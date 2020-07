Favorittene garderes i Bergen

Favorittene kommer ikke til et dekket bord! Flere har ambisjoner, og vi må bare spekulere! Du blir vel med på moroa fra banen mellom de syv fjell?

Bergen Travpark serverer en ganske fin V65-omgang i kveld, og vi føler at det er et OK potensial i denne omgangen. Våre største bonger er uten banker, mens på de litt mindre banker vi 10 Kleppe Vesten (V65-2). Gå ikke glipp av følgende:



V65-1 : 1 John’s Boy – Har en SVÆRT fin oppgave foran seg i innledningsløpet, og vi er klart inne på at dette dreier seg om tet og slutt. Har gjort helt OK løp på slutten, og formen er fin. Glem ikke at den tredje sist slo 6 Jailhouse Banker fra likestart, og er 20m billigere ute kontra det som blir favoritten nå… MÅ BARE PRØVES I KVELD!

V65-2 : 10 Kleppe Vesten – Har utviklet seg fantastisk bra i 2020, og dette er en lørdagshest. Gikk et helt spinnvilt løp etter galopp nest sist, og var rett og slett utrolig bra da. Sist lekte den seg fra tet, og la inn 24,8 s 300m med krefter igjen. Blåser normalt en gjeng som dette om alt går riktig for seg!

V65-3 : 7 Ulisse Kronos – Har hevet seg etter den kom inn igjen på stallen til Gaute Lura, og fullførte fint mot tøff motstand sist. Her er det veldig billig i mot, og sjansene for at den runder til seier må være store. 3 Dorikan Lund – Travet en 16-tid i debuten for Wassberg sist, og det gjorde den altså med en innlagt galopp. Kan fort ventes forbedret, og fra eventuelt tidlig tet trenger den ikke å bli veldig enkel å knekke ned. Motbudet!

V65-4 : 3 Pave Tora – Har ikke innfridd, men den har veldig fin grunnkapasitet, og i omgivelser som dette må den være HET. Virker dessuten til å ha funnet formen, og den fullførte meget fint på en noe krevende bane sist. Gangen før ble den sittende bom fast med mye krefter igjen. Heidi Moen tar altså den lange turen en torsdagskveld, og det er klart at hun kommer med store ambisjoner. SPILLES! 6 Snuppa HB – Har møtt bedre hester enn dette, formen virker å være fin, og også denne er selvskreven på bongen.

V65-5 : 8 Jugghar Boko – Denne er ikke så verst, og i billige omgivelser som dette duger den. Spesielt tredje sist likte vi den godt, og da avsluttet den faktisk i 11-fart. Har normalt ingen problemer med å gå en 17-tid, og må med på alt av seriøse bonger her.

V65-6 : 1 S.K.’s Karsk – Ble det feil for sist, og Tom Erga var nok neppe HAPPY med styringen sin da. I kveld kan det dog bli revansje, for dette løpet leder vel vår ide svært lenge? Har fått to skikkelige blåsere i kroppen etter en lengre pause, den er mer enn god nok på ren kapasitet, og kan dessuten ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. PASSES!