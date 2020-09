Flott V4-lunsj fra Halmstad

Våre litt større bonger er uten banker! Vi jakter tusenlappene med et HETT objekt som fort kan få det sydd opp... Du går vel ikke glipp av våre oppdaterte lunsjtips?

Lerum med TOPPTIPS i Bergen 10. september - tok du rygg?

Undertegnede serverte MEGET STERKE TIPS til Bergen torsdag, og det meste satt. V65-bongen til Kr.480 betalte ut meget solide Kr.7 951, mens V5-bongen til Kr.980 betalte ut Kr.8 301,-. På Eksperten ble det levert 20 V65-bonger, og ALLE satt som de skulle. Du var vel med på spillfesten?



Halmstad sparker i gang en ny uke med en flott V4-lunsj. Som vanlig når det er løp på denne banen så er kvaliteten BRA, og igjen skal vi få se flere knallgode hester. Våre litt større bonger er uten banker, og vi skal til lukene med følgende:

V4-1 : 6 Global Warrior – Pleier å være bra etter opphold, og vi regner med en sterk innsats direkte. Er en tøffing som tåler å bli brukt underveis, og er det bare litt form på plass etter oppholdet så duger den godt. SPILLES! 4 Pagano – Gikk OK etter pause sist, er trolig forbedret til denne starten, og på sitt beste er den god nok til å skrelle. Skal ikke undervurderes.

V4-2 : 5 Global Boom – Er en fersk 3-åring som kun har gjort fire løp. Er dog veldig bra, og den må ha en fin sjanse i et løp som dette. Den var kun en lengde bak en såpass god hest som Head Run nest sist, mens den sist ble sittende bom fast som fulltanket. Her er det med få unntak billig i mot, og favoritten er motivert.

V4-3 : 4 Galewindsonthepath – Blir TUNGT betrodd, og den har også en bra sjanse å vinne. Avsluttet fint sist, og holder toppform. Distansen nå er intet pluss, men den kan likevel renne unna fra tet om den ikke får mye trykk på seg. Skal stå først, men vi tør ikke å gå ALL IN over mellomdistanse.

V4-4 : 1 Arnie Express – Overrasker fra rygg leder? Arnie Express er en traver med fin kapasitet, og kan ikke få spesielt bedre betingelser enn dette. Fjerde sist ble den treer mot Harper Seabrook/Bythebook, og møter jo ikke hester av et slikt kaliber her. På slutten har den stått litt feil til, og er bedre enn raden. Nå står den endelig perfekt til, den er kjapp ut, og fra rygg leder på 2 Gomez kan dette fort bli dønn riktig. OBS!