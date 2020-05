Flott lunsjomgang på Färjestad

Har superform, og nå lykkes vel man endelig? Skoløs og bike for første gang = seier? Vi byr som vanlig på en god del snadder, og våre oppdaterte V4-tips er klare. Du går vel ikke glipp av dem?

Färjestad innleder uken med en FLOTT lunsjomgang, og det er solid kvalitet på løpene. Vi har gjort jobben for deg, og anbefaler deg å ta rygg på følgende:



V4-1 : 1 Lemon Brodde – Er MILEVIS bedre enn raden, og nå kommer vel seieren? Den feilet med ALT igjen nest sist, men varslet form ved å komme enormt tilbake nedover oppløpet. Sist feilet den tidlig, men viste 13,1/1700m bak feltet. Er veldig kjapp ut på volte, distansen er intet minus, og fra tet tror vi ikke denne taper innledningsløpet. MÅ BARE PRØVES!

V4-2 : 3 Patricks Princess – Var ikke på topp i årsdebuten, og noe må ha vært feil på den da. Kommer her ut etter pause, man rykker alle skoene for første gang, og fester også på en BIKE for første gang. Vi regner dessuten med at når Reden sender den avgårde til Färjestad så er det for å samle poeng. Glem ikke at denne begynte med tre strake seire i fjor som 3-åring, og lovet da veldig godt. SPILLES!

V4-3 : 9 Juncio Boko – Hadde et BRA fjorår, og gikk flere sterke løp mot betydelig bedre hester enn hva den støter på i dette lunsjløpet. Står i en bra rygg fra start, den vil komme fint gjennom på startsiden, og er bare formen sånn noenlunde på plass etter pause, ja, da skal sjansene være store direkte. MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 7 Cyrano De B. – Virker å være på vei mot superformen nå, og vi likte den godt sist. Leverte da et meget solid oppløp i kulissene, og på klokken stod det 11,3 s 800m. Møtte da klart bedre hester enn dette. Har nå fått tre løp i kroppen etter pause, og vil trolig bare bli bedre og bedre fremover. SPILLES!