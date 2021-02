Flemming fikser V64-kronene på Åby

Strålende V64-omgang på Åby! Vi har som vanlig jobbet godt med løpene, og byr blant annet på en godbit som er milevis bedre enn raden - nå må vel uturen ta slutt?

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - Kr.1 800 ble til Kr.54 402!

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Den store V65-bongen til Kr.1 800 satt som den skulle, og betalte ut knallfine Kr.54 402,-

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og den store bongen til Kr.1 080 betalte ut svært solide Kr.28 606.

Du gikk vel ikke glipp av følgende info på Polar Rocky? :

V65-4 : 1 Polar Rocky – Har fått tre løp i kroppen etter den kom inn på stallen til Gaute Lura, og er veldig på riktig vei. Havnet på vingel sist, og ble etter hvert bakket ned i feltet. Kom via sporene mot siste sving, fullførte meget bra, og på klokken stod det 13,1 s 300m. Vi likte virkelig det vi fikk se. Er fort ytterligere forbedret til denne starten, den er kjapp fra start, og her klemmer vel Bjørn Steine til? PASSES!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av

ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under

spillboksen.



Som vanlig er det interessant når det skal kjøres V64 på Åby, og vi gleder oss til løpene torsdagskveld. Når det gjelder den beste bankeren så fant vi den i V64-3. og det løpet taper ikke 7 Enforalle P. om alt går riktig for seg. Er betydelig bedre enn grunnlaget sitt, den tåler å bli brukt underveis, og vi kan ikke spekulere. ALL IN!

Gå ikke glipp av følgende:



V64-1 : 4 Something Fishy – Hadde et enormt fjorår, og kammet altså med seg hele ÅTTE SEIRE. Sist på Jägersro var den nesten bedre enn noen gang, og kom da alene til mål etter å ha blitt brukt litt underveis i selve løpet. Morten Juul tar nå turen til Åby etter pause, og vi tviler på om han hadde årsdebutert i Sverige om han ikke hadde



Ved å klikke på denne lenken finner du våre V64-andelslag til torsdagens omgang på EKSPERTEN. Andelene har en pris fra Kr.50 til Kr.750.

V64-2 : 11 Cash Bore – Er betydelig bedre enn raden, og den skal virkelig passes i et løp som dette. Feilet i stengt posisjon sist, og gjorde nok pga det ble trangt. Feilet også som godtgående i en trang situasjon nest sist. Kusken har et navn som om han skulle vært en jockey på Bro Park, men fakta er at han vant med nettopp Cash Boro i fjor, og kan kuskefaget sitt selv om han er urutinert. Kan vinne igjen, og den må med på alt!



Ved å klikke på denne lenken finner du våre V64-andelslag til torsdagens omgang på EKSPERTEN. Andelene har en pris fra Kr.50 til Kr.750.

V64-3 : 7 Enforalle P. – Er mye bedre enn det grunnlaget den har på konto, og sist lekte dem hjem seieren fra dødens. På torsdag er vi veldig inne på at Flemming kjører seg til tet på første bortre, og da vinner den normalt dette enkelt. Er en motivert favoritt som også vi tror MYE på. ALL IN!

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av

ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under

spillboksen.

V64-4 : 3 Move It Brodde – Småskummelt løp hvor vi prøver oss med en frekkis. Move It Brodde er ikke så verst på sitt beste, den er hyggelig fra start, og kan nesten ikke få en bedre oppgave enn dette. Har en gang tidligere kommet ut etter et opphold på over 30 dager, og da ble det seier direkte. PASSES!

V64-5 : 4 Gambit Brodde – Her blir «Åby-spesialisten» 3 Echelon hardt betrodd, og de fleste forventer en ny seier via siste indre. Det kan naturligvis gå slik, men vi er ikke like overbevist, og plukker med oss noen hester her. Vår ide har ikke en spesielt bra rad, og den svinger i prestasjonene. Virket dog å være MYE forbedret sist, og feilet da med masse krefter igjen i angrep i den siste svingen. Står bedre til enn på lenge nå, og den skal ikke undervurderes for mye. OBS!

V64-6 : 5 O.M. Faststeep – Har fått to løp i kroppen etter pause, og er på vei mot formen igjen nå. Ble sittende bom fast som fulltanket etter et passivt opplegg sist, og vi gav den et klart pluss i kanten. Er kjapp fra start, og torsdagskveld blir det nok et langt mer offensivt opplegg. Trykker seg til tet, og siden er dette hesten å slå? MÅ MED PÅ ALT!

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.