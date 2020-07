Fersk V64-banker fikser flotte kroner fra Kalmar

Bankeren utvikler seg meget fint for tiden! Supersjokk med superform! Våre oppdaterte V64-vurderinger er klare! Du går vel ikke glipp av dem?

Lerum tømte V65-lukene på Momarken 21. juli!

Alt av V65-bonger satt på Momarken denne tirsdagen, og det ble nok en herlig opptur for ALLE som tok rygg på undertegnedes V65-bonger. Stasline (2-valg) ble banket på den minste bongen, og holdt altså unna etter et sterkt løp. Den LILLE BONGEN på Kr.216 betalte ut meget fine Kr.3 447,-. På Eksperten ble det levert inn 31 bonger, og naturligvis satt samtlige som de skulle.



Lerum med bra treff i V75-spillet på Sørlandet 18. juli

På Eksperten suste hele 21-andelslag inn i denne V75-omgangen, og det ble en skikkelig opptur for flere av de som tok rygg. Innleveringsprisen på disse andelslagene var fra Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300), og helt opp til Kr.8 000 (fire andeler a Kr.1 995). Alle disse andelslagene betalte fra Kr.11 759, og oppover.



Lerum fikset cashen i Bodø 18. juli! Kr.1 944 ble til Kr.18 736!

Tipsflyten fortsetter, og undertegnede serverte igjen meget solide vurderinger. Yuma Kitten (2-valg), Kingofthehill F., og Philip Lyn (2-valg) stod alle først på ranken. Philip Lyn ble banket på den minste bongen, og senket altså dagens tyngste favoritt! Vår største bong til Kr.1 944 satt som den skulle, og betalte ut meget solide Kr.18 736.

Lerum med V5-fest på Sørlandet 17. juli! Kr.1 120 ble til Kr.12 612!

Undertegnede var på hjemmebane denne kvelden, og det ble en herlig opptur for de som tok rygg på den største V5-bongen til Kr.1 120. Den satt nemlig som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.12 612,-. Vi gratulerer de som tok rygg!



Lerum med nye supertips i V64-spillet! Kr.864 ble til Kr.9 569! Du var vel med på moroa på Axevalla 17. juli?

Undertegnede serverte nye meget solide V64-vurderinger, og det meste satt til Axevalla 17. juli. Balsamine Font (17%) innfridde som en banker for de frekke! Bravo Santana (25%) lekte seg som en banker av stål! I finalen stod SKRELLEN Eric The Eel (6-valg / 8%) først, og strålende info ble servert. Vår bong til Kr.864 suste inn, og betalte ut svært fine Kr.9 569,-.

Lerum fikset feriepengene! Kr.240 ble til Kr.11 320! Du tok vel rygg i V64-spillet på Bergsåker 16. juli?

Undertegnede serverte DRØMMETIPS til jackpotomgangen på Bergsåker 16. juli, og ALT satt! Hector Sisu innfridde som en banker av stål, mens First Mel Hope innfridde som den nest beste bankeren. New Direction (4-valg) stod først på ranken, og det samme gjorde Aramis Bar (2-valg). Den MINSTE bongen på kun kroner 240 satt som et skudd, og betalte ut knallfine Kr.11 320,- DD ble i tillegg ranket ut på EN REKKE, og gav en odds på herlige 62,25 - hvor mye fikk du på dobbelen?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.



Kalmar står for kveldens V64-omgang, og det er en skikkelig fin omgang som venter. Vi var en god stund i tenkeboksen rundt kveldens banker, men landet til slutt på 4 Global Best Lover (V64-2). Blir stadig bedre, og møter "IKKE NOE" i kveld. ALL IN!

Ta rygg på følgende:

V64-1 : 6 Stand By Ken – Et lite, men ganske jevnt felt innleder kveldens V64-omgang. Vår ide har fått fire løp i kroppen etter pause, og nå er formen der? Ble sittende bom fast sist, og kom til mål med mye krefter igjen. Her er den dønn riktig ute når det gjelder motstand, og den MÅ passes i omgivelser som dette.

V64-2 : 4 Global Best Lover – Et svakt løp venter, og det skal ikke veldig mye til for å vinne et løp som dette. Vår soleklare ide bør fakta bare vinne dette, og denne favoritten tror vi MYE på. Fullførte bra på en krevende bane sist, mens den spurtet sterkt nest sist. Har funnet formen, her er det billig i mot, og vi tror ikke den taper et løp som dette om den leverer som de to siste gangene. SPILLES!

V64-3 : 8 Galantis – Er egentlig VELDIG bra, men har blitt steinhardt matchet, og har derfor ikke fått vinne i år. Sist satt den bom fast som fulltanket mot tøff motstand. Nest sist fullførte den godkjent i et løp som kanonen Don Fanucci Zet vant. Kommer her ut i langt billigere omgivelser, den drar stor nytte av et bittelite felt, og vår feeling er at den speeder ned en gjeng som dette. SPILLES! Hesten vi frykter, og hesten som er god nok til å slå vår ide er 6 Arno Dell’est. Om den går feilfritt…

V64-4 : 8 Perfect Gede – Kommer ut etter en liten pause, og er fikset på i oppholdet. Dette er en hest vi holder HØYT når den fungerer som best, og vi liker skarpt at den er solid kuskeplusset med Christoffer Eriksson i kveld. Et lite felt er dessuten et klart pluss. Runder til seier? Tidlig på dagen var 4 Image Rapida HARDT betrodd, men vær OBS på at den har det med å rote på voltestart.

V64-5 : 12 Indian Front – Dette kan være supersjokket i omgangen, og den plukkes med på alt. Den spurtet meget sterkt sist, og avsluttet også helt enormt tredje sist. Kusken er ikke den beste, men får han bare klaff med styringen så burde den dukke opp på foto. OBS! 7 Ritz Guiness – Har sett utrolig bra ut på slutten, og er i superform. Spurtet kolossalt bra sist, gikk pigg i mål, og på klokken stod det 10 s 800m med krefter igjen. Dukker opp i fremste rekke med flyt!

V64-6 : 8 Oscar L.A. – Mistet seieren sist når den ble skremt av pisken til Adielsson, og hadde altså vunnet det løpet på ca 12,7/2140ma. Er en veldig lovende 4-åring med SKYHØY kapasitet, og den taper normalt sett ikke dette løpet om alt går riktig for seg. Er en motivert favoritt i finalen.