Flott V4-lunsj fra Sverige

Meget fin lunsjomgang på Åby! Dobbeltbanker i finalen! Kuskeforsterket ide gjør kort prosess? Du tar vel rygg på våre oppdaterte lunsjtips?

Leirvåg med herlig V65-opptur på Jarlsberg! Du tok vel rygg?

Kurt Leirvåg hadde meget solide vurderinger på Jarlsberg denne kvelden, og det meste satt. Unique Creation innfridde som en banker av stål, og skrellen Lille Odin (7,9%) var trygt med på bongene. Nettavisens bong på Kr.480 suste inn, og her kunne man hentet ut deilige Kr.6 709 om man hadde tatt rygg.



Lerum med flotte V75-tips 28. desember - Kr.1 800 ble til Kr.11 520!

Det ble igjen vrient å være spiller på Romme, og heller ikke undertegnede kom i mål med sine V75-bonger. Vi var dog ikke langt unna på den store bongen til Nettavisen. Steindype, Show Time (10-valg), fanget vi ikke opp på fem hester. Jackpot Band (8-valg) var en annen som supersjokket, men den var vårt 4-valg, og solid info ble gitt. Steinfaks (3-valg) var vi inne på kunne være en "sikker vinner" direkte, og den var alene i a-gruppen. Totalt ble det fem seksere, og en haug med femmere på den store bongen til Nettavisen (Kr.1 800). Utbetalingen ble meget fine Kr.11 520,-.



Leirvåg knallet til på Bjerke 26. desember!

Det ble ikke helt lettløst på Bjerke denne torsdagen, og vi kom ikke i mål med våre flate V65-bonger. Det store V65-systemet (fire andeler a kr 995) satt imidlertid som spikret, og betalte ut knallfine 28 136 kr. I V5-spillet ble det supertreff for den store bongen (fire andeler a kr 300), og den betalte ut herlige 22 498 kr.



Lerum med systemfullklaff i lunsjen på Färjestad 23. desember!

Våre to største V4-systemer (fire andeler a Kr.500) satt som spikret i lunsjen mandag, og det ble OK for dem som tok rygg. Utbetalingen ble nemlig fine Kr.7 257,-



Lerum med SOLID fulltreffer 21. desember - Kr.980 ble til Kr.16 215!

Stålbankeren i V4-spillet, E.V. Mici, innfridde som ventet, og dermed satt undertegnedes store V4-bong svært godt dekket i de siste avdelingene. Etter at et 5-valg, 8-valg, og 7-valg vant de tre påfølgende avdelingene ble det bra med kroner for de som tok rygg på den store V4-bongen til Örebro. Her kunne man nemlig hente ut hele Kr. 16 215,-. Vi gratulerer de som tok rygg.

Åby står for mandagens lunsjomgang, og nesten som vanlig er det en flott omgang i vente fra banen med to ledige innerspor på oppløpet. Vi låser finalen på kun to hester, og krydrer på med endel hester i de tre første løpene. Ta rygg på følgende:



V4-1 : 5 Boston Bore – Er veldig bra, og den har en fin sjanse i innledningen. Sprintet unna på lette bein sist, og vi hadde 14,2 s 800m med krefter igjen. Her er det med få unntak billig i mot, og feilfritt må sjansene være store. SKAL STÅ FØRST PÅ RANKEN!

V4-2 : 2 Newlight Coger – Har smellfine betingelser foran seg her, og vi liker dessuten at den er kuskeplusset med Jepson. Viste 14 s 800m sist, og den var OK i nederlaget. Minuset er at den har vært litt småsyk siden det siste løpet. I en frisk utgave er den god nok i massevis. SPILLES!

V4-3 : 6 Allocco Jet – Ble sittende bom fast som fulltanket nest sist, mens den fullførte godkjent sist. Har OK kapasitet i forhold til det grunnlaget den har på konto, og den duger normalt veldig godt i et løp som dette. Vår tipsener!

V4-4 : 4 Ivory Di Quattro – Har imponert noe kolossalt på slutten, og jakter altså stolpe i programmet. Var utrolig god fra dødens sist (11,3 s 800m), og har en flott mulighet om den leverer som på slutten. 5 Atik D.L. – Har også imponert, og vi dobler bongene opp med den. Var helt overlegen på en svært overbevisende måte sist, den er kuskeplusset med Jepson, og skal passes. DOBBELTBANKER!