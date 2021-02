Feite vinnersjanser for Høitomt i onsdagens lunsj på Bjerke

Eirik Høitomt har en rekke vinnersjanser i onsdagens internasjonale V4/V5-lunsj på Bjerke.

Det er en meget innholdsrik onsdag vi har foran oss. Opprinnelig skulle det være internasjonal V4/V5-lunsj på Jarlsberg, men kommunelegen i Tønsberg har forbudt Jarlsberg dette og lunsjen er derfor flyttet til Bjerke. Onsdag ettermiddag er det internasjonal V65-omgang på Bergen travpark og onsdag kveld er det klart for en feiende flott V86-omgang fra Solvalla/Bergsåker.

I denne artikkelen skal vi konsentrere oss om V4-lunsjen på Bjerke. Det er jevnt over gode spilleløp. Spillestopp er kl 12.20, mens V5-spillet som innledes i V4-3 har spillestopp kl 13.02. Jeg spiller bankerfritt i V4-spillet og byr på dobbeltbanker i V4-3.

Kun en seier i karrieren - i dag kommer seier nummer to

V4-3/V5-1/DD-1 er et løp stengt på 500 startpoeng og kun ni hester stiller til start. 6 Gliding Sun har en veldig fin oppgave foran seg i dette løpet. Den femårige vallaken som trenes av Marius Høitomt har faktisk kun tatt en seier i karrieren på 27 starter. Den seieren kom tidlig i karrieren som treåring i et løp i DNT's unghestserie på Leangen. Har gjort en rekke fine løp i regi Høitomt, men ikke fått vinne. God toer bak Kissmymuscles sist på Forus og har en flott oppgave foran seg i dag. 6 Gliding Sun blir min DD-banker på Bjerke i dag og bankerspilles også på det minste V4-forslaget.



Vallaken til Finn-Arne Bakkeberg har ni liv

I V4-1 jakter 11-årige 6 Ramona's Fighter sin tredje strake seier. Eier og trener Finn-Arne Bakkeberg har ikke vært redd for å starte med sin hest. Hele 175 løp har hetsen gjort og han holder fortsatt koken. Spurtet inn til en sensajonell seier i V75-7 på Bjerke forrige tirsdag og fulgte opp med ett råsterkt seiersløp i monte på Biri fredag. Møter formsterke 1 Euklid A.T. i V4-1, men jeg setter 6 Ramona's Fighter først på min rangering.

Mer fra stall Høitomt

Marius Høitomt og Eirik Høitomt har ikke bare Gliding Sun til start i dagens lunsj på Bjerke. I V4-2 jakter 9 Sacajawea karrierens første seier. Hoppa så veldig fin ut som fastlåst over mål i et løp på Forus sist. Det er veldig uoversiktlig i V4-2 på Bjerke i dag og jeg synes 9 Sacajawea er et spennende bud i løpet.

Høitomt har gode sjanser i dag

Også i V4-4/DD-2 kusker Eirik Høitomt min favoritt. 11 Strong Vacation gjorde en klart godkjent årsdebut på Bjerke forrige onsdag. Fireåringen som trenes av Stian Eilefsen kjørte seg til tet inn i den siste svingen da, men kunne ikke svare en smygkjørt Donato Frecel mot mål da. Ingen slik hest med i dag og selv fra et sjanseartet ellevtespor, synes jeg 11 Strong Vacation er en motivert favoritt.

Dobbeltbanker i V5-4

Det er også internasjonal V5-lunsj på Bjerke i dag og de to siste V4-løpene inngår i V5-spillet. Jeg spiller bankerfritt også i V5, men låser V5-4 på duoen 1 Djarpur Dry og 2 Exploitmayday. De skiller seg noe ut i dette løpet og bør være et trygt lås i V5-4.

