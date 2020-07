Fantastisk V75-omgang på Bjerke

Bankeren leverte en svett siste 1000m sist! Helfrekke objekter! Favoritter i trøbbel! Du blir vel med oss i jakten på storcashen fra landets hovedbane i kveld? Husk også at du kan se ALLE LØPENE GRATIS hos oss.

Lerum tømte V65-lukene på Momarken 21. juli!

Alt av V65-bonger satt på Momarken denne tirsdagen, og det ble nok en herlig opptur for ALLE som tok rygg på undertegnedes V65-bonger. Stasline (2-valg) ble banket på den minste bongen, og holdt altså unna etter et sterkt løp. Den LILLE BONGEN på Kr.216 betalte ut meget fine Kr.3 447,-. På Eksperten ble det levert inn 31 bonger, og naturligvis satt samtlige som de skulle.



Lerum med bra treff i V75-spillet på Sørlandet 18. juli

På Eksperten suste hele 21-andelslag inn i denne V75-omgangen, og det ble en skikkelig opptur for flere av de som tok rygg. Innleveringsprisen på disse andelslagene var fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300), og helt opp til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995). Alle disse andelslagene betalte fra Kr.11 759, og oppover.



Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt! Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

Sendingen begynner klokken 17.45 / V75-1 begynner klokken 19.00



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.





Bjerke byr på en fantastisk V75-omgang denne kvelden, og dette er en omgang vi virkelig gleder oss til. Vi skal prøve å felle flere av favorittene, og vi gjør det med godbiter som vi tror MYE på. Når det gjelder kveldens beste banker så kommer den ut i V75-6, og det løpet taper ikke 7 Oracle Tile om alt går riktig for seg. Er en svært talentfull 4-åring som er moden for langt tøffere oppgaver enn dette. ALL IN!

Ta rygg på følgende:



V75-1 : 4 Fantomet – Har kommet inn på stallen til Hamre, og det kan fort dreie seg om en vinner direkte. På ren kapasitet er den nemlig klart best, og har MYE inne i forhold til et relativt magert grunnlag. Er helt sikkert blitt fikset litt på, og vi gleder oss virkelig til dette gjensynet. Lar seg rett og slett ikke stoppe? 7 Kleppe Spødå – Gikk fullt godkjent i debuten for Hamre sist, men trøblet altså på oppløpet, og det vil bli gjort endringer i balansen til denne starten. Har en voldsom toppfart i kroppen sin, og den fyker trolig til tet. Er en selvskreven gardering for de som garderer Fantomet.



9 Sikvelands Bork – Har gjort to veldig fine løp etter pause, og det har den gjort mot tøff motstand. Står ikke tilbake for disse på kapasitet, og har den viljemessig en av sine bedre dager så trenger den ikke å være borte. Løpets klare outsider.

Vår rangering : A : 4 B : 7-9-10-1 C : 2-5-3-8-6

V75-2 : 9 Unique Creation – Var alt annet enn heldig i løpet etter pause sist, men var uansett bra, og varslet form direkte. Var innom galoppen, og ble også sjenert ved et par anledninger i det nevnte løpet. Er fikset på etter den starten, den skal normalt ha gått frem med en blåser i kroppen, og distansen er ikke noe problem. Kommer på lette bein nedover oppløpet? SPILLES! 2 Olympic Tile – Bløffet hjem løpet på Jarlsberg sist, og det ble billig. Vi er usikre på hvor hard denne er i skallen, og det skal bli spennende å se hvor «modig» den er over stayerdistanse. Blir hardt spilt, men vi nøyer oss med å ranke den inn som et 2-valg.



5 Golden Vici – Var bunnsolid til seier sist, og varslet toppform da. Risikerer dog å måtte vinne dette løpet fra dødens, og det trenger ikke å bli enkelt. Er derfor kun en liten outsider for oss.

Vår rangering : A : 9-2 B : 5-3-6-8 C : 1-7-4

V75-3 : 1 Hassel Linda – Er en hoppe under en rivende utvikling, og den kan vinne dette fra tet/eventuelt rygg leder. Kom frem i dødens på siste bortre sist, trykket til, men feilet så på den siste svingen når det gikk i 24-fart. Ble rett og slett overforsert da. Kom fint tilbake, og hadde blitt toer uten galoppen. Gangen før spurtet den bra i kulissene, og var ikke tom over mål. Skal ikke ha noen problemer med å gå ca 29 på distansen, og da sier det seg selv at den har en fin sjanse. Nå kommer seieren? 4 Diana G.L. – Er kjapp ut, og fra andre omvendt vil garantert Tengsareid prøve seg fra start. Var meget god til seier sist, og har en del inne i forhold til et magert grunnlag. Kan vinne dette fra tet/eventuelt rygg leder. Motbudet.



