Feite vinnersjanser for Kolle i onsdagens V4-lunsj på Bjerke

Lars Anvar Kolle sitter opp bak tre favoritter i onsdagens internasjonal V4-lunsj på Bjerke. Vi går for dobbeltbanker i V4-1.

Bjerke travbane er virkelig i hetluften denne uken. Tirsdag kveld hadde landets hovedbane som vanlig V75 og lørdag er det klart for årets første GULLJACKPOT i V75, også det på Bjerke. I tillegg skal Bjerke være vertskap for onsdagens internasjonale V4-lunsj og onsdagen byr selvfølgelig også på en feiende flott V86-omgang fra Sverige, der Åby og Solvalla er banene denne onsdagen

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i denne artikkelen skal det heretter handle om V4-lunsjen på Bjerke onsdag og sportslig er det definitivt ingen pangomgang. Samtlige V4-løp er stengt på 500 startpoeng og det betyr mange formløse hester på farten. Jeg spiller bankerfritt og tyr til dobbeltbanker i V4-1.

Herman eller Malmin?

V4-1 er et sprintløp for varmblodshester over 1609 meter, og jeg synes 1 Luxury Brodde med Herman Tvedt og 2 Norah As med Kristian Malmin skiller seg klart ut. Luxury Brodde er kvikk i vei og viser solid form for tiden, mens Norah As satt bom fast over mål med krefter spart bak vinneren Djarpur Dry i sin siste start. Begge har i tillegg trukket flotte startspor og jeg innleder V4-lunsjen med dobbeltbanker i V4-1.

Kul Stilling skal være favoritt

Ingen tvil om at formsterke 7 Kul Stilling er en motivert favoritt i V4-2, men fra sjuendespor bak bilen med startraske hester på innsiden, er det ikke gitt at veien til tet blir enkel. Han har vært solid i sine siste løp, Gravdal-hesten, men han møter også noen andre hester som kan flytte beina på en sprint og jeg velger derfor å ta med noen garderinger i V4-2.

Kolle med svak favoritt

Lars Anvar Kolle er kusk bak 7 Kul Stilling i V4-2 og han er også kusk bak favoritten 4 Roald A. Boko i V4-3. Men hesten er ikke i nærheten av den formen han hadde tidlig på høstparten i fjor og må være en svak favoritt i V4-3. Løpet er vidåpent og jeg tyr til helgardering på samtlige V4-forslag.

Kolle med ny favoritt i V4-4/DD-2

Lars Anvar Kolle sitter opp bak tre strake favoritter i onsdagens V4-lunsj og 7 I.D. Lightning har en veldig fin oppgave foran seg i V4-finalen. De verste konkurrentene står i dårligere spor og sannsynligvis er Kolle på tidlig tetjakt i dette løpet. Jeg velger å gå på 7 I.D. Lightning som min DD-banker på Bjerke onsdag.



