Flott V4-lunsj fra Sverige

Tre svært vriene løp, og ett litt mer lettløst! Vår største bong er uten banker! Går det kanskje mot en saftig opptur i dagens lunsjomgang?

Undertegnede traff meget bra på V4-tipsene søndag, og det ble en opptur for flere av de som tok rygg. Vi gikk nemlig ikke i "samlebongfellen", og spekulerte mot 1-oddseren Grisle Odin G.L. Vinneren, Kinge Svarten (3%), var med på kun tre hester. Den største V4-bongen satt igjen med samtlige 15 hester i finalen, og da var det naturligvis veldig surt at favoritten tok seg forbi 10-valget omtrent på streken. "Trøstegevinsten" for den store bongen på Kr.900 ble likevel meget fine Kr.7 896,-.



Kalmar byr på en relativt VRIEN lunsjomgang denne onsdagen, og spesielt de tre første løpene er JEVNE og ikke helt lettløste. 1 Das Auto bør ta seg av finalen om den leverer på sitt beste, og det er en motivert favoritt. Vi skal til lukene med følgende:



V4-1 : 6 Rosy Wine – Stod ganske hardt inne i en sportrapp sist, og når den også havnet i dårlige rygger så ble det delvis feil i det første løpet etter pause. Nå har den fått denne blåseren i kroppen etter oppholdet, den står nydelig inne i dette løpet, og klaffer det bare litt på veien duger den normalt godt i et løp som dette. Settes frekt først!

V4-2 : 11 Zinzan Cash – Er egentlig en veldig bra hest i denne klassen, men har altså ikke slått til i år. Gikk helt OK etter pause sist, og vi håper at den skal være noe forbedret til dagens oppgave. Her er det overkommelig i mot, og skal den først vinne et løp igjen så må det bli i omgivelser som dette. Vår ide i et ellers veldig jevnt løp.

V4-3 : 3 Darshana – Ble sjenert til galopp sist, og vi setter bare en tykk strek over det løpet. Var klart bra i nederlaget nest sist, og formen er slett ikke verst. Har sjeldent fine betingelser foran seg i dette lunsjløpet, og det skal bli spennende å se den i hendene på Kevin Oscarsson. MÅ MED PÅ ALT!

V4-4 : 1 Das Auto – Et dårlig løp avrunder dagens lunsjomgang, og her er det STOR forskjell på både hester og kusker. Favoritten er motivert, og leverer den som tredje sist, ja, da vinner den dette fra tet. Var også klart bra i nederlaget nest sist, mens det ble galopp fra start sist. Er en motivert favoritt. Hesten i mot er 8 Run And Repeat som gikk helt OK uten å fungere som best nest sist. Var MYE finere sist, og meget god i nederlaget da. Er kuskeplusset med Stefan Persson, og skulle den kanskje være ytterligere forbedret inn mot denne oppgaven så er den alt annet enn ueffen. Motbudet.