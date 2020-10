Fantastisk V75-omgang med Gulljackpot på Momarken

Storløpene står i kø når Momarken byr på Gulljackpot i lørdagens V75-omgang.

Vi har en fantastisk flott V75-omgang foran oss på Momarken lørdag. Det er Gulljackpot og sportslig er det kanonklasse på løpene. Norsk Oaks for treårshoppene står for tur for både varmblods og kaldblods og vinnerne får hele 300 000 kr. I tillegg er det Oaks-revansjen for fireårshoppene og omgangen innledes med et langløpet Høstmaraton over velvoksne 4 140 meter.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Som vanlig er det spillestopp i V75 kl 15.00 og verd å nevne er også at de to første V5-løpene (som kjøres før V75-1) er NM-løp for damer. Når det gjelder V75-spillet, så velger jeg å spille med to bankere, de bankerne kommer i de to siste V75-løpene.

Storfavoritten leder hele veien

Den aller beste bankeren lørdag, tror jeg 2 Another Creation er i V75-7/V4-4. Det er Oaksrevansje for fireårige hopper. Fireårshoppa til Trond Anderssen innfridde som storfavoritt i Jarlsberg Grand Prix hoppeavdeling i juli, og vant også sin kvalifisering til Hoppederby. Men i finalen ble det galopp fra start og dermed var den dagen ødelagt. Har startet en gang etter det og gjorde da at kanonløp til femte i et knallsterkt fireårsløp i Kalmar. Fra andrespor er det solid tetsjanse og da er normalt V75-7 kjørt. 2 Another Creation blir den ene av mine to V75-bankere og bankerspilles også i V4 og DD.

Rangering V75-7/V4-4/DD-2: A: 2 B: 9-7 C: 5-1-11-10-4-8-3-6

Gundersen-traveren får sin revansje

Norsk Oaks for de treårige varmblodshoppene har samlet et kanonfelt i V75-6/V4-3/DD-1. 2 Global Bred To Win var storfavoritt til Hoppekriteriet tidligere i høst, men ble overflydd fra sitt innerspor og måtte trave de siste 1300 metrene i dødens. Det ble for tøft, samtidig var kanskje ikke Gundersen-hoppa på sitt aller beste dan dagen. Det var hun til gagns igjen i Oaks-kvalifiseringen for drøye to uker siden. Til tross for dødens i sisterunden, plukket hun lett ned favorittspilte Jolene B.R. mot mål. Andrespor bak bilen lørdag og jeg tror sterkt på at hoppa får sin revansje fra Hoppekriteriet lørdag. 2 Global Bred To Win blir min andre V75-banker og bankerspilles også i V4. I DD-spillet går jeg all-inn på kombinasjonen 2 Global Bred To Win i DD-1 og 2 Another Creation i DD-2.

Rangering V75-6/V4-3/DD-1: A: 2 B: 3-4-1-10 C: 9-5-8-12-7-6-11

V75-1/V5-3 - Høstmaraton. 4140 meter voltestart.

Klassikeren Høstmaraton innleder V75-omgangen på Momarken lørdag og distansen er altså hele 4140 meter. De tre foregående årene har denne endt med favorittseire to ganger (U.S. Male E.P i 2017 og Annie's Boy i 2018), mens nestfavoritten U.R. Amazing vant i fjor.

Jeg synes de tre mest spilte skiller seg klart ut i dette løpet og setter 2 Burning Love E.P. først. Bo Westergaards fireårsvallak kommer med fire strake seire fra Danmark og får opp taktisk meget dyktige Svein Ove Wassberg som kusk. Står fint til i løpet og skal ikke ha problemer med distansen.

Fra Sverige kommer Nicklas Westerholm med tøffingen 13 Kalashnokov. Det er en seiersvant vallak som står med 11 seire på 44 starter i karrieren og en hest som elsker langløp. Står 40 meter bak min favoritt, men det har neppe allverden å si på en så lang distanse. 11 Ibra Boko var bra fjerde i seiersløpet til kanonen Strong Pepper sist. Den lange distansen er ikke noe problem og får hesten drahjelp i sisterunden, er han tung tilslutt. Jeg synes disse tre hestene skiller seg klart ut og står på disse tre på samtlige V75-forslag.

V75-1/V5-3: A: 2 B: 13-11 C: 15-8-3-4-9-10-1-14-5-7-12-6

V75-2/V5-4 - Oaks-revansje. 4-årige kaldblodshopper. 1640 meter autostart.

Oaks-revansjen for kaldblodshoppene er blitt et herlig spilleløp der vinneren kan kvittere ut 100 000 kr. Jeg tar med sju hester på de to største V75-forslagene.

2 Stas Eldi lyktes ikke med å kvalifisere seg til Hoppederby, men fjoårets Hoppekriterievinner viste solid formoppgang i Veikle Balder cup-finalen for fireårige hopper i V75 på Biri sist og settes knepent først. 10 Brenne Berna ble toer både i det svenske Hoppekriteriet og det norske og har fire andreplasser på sju starter i år. Tjomsland-hoppa blir favorittspilt, men bakspor og kanskje litt tvilsomt vinnersting trekker ned. 1 Briskeby Anna satt bom fast over mål i Hoppekriteriet og har form. Innersporet er sjanseartet da hun komme til å bli overflydd. Løser det seg, kan hun vinne.

