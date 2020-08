Flott V4-lunsj fra Sverige

Dobbeltbanker! Mulig sjokk fra en hest med perfekte betingelser! Vi jakter Dannero med nytt snadder! Du tar vel rygg?

Nå jakter vi ny opptur til lunsj, og skal i lukene med følgende:

V4-1 : 3 Moi Edel – Solgte seg dyrt sist, og leverer gode løp for tiden. Nå skal man rykke skoene for første gang i karrieren, og det skal også bli spennende å se den med Ove A. Lindqvist i jolla. Motstanden skremmer ikke, og vi føler at dette er en motivert favoritt i innledningen.

V4-2 : 10 Armida F.B. – Småskummelt løp hvor vi ikke kjøper storfavoritten fullt ut. Har egentlig ikke imponert, og tiden sist var en medhengertid. Vår ide har møtt MYE bedre hester enn dette, og gjør nå en spennende start etter pause. Er det bare litt form her så skal sjansene være fine. Må med på alt!

V4-3 : 2 Lyckans Cash – Kan være skrellen om man velger å spekulere mot favorittene. Var riktignok ikke på topp sist, men var GOD i nederlaget nest sist. Tredje sist gikk den en 15-tid over 3180mv, og går den en 15-tid på strek over 2640mv, ja, da er den på foto. Plukkes med på alt som et helfrekt objekt!

V4-4 : 4 Mr. Swish – Er kommet inn på stallen til svært dyktige Daniel Wäjersten, og dette kan være en vinner direkte. Har nemlig fin grunnkapasitet, og den duger normalt veldig godt i grunnlaget sitt. Her er det dessuten med få unntak billig i mot, og takler den bare et trangt spor i volten så må sjansene være gode. SPILLES!