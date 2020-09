Feite sjanser for Jepson i fredagens V65-lunsj

Formsterke Carl Johan Jepson kusker begge V65-bankerne i fredagens lunsj i Åmål.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken.

En herlig travhelg er i emning. Lørdag er det V75 med Gulljackpot på Leangen og søndag er det ekstra internasjonal V75 på Solvalla med blant annet kvalifiseringer til Grand Prix de I'UET.

Før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag med to ganger jackpot til kveld. På Jarlsberg venter det 380 721 kr ekstra i sekserpotten i kveld, mens det på Bergsåker venter hele 1 616 147 SEK ekstra i sekserpotten til kveldens V64-omgang, der det kun står kaldblodsløp på menyen. Fredagen innledes med V65-lunsj i Åmål.

Og det er nettopp Åmål og fredagens V65-lunsj det heretter skal handle om i denne artikkelen. Rolf Lerum er på en velfortjent ferieuke og således er det Nettavisens svenske samarbeidspartner Snoken som er tipsansvarlig.

Når det gjelder fredagens V65-lunsj i Åmål, så er det ingen tvil om at formsterke Carl Johan Jepson blir en nøkkelkusk og han kusker også da begge vår to V65-bankere.

Hovedbankeren leder hele veien

2 Leo Leo har en svært passende oppgave foran seg i V65-5/V4-3/DD-1. Hesten har tatt alle sin fem seire fra tet og i dagens løp lukter det tet fra start til mål. Motstanden skremmer aldeles ikke og velkjørende Carl Johan Jepson bør løse denne oppgaven. 2 Leo Leo blir vår ene V65-banker og bankerspilles også i både V4 og DD.



Skrotlag - skal vinne dette

V65-3/V4-1 er et meget svakt løp. De 15 hestene til start har startet 281 ganger og tilsammen tatt sju seire. Storfavoritten 1 Stepping Party har tilgode å vinne løp, men har en svært så passende oppgave foran seg. Trenes av Eric Martinsson som har bra snurr på sin stall og kuskes av Carl Johan Jepson. Vår andre V65-banker i Åmål i dag.

Gaustad reiser ikke forgjeves

Jan Rune Gaustad tar den lange turen fra Skien i dag for å starte med stallhesten 8 Lykkje Cornelius i V65-1. Hesten er klart bedre enn raden og feilfritt er vi helt inne på at dette er feltets beste hest. Motstanden skremmer ikke og Gaustad-traveren er et spennende objekt i V65-1.