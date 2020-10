Flere godbiter blir servert til lunsj

Interessante objekter er jobbet frem i lunsjen på Visby! Går det kanskje mot en flying start på den nye mnd?

 Lerum med solid treff på V65-systemene 28. september - tok du rygg?

Vi kom ikke helt i mål på de flate bongene på Klosterskogen denne mandagen, men vår bong på Kr.360 betalte likevel ut fine Kr.2 040,-. På Eksperten leverte undertegnede to systemer (fire andeler a Kr.1 000 / ti andeler a Kr.400), og begge disse systemene suste inn med SEKS RIKTIGE! Utbetalingen ble knallfine Kr.52 204 for hvert av systemene, og det ble dermed en meget fin kveld for flere av våre kunder.



Speedy Jetstar (13,4%) hadde vi SINGEL UTGANG på systemene mot dagens tyngste favoritt, og følgende info serverte vi på godbiten:



V65-1 : 4 Speedy Jetstar – Var fem ganger blant de to beste i fjor, og vant også tre løp. To av de løpene ble vunnet på høsten. Har nå fått to løp i kroppen etter en lengre pause, og formen virker å være veldig på riktig vei. Leverte en relativt sterk sluttrunde sist, og på klokken stod det 13,9 s 800m. Er normalt kjapp fra start når den løser, den er trolig ytterligere forbedret i kveld, og mot en ikke veldig hard motstand må den passes. Slår til som en ordentlig godbit?

Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Visby innleder den nye mnd med en fin V4-omgang til lunsj. Vi byr på flere spennende objekter, og skal til lukene med følgende snadder:

V4-1 : 3 Jaguar Zon – Er stadig noe bedre enn raden, og klart spillbar i et løp som dette. Vi liker at den blir solid kuskeplusset med Kim Eriksson, det blir skorykk på alle fire, og når en slik hest er på under 10%, ja, da må vi bare prøve oss. Vår frekkis i et løp hvor det er et ganske klart skille på hestene.

V4-2 : 1 Kakuna Jons – Har gjort tre fine løp hittil i karrieren, og holdt bra fra tet mot tøffingen Bear Metal sist. Har en smellfin oppgave foran seg nå, man rykker skoene rundt for første gang i karrieren, og fra tet kan denne umulig bli enkel å ha med å gjøre. Lar seg rett og slett ikke fange?

V4-3 : 3 Janssons Frestelse – Var litt seig i takene etter pause sist, men spurtet uansett oppløftende, og varslet form direkte. Er normalt veldig kjapp fra start, og vant med Petter Karlsson fra tet på Färjestad tidligere i år (22.03 / 15,6-2140ma). Varslet altså form sist, har fordel av sprint, og dette ser klart spennende ut. Prøves mot storfavoritten 5 Classic Gal.

V4-4 : 1 Perfect Relation – Fullførte helt OK sist, og er ikke så verst på sitt beste. Er kjapp ut når den løser, og fra tet er dette hesten å slå. Går nok en lav 15-tid, og da sier det seg selv at den ikke blir enkel å fange. MÅ BARE PRØVES fra slike betingelser!