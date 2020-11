Fireåring blir vår V65-banker på Biri

Eirik Høitomt og formsterke Lille Helge blir vår V65-banker på Biri i kveld.

En strålende travhelg er i emning. Lørdag byr Leangen opp til en herlig V75-omgang og søndag er det stor V75-jackpot i Eskilstuna med jackpot og hele 3 494 764 SEK ekstra til fordeling i premiepotten.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men før vi kommer dit, skal vi gjennom en innholdsrik fredag. Den innledes med V65-lunsj på Åby med start kl 12.45. Fredag kveld byr så Biri på en flott V65-omgang, mens det er Axevalla som er vertskap for den svenske V64-omgangen fredag kveld.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om kveldens V65 på Biri. Her er det som vanlig spillestopp kl 18.55. V5-spill er det også, V5 innledes i V65-4 og har spillestopp kl 20.05. Jeg fant min V65-banker i kveld i V65-2.

Høitomt har bankeren

Det handler om 3 Lille Helge og Eirik Høitomt. Fireårigen som trenes av Kjetil Helgestad har møtt veldig gode hester i sine fire siste løp og levert meget solid. Eirik Høitomt var også meldt på nestfavoritten 6 Langlands Balder i kveld, men selv om denne står med to strake, så velger altså Høitomt Lille Helge. Vallaken er i knallform og selv om han gjerne skal ha løpene på sin måte, mener jeg det er topp vinnersjanse i kveld. Jeg bankerspiller 3 Lille Helge i V65-2.

Herman må opp ett hakk

Ingen tvil om at 6 Herman er en motivert favoritt i V65-1, men vallaken til Erik Skaug har ikke overbevist helt i det siste. Sviktet fra tet som storfavoritt på Bjerke tredje sist, gikk helt greit til fjerde nest sist på Biri og ga seg også litt fra tet på Biri sist. Litt enklere imot i kveld, men jeg garderer.

Overlegen på kapasitet

V65-3 ser kanskje litt uoversiktlig ut på forhånd, men jeg synes fire hester skiller seg klart ut. Best i feltet på kapasitet er nok 5 Lykkje Svenn. Brynjulf Bjørges seksårige vallak har dog ikke fungert i år og kommer nå ut etter fire måneders pause. Har vært behandlet i pausen og selv om Bjørge ligger lavt på forhånd, heter min favoritt 5 Lykkje Svenn i V65-3.

Uspilt kapasitetshest

I V65-4/V5-1 blir trolig 11 Garli Viktor spillefavoritt når lukene stenger i kveld. Treåringen ledet hele veien i seiersløpet sist på Bjerke, men i kveld er det 20 meter tillegg og mye større felt. Det øker galopprisikoen. Jeg velger bred gardering i dette løpet og merker meg at 14 Fagerås Kongen mer eller mindre er helt uspilt. Trener Heidi Moen melder om fine treningsjobb. Er veldig ustø på beina, men viser voldsom fart i trening.

Malmin eller Austevoll?

Jeg velger å stå på to hester i V65-5/DD-1. Kapasitetshesten 11 Djarpur Dry hadde et straffespark i comebacket på Biri for 14 dager siden og vant lett etter tidlig tet. I kveld er det bakspor og bedre motstand. En motivert favoritt er det uansett. Jeg dobler V65-forslagene med 8 Noble Tile som ble sittende fast med alt igjen i sin flrste start på over ett år på Biri for drøye to uker siden. I kveld er nok Kristian Malmin mer offensiv og kanskje hesten tross åttendespor sitter tidlig i tet.

Hele veien for favoritten?

16. oktober valgte jeg å bankerspille 1 Restless By The Sea i V65-spillet på Biri. Da ledet hesten i det lengste, men ble tatt ned av Excellent Maltin oppunder mål. Kom så ut igjen i et løp for stallpersonell på Momarken to uker senere og imponerte med overlegen seier fra tet. I kveld blir 1 Restless By The Sea ganske stor favoritt i V65-6/DD-2. Jeg velger å bankerspille hesten i DD-spillet.



Men møter mange bra hester, så både i V65 og V5-spillet, velger jeg å gardere bredt.