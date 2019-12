Flott V4-lunsj fra Sverige

Svært spennende lunsj hvor vi skal prøve å felle en av dagens tyngste favoritter! Vi jakter videre på julecashen, og gjør det med en god del snadder! Du tar vel rygg?

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Vi nærmer oss slutten på året, og går inn i en særdeles hektisk tid med en rekke høydepunkter. Allerede nå vil vi nevne det som skjer på NYTTÅRSAFTEN, hvor det altså er MULTIJACKPOT I V75-SPILLET, og her vil det ligge minimum 16,2 millioner ekstra i sjuerpotten på Axevalla. Dette beløpet kan dog stige ytterligere MYE frem mot denne V75-omgangen.

Når det gjelder høydepunkter i uken som kommer så smeller det allerede i kveld med DOBBEL V64-JACKPOT, og det ligger altså over 1,4 millioner ekstra i sekserpotten til kveldens omgang på Färjestad. Førstkommende lørdag er det duket for historiens siste kjøring i Drammen, og her er det GULLJACKPOT i V75-spillet.

Lerum med V65-FEST i Bergen 12. desember!

Tipsene satt igjen knallbra i Bergen denne torsdagen, og omtrent ALT av V65-bonger suste inn. Undertegnedes bong på Kr.432 satt som spikret, og betalte ut Kr.3 738,-. Du tar vel rygg på oss i Bergen?

Skellefteå står for mandagens lunsj, og det er en jevn/spennende omgang vi har foran oss. De helt klare bankerne finnes ikke, og et par av løpene er også svært jevne. Vi spiller bankerfritt, og skal til lukene med følgende godbiter:

V4-1 : 8 Zorro Swing – Kommer ut etter en liten pause, og en pause vi tror har gjort veldig godt for denne. Var ikke helt på topp før den fikk seg en pust i bakken, og vi forventer den forbedret til løpet i lunsjen. Har motstandsmessig et gaveløp i vente, og leverer den bare noenlunde i nærheten av hva den kan, ja, da er det normalt ikke snakk om saken. Veldig motivert favoritt, og en hest som også vi tror mye på.

V4-2 : 1 Hågå Ida – Småskummelt løp hvor vi skal prøve å felle 4 Sjø Bris som blir HARDT betrodd. Bra hest, men vær litt OBS på at den har møtt billig motstand, og er betydelig tøffere ute nå. Vår ide kom ut i ny regi sist, og var kraftig forbedret. Solgte seg svært dyrt fra tet, men ble plukket ned på streken av gode Sundbo Nova etter en avslutning i 27-fart. Skulle den levere like bra her, eller kanskje også være ytterligere forbedret, ja, da dukker den med garanti opp på foto. PASSES!

V4-3 : 3 Cemonroc De Coeur – Interessant løp, og her er det jevnt blant de beste. Vår ide fullførte klart godkjent mot betydelig bedre hester enn hva den møter nå i løpet sist, og formen virker å være veldig bra. Er dessuten KJAPP fra start, og fra et fint spor så blir den nok laddet til direkte. Er absolutt en av de som kan vinne dette, og den MÅ passes.

V4-4 : 7 Järvsögrej – Kom til mål med krefter igjen etter et defensivt opplegg sist, og den var positiv. Kommer nå tilbake etter en kort pause, men er formen som før pausen, ja, da skal sjansene være meget gode i finalen. Vår tipsener i et ellers veldig jevnt løp.