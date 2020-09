Fantastisk V75-søndag på Solvalla

Det er internasjonal V75 på Solvalla søndag og 20 millioner i premiepotten.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

Det er en strålende søndag vi har foran oss med V75-omgang på Solvalla, stor jackpotomgang i V64 på Jägersro galoppbane og en herlig internasjonal V65-omgang på Biri søndag kveld. På Jägersro er det 466 322 SEK ekstra i sekserpotten, mens det på Solvalla er 20 millioner i premiepotten.

Og det er nettopp Solvalla det heretter skal handle om i denne artikkelen. Rolf Lerum er på en velfortjent ferieuke og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig. Sportslig er det ekstremt bra klass på V75-løpene på Solvalla. To av V75-løpene er kvalifisering til UET-Derby på Vincennes, det er et eliteløp for varmblodshoppene og i V75-6 frister pengestinne STL Open med hele 750 000 SEK i førstepremie. Unntakshesten Ecurie D. er på plass i V75-2.

Hamres kanon vinner igjen

Og nettopp 3 Ecurie D. blir vår hovedbanker i omgangen i V75-2. Det er det ene av to kvalifiseringsløp til UET-Derby. Ecurie D. har startet 13 ganger, han har vunnet tolv av dem og den eneste "glippen" er fjerdeplassen i Hugo Åbergs Memorial på Jägersro i slutten av juli. Stod da håpløst til i bakspor mot verdenseliten. Gjorde et kanonløp også da og landet på 10.0. Var ute på Solvalla for tre uker siden og holdt lekestue med konkurrentene igjen da. Blir omgangens største V75-favoritt, men det er ikke lett å spekulere mot slike kanoner. 3 Ecurie D. blir vår hovedbanker i V75-omgangen på Solvalla søndag.

Kuskekometen gjør jobben

De fire Djuse-brødrene har tatt Sverige med storm de siste årene. Mats E. og Magnus A. er kuskene i denne kvartetten, mens Mattias og Martin P. er trenerne. Magnus A. Djuse har vunnet 132 løp i Sverige i 2020, mens Mats E. ikke er mye dårligere med 131. Det gir hhv 6 og 7. plass på listen over de mestseirende kuskene i Sverige i år.

V75-5/V5-3 har navnet Stig H Akademiens lopp og er som navnet indikerer åpent for kusker født etter 1995 og ikke åpent for travtrenere. I dette løpet er Magnus betrodd den klart beste hesten i 14 Aura S.L. Motstanden er mye enklere enn normalt, og selv om den Jerry Riordan-trente hoppa presterer litt ujevnt, må dette være en veldig bra vinnersjanse. 14 Aura S.L. blir vår andre V75-banker og bankerspilles også i V5-spillet.



Reden-duoen lar seg ikke stoppe

V75-6/DD-1 er søndagens soleklart mest pengestinne løp. STL Open er et såkalt gruppe 1-løp og byr altså på hele 750 000 SEK i førstepremie. Daniel Reden-trente 7 Double Exposure og 4 Missle Hill får spillernes tillit. Det er ikke usannsynlig at 4 Missle Hill slipper teten til 7 Double Exposure. Formsterke 9 Milligan's School og 10 Milliondolllarrhyme hemmes av bakspor, men tas likevel med på de fleste V75-forslagene. I DD-spillet velger vi å bankerspille 7 Double Exposure.



Djuse/Riordan har flere kort på hånden

V75-3 er det andre kvalifiseringsløpet til UET-Derby og 1 Aetos Kronos og 2 Guzz Mearas skiller seg litt ut. Jerry Riordan-trente 1 Aetos Kronos gikk en enorm sisterunde i det svenske derbyet, men rakk kun frem til 3. plass. Blir overfløyet fra sitt innerspor her, men er den beste hesten og skal stå klart først på rangeringen.

Ikke gitt at Hamres mangemillionær vinner

Frode Hamre har med to hester på Solvalla i V75 søndag. Ecurie D. i V75-2 og elitetraveren 15 Ble Du Gers i V75-7. Den ni år gamle franske vallaken har passert 10 mill kr innkjørt og blir ganske klar favoritt i tradisjonsrike Walther Lundbergs memorial. Løpet går over 3140 meter og har hele 220 000 SEK til vinneren. Han var med i et lignende løp på Solvalla for en måned siden, men måtte nøye seg med andreplass. Møter gode strekhester i søndagens løp og er ingen gitt vinner av V75-7.