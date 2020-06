Flott galopplunsj i Gøteborg

Det er galoppløp på Gøteborg galoppbane søndag og både V5 og V4 på menyen.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

En strålende søndag står foran oss og spillemessig er det ingen tvil om at den internasjonale V75-omgangen i Kalmar er det soleklare høydepunktet. Hele 27 millioner venter ekstra i sjuerpotten. Her er det spillestopp kl 15.00. Søndagen innledes med galopp fra Gøteborg, og her er det både V5 og V4 på menyen. Søndag kveld byr så Sørlandets travpark på internasjonal V65-omgang.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

I denne artikkelen skal det heretter handle om Gøteborg og galopp. Merk at V5 er først ut med spillestopp kl 12.45, mens V4-spillet som innledes i V5-4 har spillestopp kl 14.00.

Vrient på vestkysten

Ingen svensk bane ligger lenger vest enn Gøteborg galopp. Søndag håper vi ikke at det går rett vest, men at det i stedet blir en hyggelig slant. Det er uansett utfordrende både i V5 og V4, slik det ofte er på den fine banen utenfor Gøteborg.

Vi har god tro på hest nummer 8 i de to første løpene søndag. 8 Twentytwowontdo var riktig bra sist og tok sin første seier på lenge. Motstanden er ikke verre den gang og 8 Twentytwowontdo bankerspilles på det minste V5-forslaget i V5-1.

Vi har enda mer tro på 8 Starlight Runner i V5-2. Har gått veldig bra på gress, som i fjor bak stjernen Ascot Brass. Sist var han også knallgod, danske Helle Christensen har flott form på stallen. Senest på torsdag vant hun løp på Øvrevoll. Vi trår til og bruker 8 Starlight Runner som vår V5-banker i Gøteborg søndag.

Vrient og bankerfritt i V4

I V4 er det minst like vrient. Vi fant ikke noe som fristet som banker, og selv om ikke feltene er så veldig store, tror vi ikke på noen bunnutbetaling.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under.