11 Emely Viking – Havnet aldeles på vingel sist, og ble etter hvert bakket ned i køen. Spurtet likevel bra til slutt, og på klokken stod det faktisk 26,5 s 300m. Virker å være under en rivende utvikling, og må absolutt tas på alvor i et løp som dette. Disse tre skiller seg klart ut.

Vår rangering : A : 1 B : 4-11 C : 9-6-13-7-15-3-10-8-5-2-12-14

V75-4 : 5 Ingemar Palema – Fungerer ikke alltid 100%, og dette er nok ingen enkel hest å holde hel. Har gjort to gode løp i Sverige etter pause, og sist spurtet den sterkt i kulissene mot tøff motstand. Får den bare aksjonen å stemme så gjør den seg ikke bort mot en ganske formløs gjeng. PASSES! 3 Mellby Frodo – Har en skreddersydd oppgave foran seg, og virker dessuten å være på vei mot formen. Fullførte bra på en knallgod tid mot langt bedre hester enn dette nest sist, mens den også sist fullførte positivt. Må være HET i et løp som dette, og vi dobler opp a-gruppen.



2 Park View – Skuffet litt på Sørlandet sist, og den burde holdt unna da. Tilbake på sitt beste er den god nok, og spesielt bedre betingelser enn dette er det dessuten vrient å få. Er dog kun en outsider etter løpet sist.

Vår rangering : A : 5-3 B : 2-6-1 C : 7-4-8

V75-5 : 4 Ramstad Kristian – Vant et billig løp fra dødens sist, og står altså med tre strake seire nå. Vær dog litt OBS på at den tidligere ikke har hatt formtopper som har vart spesielt lenge, og den var heller ikke i sin beste form på denne tiden av året i fjor. Helt grei tipsener, men feelingen vår er at den kan være sårbar i kveld. 1 Birk Faks – Har slått favoritten de to siste gangene de har møttes, og blir bare ikke Birk Faks fast fra sitt innerspor så duger den svært godt. Var solid i nederlaget sist, og det var den uten at man var helt fornøyd med den. Er derfor blitt behandlet inn mot denne oppgaven, og den vil dukke opp på foto om den ikke blir fast.



7 Komnes Omer – Ble det helt feil for i comebacket på Leangen sist, og den ble altså hengt opp i sporene de første 700-800m. Deretter bakket Dalen den sist, og kom til mål med krefter igjen i kulissene. Varslet flott form, og den får stå som en STOR outsider i dette løpet. Duger nemlig på kapasitet, og med et løp i kroppen etter det lange avbrekket så er den neppe dårligere nå…

Vår rangering : A : 4-1 B : 7-10-8 C : 3-2-5-11-9-6

V75-6 : 7 Oracle Tile – Uten galopp så taper ikke vår banker et løp som dette. I Sverige sist satt den i femte utvendig, kom via sporene ca runden igjen, og vant veldig enkelt. På klokken stod det 12,5 s 1000m / 11,0 s 500m med krefter igjen. Har fått hesten på utsiden strøket, og det skal kun være et pluss for en feilfri avgang. Større oppgaver venter for dette talentet, og i kveld går vi ALL IN! Velger man først å spekulere her så er det veldig jevnt bak vår banker, og da bør man plukke med mange om man skal føle seg helt trygg.

Vår rangering : A : 7 B : 4-1-11-6-3-12 C : 5-9

V75-7 : 12 Komnes Bork – Interessant finale, og her er det jevnt blant de beste. Vår ide feilet på den ene svingen i Arvika sist, tapte mye, men kom formidabelt tilbake i kulissene. På klokken stod det 24,4/1600m, og det er kjapt på 800m-banen. Holder altså superform, og får den bare litt tempohjelp så skal den ikke bli enkel å stå i mot. 8 Alma Prins – Holder vi svært høyt på ren kapasitet, og den fortjener virkelig en seier etter mange sterke innsatser. Gikk en bra sluttrunde sist, var god etter galopp nest sist, mens den feilet i overlydsfart på oppløpet tredje sist. Sporet betyr mindre, og Alma Prins skal opplagt tas på alvor i denne finalen.



7 Reime Kongen – Spurtet sterkt lengst ute i banen sist, og den tapte ikke med mye. Er ikke helt stabil, men har altså superform i kroppen sin, og skal med på gardering. 4 Frier Birk – Gikk et nesten uvirkelig bra løp sist, og leverer den slik igjen så kjemper den om seieren. Har dog hatt en pause etter det løpet, og det kan ha satt den noe tilbake. 11 Tyri Loke – Tok en veldig turbetont seier sist, men gikk PIGG i mål, og var positiv. Er ikke ueffen med klaff på veien. 5 Valle Grim – Har kun vært OK på slutten, og ikke like bra som tidligere. Er god nok, men må vise litt ordentlig form igjen om vi skal tro mer på den.

Vår rangering : A : 12-8 B : 7-4-11-5 C : 2-9-3-6-10-1