommer det også på en BIKE, og da er den selvskreven for oss. 12 Cyrano De B. – Holdt unna sist, og dette er en meget bra hest. Sporet nå trekker veldig ned, men med et høyt oppdrevet tempo er den likevel ikke borte.

V75-3 : 4 Esprit Sisu – Var bunnsolid etter galopp sist, og formen skal være veldig bra. Er behandlet før denne finalen, og skulle den bli sluppet gratis til tet, ja, da er fort dette løpet over. Får den svar så tror vi mest på 9 Hawk Cliff som da kan få dette sydd opp. Har gjort tre løp etter et lengre avbrekk, og den har vært knallgod hver gang. Havnet opp i elendige rygger sist, og hadde vunnet det løpet enkelt med litt bedre flyt. Distansen nå er et pluss, og vi må bare doble opp a-gruppen med denne formbomben. Leter man litt på dypet, og vil spekulere utover de to vi tror klart mest på, ja, da skal man ikke helt glemme 6 J.H. Mannerheim. Har fått tre løp i kroppen etter et lengre avbrekk, og den avsluttet meget bra til andre bak 11 Martin De Bos sist. Er fort ytterligere forbedret til denne finalen, og den kan altså skrelle om vår favoritt-duo skulle være under pari.

V75-4 : 9 Antonio Trot – Var ute i dette løpet i fjor, men stod da på 60m tillegg. Møtte dog hester som Sorbet/Digital Ink, og det var dessuten med 13 hester. Nå er det BETYDELIG billigere i mot, og med så få hester på tilleggene så betyr disse ekstra meterne mindre. Leverte en HELPIGG avslutning etter veldig sene luker nest sist, og vi hadde derfor tro på den sist. Da ble den bortkjørt av Kihlström, men fullførte uansett meget bra bak svært gode Transcendence. Nå kommer vel seieren? Velger man å gardere så er det 8 Sir Henry P. Hill som er mest aktuell. Er veldig bra på sitt beste, og distansen liker den. 6 Lövdala Principito – Rader opp med flotte prestasjoner, og har ingen problemer med distansen. 7 Marrakesh – Er mer enn god nok, men hva hjelper det når den ikke fungerer? Skulle den henge bedre sammen i dag så er den naturligvis aktuell.

V75-5 : 3 Seismic Wave – Her snakkes det faktisk om Elitloppet 2020, og det er snakk om en traver man holder SKYHØYT. Har sett utrolig bra ut i banen, og vunnet svært enkelt to ganger på rappen. Gikk 09,5 s 800m sist, og hadde ALT igjen da. Nest sist la den inn 10,8 s 1000m, og det gjorde den med krefter igjen. Er veldig kjapp fra start, her blir det normalt gratis tet, og siden er dette løpet trolig kjørt. Vi tror på en stor sjanse for favoritten! Begynner man først å gardere dette løpet så er det fakta mange som kan vinne. 4 Indra’s Secret gleder vi oss til å følge neste år når skoene skal rykkes. Har dog vært enorm med sko også, og den er betydelig forbedret i regi Robert Bergh. 11 Giant Shadow – Har ikke gjort noen feil på slutten, men har vært syk før denne finalen, og det trekker ned.

V75-6 : 10 Elian Web – Skuffet sist, men det er slik denne kan være. Var steingod i nederlaget nest sist, og også knallgod i nederlaget mot Milligan’s School tredje sist. Er SYLVASS når den får lifte med i rygger, og klaffer det med et slikt opplegg så kan denne overraske. SKAL MED PÅ ALT! 8 Milligan’s School – Her snakker man om en mulig start i PDA, og skal den ha noe der å gjøre, ja, da skal den i hvertfall ta seg av en relativt billig finale som dette. Står dog spormessig dumt til, og vil ikke få noe gratis. Skal uansett med på gardering. 1 Stepping Spaceboy – Var ordentlig bra etter pause sist, og dette er en knallgod hest som vil gjøre det skarpt fremover. Blir ikke enkel å plukke ned om den ikke får for mye trykk på seg. 2 Global Trustworthy – Var under pari sist, men er god nok, og har fine betingelser foran seg her. Tilbake på sitt beste så kan det gå veien.

V75-7 : 10 Harran Boko – Er vel klink i finalen? Vi har fakta veldig god tro på denne, og når tipset vårt ble lagt ut var den kun et 5-valg. Var helt enorm når den bare jogget rundt feltet sist, og da viste vår klokke 10,6 s 800m på en imponerende måte. Har hatt en pause etter det siste løpet, men vi så denne i et PROVLOPP på Jägersro 19. desember, og lot oss igjen imponere veldig av denne kapable traveren. Gikk da 12,4/1600m, og på vår klokke stod det 08,8 s 800m. WOW, hvor bra den var! Er dessuten vant å gå med sko på alle fire, og går alt riktig for seg så tror vi den bare vinner. Bankes på DD, og de litt mindre V75-bongene. Jakter man på dypet så skal ikke 9 Golden Dream M.E. utelukkes helt. Vant et gratisløp på Leangen sist, mens den var klart bra uten at det klaffet i svensk V75 nest sist. Er veldig grunnkapabel, og her kan den få løpet. Er opplagt skrellaktuell om vårt store drag skulle gjøre seg bort.