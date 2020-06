Flott V4-lunsj fra Sverige

Solänget innleder uken med en flott lunsjomgang. Vi prøver å spekulere litt mot dagens største favoritt, og er sugen på en flying start på denne uken!

Solänget byr på en flott lunsjomgang mandag, og vi har som vanlig lagt ned en solid jobb for å gi deg best mulig hjelp på veien mot lukene. 6 Everst Sisu (V4-3) blir HARDT betrodd, og vinner om kusken får til styringen. Den bankes på den minste bongen, men ikke på de litt større bongene hvor vi jakter flotte kroner!

V4-1 : 4 Bol Brage – Tre hester er normalt heldekk i innledningsløpet. Bol Brage føler vi dog er motivert, og blir bare ikke sporet en felle så skal sjansene være meget gode. Formen har nok aldri vært bedre, og avslutningen sist var meget sterk. Klokken viste 21,3 s 800m, og det er kjapt for en hest i dette grunnlaget. Plasseres foran 14 Harry Växus/10 Månremus.



V4-2 : 4 Global Vertigo – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den har toppform i kroppen. Var helt overlegen på sølebanen nest sist, mens den fullførte klart godkjent etter deler av løpet i dødens sist. Her er det med veldig få unntak billig i mot, og den dukker opp på foto om alt går riktig for seg. OBS!

V4-3 : 6 Everst Sisu – Jogger tidlig til tet, og siden er dette over? Var meget god til seier på en knallgod tid sist, og den holder toppform. Har startet tre ganger på denne banen, og det har blitt en seier. Motstanden nå er overkommelig, og får bare kusken til styringen så dreier normalt dette seg om en vinner. Vi hadde banket med toppkusk, men med Ingvar Nyberg nøyer vi oss med å sette den klart først.

V4-4 : 7 Algot Zonett – Galopperte kort før mål som helt klink sist, og hadde travet ca 14,0/2140 uten denne galoppen. Den galopperte pga den ble skremt av en fotograf, og var dermed unnskyldt. Det var første gang ut i regi Daniel Wäjersten, og den er nok fort forbedret med det løpet i kroppen. Tar en saftig revansje?