Hoppekriterievinneren 11 Dronning Af Sola galopperte under fremmarjs på Biri sist, men bakspor og trekker ned er normalt ikke plussfaktorer for henne. 9 Ness Tjo Fryd tverret siste biten på Biri, men var likevel positiv. Har selvfølgelig kapasitet til å vinne dette. 3 Nordli Alma var positiv i Hoppekriteriekvalifiseringen, men falt tilbake til gamle galoppsynder i finalen. Tas med på to største V75-forslagene, i likhet med 5 Norheim Borka som skuffet litt i Hoppekriteriet, men ellers har hatt en flott sesong.

Rangering V75-2/V5-4: A: 2 B: 10-1-11-9-3-5 C: 7-8-6-4

V75-3/V5-4 - Varmblodshester. 1640 meter autostart.

Et herlig spilleløp venter i dette bronsedivisjonsløpet for varmblodshester, der startsiden kan bli avgjørende for løpsutfallet. Jeg spiller fire hester på de to mellomstore V75-forslagene og fem på det største.

1 Gonzales B.R. er spillefavoritt og blir også min favoritt. Hamre-traveren var solid toer bak storfavoritten Failern i V75 på Forus i sin siste start og skal ha gode sjanser til å forsvare sitt innerspor her. Blir det ikke for tøff kjøring underveis, er det bra vinnersjanse. 2 Welcom Malcolm var uforskammet god i seiersløpet på Sørlandet sist. Var ikke allverdens til motstand da, men prestasjonen var solid. Men trakk seg fra tet i V75 nest sist og er litt variabel i prestasjonsnivået.

8 Ourastile er nok hesten med den beste kapasiteten, men åttendespor på sprint er sjelden optimalt. Gundersen-traveren er løpets naturlige outsider. 5 Hendrix B.R. var ikke langt bak nevnte Ourastile sist, men satt fint til underveis da. Vinner neppe dette løpet fra dødens, men har form til å vinne med klaff på løpet.

På det største V75-forslaget betaler jeg også for 6 Visentini. Men må nok heve seg litt fra prestasjonen sist, der hesten fikk maks som fjerde. Presterer hesten like bra som i seiersløpene nest sist og tredje sist, kan han kanskje slå til med seier.

Rangering V75-3/V54-4: A: 1 B: 2-8-5-6 C: 10-4-3-9-7

V75-4/V4-1 - Norsk Oaks. 3-årige kaldblodshopper. 2140 meter autostart.

Det er en herlig Oaks-finale som venter også for kaldblodshoppene. 2 V.M.K. Diana og Per Vetle Kals leverte en strålende avslutning til andreplass i Hoppekriteriet. Var også uheldig i det løpet og ble dratt sist 800 meter fra mål. Vant svært enkelt Oaks-kvalifiseringen etter ledelse hele veien. Er kvikk i vei og den klare tetfavoritten også i finalen. Motivert favoritt.

3 Føynland Anna var mektig vinner av Hoppekriteriet etter dødens siste 500 meter. Kunne ikke utfordre V.M.K. Diana fra dødens i kvalifiseringen, men holdt koken oppe til andre. Tjomsland kjørte nok også litt på sikkerhet da. Tom Erik Solberg er tilbake i sulkyen lørdag og Føynland Anna er en klar utfordrer til favoritten. 4 Pegasus Mia vant sin kvalifisering enkelt etter ledelse hele veien. Blir neppe tet nå med startraske V.M.K. Diana på innsiden. Hun må nesten bli løpets outsider nå.

På det største V75-forslaget betaler jeg for ytterligere to hester. 1 B.W. Anita satt stengt i lederryggen på Pegasus Mia i kvalifiseringen og kommer til å få et optimalt løp fra sitt innerspor. 5 Lykkje Tuva var bra etter galopp i kvalifiseringen og er stadig i vannskorpen. Skulle de største favorittene rote seg bort, kan Lykkje Tuva være vinneren.

Rangering V75.4/V4-1: A: 2 B: 3-4-1-5 C: 6-12-9-7-10-8-11

V75-5/V4-2 - Kaldblodscupen. 2140 meter autostart.

Et gnistrende kaldblodsløp venter i V75-5 for hester i sjiktet litt under eliten. Her er det godt med vinnerkandidater og jeg tar med sju hester på de to største V75-forslagene.

5 Tyri Loke blir mitt førstevalg. Formhesten til Geir Flåten er i kalasform og gjorde et nytt toppløp sist, selv om det ikke holdt helt inn. Mange gode hester på farten i dette løpet og mye tyder på at Tyri Loke kan få sitt perfekte ryggløp i det lengste. På fart og speed er det ikke mange som følger denne til mål da. 3 Stensvik Martin slo seg forbi Tyri Loke mot mål sist og var tilbake på sitt aller beste. Fra et bra startspor, kan han selvsagt vinne igjen.

11 Langlands Odin holder også knallform. Er tøff og tåler å gå ute i sporene. Har Tjomsland-hestene los på lederhestene mot oppløpet, er han tung mot mål. 9 Frøyu Petter var klart slått av både Stensvik Martin og Tyri Loke sist, men satt for langt bak underveis da. Bedre forutsetninger denne gang. 1 Voje Piril var sterk tredje i Derby og fulgte opp med flott seier i Årjäng sist. Løser det seg underveis, kan han være med i seierskampen.

På de to største V75-forslagene finner jeg også plass til 10 Vollanfaks (god toer bak Åsrud Vilja sist), men møter kvalifisert motstand. 12 Reime Kongen var ikke som best sist og tolvtespor mot så gode hester trekker klart ned. Med maksimal klaff, kan han likevel blande seg inn i seiersstriden.

Rangering V75-5/V4-2: A: 5 B: 3-11-9-1-10-12 C: 2-4-6-8-7