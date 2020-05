Fine torsdagsløp på Øvrevoll

Øvrevoll byr på internasjonal V5 og V4 denne torsdagen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Vi er vel i gang med en fantastisk travuke står foran oss med Elitloppshelgen på Solvalla som det soleklare høydepunktet. Solvalla byr på V75 både lørdag og søndag og selve Elitloppsfinalen går først søndag kveld. I tillegg er det GULLJACKPOT i V75 på Bjerke lørdag kveld.

Før vi kommer dit skal vi blant annet gjennom en innholdsrik torsdag. Den innledes med V4-lunsj fra Halmstad. Onsdag ettermiddag er det så klart for internasjonal V65 på Klosterskogen med spillestopp kl 16.20, og internasjonal V4 med spillestopp kl 17.10. Så er det også løp på Øvrevoll med både internasjonal V5 og V4. Torsdag kveld blir det så V64 Boden.

I denne artikkelen skal det heretter handle om Øvrevoll. Her er det internasjonal V5 og V4. V5 er først ut med spillestopp kl 18.30. V4-spillet som innledes i V5-3 har spillestopp kl 19.20.

Heldigvis er det åpent for deltakelse av svenske hester på Øvrevoll nå. Ellers hadde det blitt syltynne felter, men snart er det juni. Da stiger som regel interessen for å delta i galoppløp.

Dobbeltbanker i V5-2

Vi spiller bankerfritt i både V5 og V4, og i V5-spillet velger vi å gå tynt i V5-2. Der årsdebuterer 4 Swedish Dream, en av banens aller beste milere. Han skal gå Stockholm Stora Pris om drøyt to uker, så formen er nok ikke så langt unna. Vi garderer kun med 1 Unwanted Beauty. Hoppa er knallgod på 1600 meter og gress, og fjorårets vinner av 1000 Guineas har vi god tro på.

I V5-3/V4-1 tok 1 Ramone en fin seier på 17. mai. Hun var en ungheststjerne som tok fire strake som toåring, men som deretter tapte ti løp på rad. Da de øvrige løpene ikke er enkle, tror vi hun blir stor favoritt, kanskje for stor. For oss et greit førstevalg, men her er det ikke så mye som skiller.

I de siste avdelingene i V5, er det godt med svenske deltakere. På 17. mai ble det fire seire til vårt naboland i øst, inkludert en trippel og dobbel med hester som starter torsdag. 10 My Cup of Tea var en gjenganger på Øvrevoll i fjor, og her har hun en fin oppgave i V5-5/V4-3/DD-2. 10 My Cup of Tea blir vår DD-banker på Øvrevoll i kveld.



Vi vinnertipper også 7 Cromer i V5-4/V4-2, nå med Lopez. Han har allerede vunnet ni løp på årets fem løpsdager,og han er tent på å ta tilbake tittelen som han i fjor mistet til Jan-Erik Neuroth.