Flemming Jensen skal fikse V65-cashen i Danmark

Det er internasjonal V65-omgang på Skive travbane i kveld. Dyktige Flemming Jensen kusker Nettavisens V65-banker.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Nettavisens danske travekspert Carsten Rabjerg.

Det er naturligvis V75-omgangen på Sørlandets travpark med GULLJACKPOT, som er det klare sportslige og spillemessige høydepunktet lørdag. Men som vanlig i vintermånedene, er det også internasjonal V65 fra Danmark lørdag. Denne lørdagen er det Skive som er vertskap og V65-omgangen har spillestopp kl 19.40.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Hvem klarer sig bedst i V65 lørdag aften i Skive?

Denne lørdags V65 afvikles på Skive Trav, hvor meget afgøres allerede i første afdeling, hvor Confusion Tårs med Flemming Jensen bliver kæmpe favorit.

Ellers venter der en spændende lørdag aften i Skive, der er en 950 meters bane (samme størrelse som Charlottenlund) og med Open Stretch der må benyttes i opløbet af alle med undtagelse af hesten i føring.

Bankeren:

6 Confusion Tårs i V65-1 bliver stor favorit, og den står til at kunne vinde løbet og være måske det bedste bud som V65-Banker denne lørdag aften. Hesten har været meget fin de sidste to starter og er kørt forsigtigt. Burde kunne vinde dette løb nu!

Luringen:

3 Enjoy Lollipop i V65-4 viste klar fremgang senest og er på ret vej. I et åbent løb er den helt sikkert en af dem der kan være med i kampen om sejren. Har dog aldrig været bedre placeret en tredje, men snart skal sejren vel komme?

V65-1:

6 Confusion Tårs er en god hest der har imponeret og denne gang er planen at den skal køres uden sko. Det er svært at forestille sig andet end at Confusion Tårs bare vinder igen.

3 Dazzle Nock åbnede overraskende hurtigt senest og vandt fra føring. Det er en fin hest der måske er endnu bedre med et rygløb. Bør have chance. Der er planer om at 2 Nu Love S S også får skoene af, hvis banen tillader det og denne hest er bedre end resultaterne og sporet godt. 5 Alltherightmoves og 7 Denimcowboy kæmpede om sejren senest og de har begge form til at være pladschancer.



V65-2:

3 Joker Newport kom til spids senest, men fik pres af den senere vinder Carpark North, så den gav sig til slut. Har sikkert haft gavn af løbet og kan normalt vise sig bedst. 2 Feeling Fat virker i fremgang og får et fint løb fremme i feltet. 1 Cheetah Elegance som står spændende til fra spor 1 er ikke helt uden chance for at kunne overraske. Kan føre løbet længe. 4 Cæsar P P har været hårdt betroet, men skuffet og har endnu ikke vundet et travløb. Har haft et par gode opgaver med føring, men har ikke travet som bedst. Skal vise fremgang før man kan tro på vinderchance.

V65-3:

Det var en sikker sejr som 1 Rossi Garline vandt sidst i Aarhus, og tiden på 1.18,1 netop i Aarhus i lav klasse er faktisk rigtig flot. Hesten har kapacitet og et perfekt spor. Bliver storfavorit og kan vinde, men jeg garderer. Først og fremmest med 7 D A D Flamingo, der har kapacitet til sejr, men er vanskelig og har let til galop. Virker dog trods alt bedre og bedre.

5 Eddie Brogård har træneren Marc Bæk Nielsen været opad på den sidste periode og så kom sejren senest på Åby. Nu står den fint til og skal absolut regnes. 2 Amazing Photo kan få et godt løb fremme i feltet og det betyder meget i Skive. Pladschance, mens 9 Leicester’s Trophy har stadig for let til galop, men kan meget og er en typisk outsider.

V65-4:

Det virker åbent her, men jeg tager chancen på 1 Daddy Loves You. Hesten starter i nyt regi og med en meget dygtig kusk fra et godt spor. Hesten er hurtig og kan føre dette løb fra start til slut. 7 Chimneysweeper er altid med fremme og en stabil hest, der også har kapacitet. Vinder ikke så ofte mere, men skal have vinderchance her. 10 Bølle Gardenia er i fin form og har en dygtig kusk. Vinder ikke mange løb, men kan godt være med helt fremme denne gang. 3 Enjoy Lollipop gik godt senest og er i fremgang. Den kan sagtens være løbets luring.

V65-5:

Det er svært at komme udenom 6 Unstoppable der har vundet alle sine starter i Danmark. Det har været fra spids, hvor den de sidste par gange har været lidt magelig til slut uden at se træt ud. Nu forsøges den så med et andet oplæg og som hesten har set ud burde den normalt bare vinde igen. 7 Livi Lady er i fin form og meget speedig, så mon ikke taktikken bliver at skygge favoritten Unstoppable for siden at angribe til slut?

2 Eddie Cook er i topform og virkeligt i fremgang. Kan meget og vil prøve at sælge sig dyrt fra spids i dette løb. 5 Zoom Wise L gør det altid godt og løser det sig for den i dette løb, er den helt sikkert med fremme. 1 Fivie Barosso kan svinge lidt i sine præstationer, og var for hidsig senest, så det gik ikke. Hurtig fra start og sidder enten i føring eller bag den førende.

V65-6:

Der er tale om sæsondebut for 2 Twigs Briard, der sluttede sidste sæson af med en fremragende præstation og afslutning i et V75-løb på Lunden. Har stor klasse og kan sagtens vinde en fortjent sejr. Kan bruges som alternativ ”Banker”! 3 Global Strategy kan meget de dage det stemmer for den og den er bedre end de sidste resultater. Kan afslutte stærkt med rette rygløb.

1 Something Fishy kom aldrig ind i løbet sidst, da der intet blev kørt foran undervejs. Formen virker fin og sporet perfekt. 6 Trophy Spring er en god hest og skulle den have en god dag er den altid en chance. Vandt V75-løb fra spids i forrige start. Derefter 5 Victor Rush der skal have ryg og gemmes så længe det er muligt.