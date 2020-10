Flott meny i lørdagens galopp på Klampenborg

Det er som vanlig både V4 og V5 i lørdagens galoppløp på Klampenborg.

Denne artikkelen er tilrettelagt av Kurt Leirvåg. Tips, analyser og

spilleforslag er utarbeidet av Sportspills galoppeksperter Birger

Christensen og Morten Olsen.

Det er ingen tvil om at V75-omgangen på Jarlsberg travbane med Gulljackpot er lørdagens store sportslige og spillemessige høydepunkt. Men lørdagen her mer å by på enn som så. På Klampenborg er det duket for en flott galopplunsj med både V4 og V5. Og lørdag kveld er det jackpotomgang i V65 på Färjestad med 202 746 SEK ekstra i sekserpotten.

I denne artikkelen skal vi heretter konsentrere oss om galopp og Klampenborg. Våre galoppeksperter hadde stor suksess i V4-spillet på Bro Park onsdag.

Knallsuksess i V4-spillet på Bro Park onsdag 28. oktober

Til tross for at omgangens klart største favoritt, 4 Troubled Guy, vant V4-1 på Bro Park onsdag ble det veldig flott utbetaling. 8. valget Divorce i V4-2 og 9. valget 9 Repeat Offender sendte verdien opp i 9 441 kr etter tre avdelinger. Vårt største V4-forslag på Nettavisen (innl.pris kr 1 800) stod igjen med alle hestene i V4-4, men vi måtte "nøye" oss med andrevalget 5 One Star. Utbetalingen stoppet på meget pene 15 162. Totalt ble det klaff for fem andelslag på Eksperten

Det er altså både V4 og V5 på Klampenborg lørdag. V4 er først ut med spillestopp kl 12.45. V5-spillet som innledes i V4-4 har spillestopp kl 14.25.

Birger og Morten byr på følgende:

Årets nest siste løpsdag på Klampenborg finner sted lørdag. Vi føler at dagen har en middels vanskelighetsgrad. Kanskje ingen opplagt banker, men vi mener det skal være mulig å gå litt ned i noen løp. Duoen 2 Sandtastic og 3 Saint George ser sterk ut i V4-2, og vi har også god tro på at 6 Cece Mackmyra kan vinne V5-2. Kanskje er 6-5 et bra lås.

Også i andre løp blir noen hester mye betrodd. Men enkelte hester har mistet formen, slik de ofte gjør et stykke ut på høsten. Dessuten er banen i København meldt å bli veldig tung etter mye regn den senere tiden. Det er det ikke alle hester som liker å springe på, så vi prøver å fange opp noen luringer.