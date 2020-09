Flott V4-lunsj fra Sverige

Bankeren har en perfekt oppgave foran seg! Frekke objekter som du vil like infoen på! Er det kanskje duket for en herlig V4-opptur?

Lerum tømte V65 og V5-lukene på Forus 25. august! Enorme Kr.665 984 innspilt!

Det meste satt denne tirsdagen på Forus, og det hele endte med en GEDIGEN SPILLFEST for de som tok rygg. V65-bongen til Kr.432 betalte ut Kr.29 540, mens V5 bongen til Kr.240 betalte ut Kr.41 551,-. Hardhaus (26,5%) innfridde som den beste bankeren, og meget solid info ble gitt. På Eksperten ble det fullklaff for samtlige 19 V65-bonger (halvkasse), og de betalte ut som følger:

* En bong a Kr.3 000 (fire andeler a Kr.750) betalte ut Kr.33 523,-.

* To bonger a Kr.2 000 (fire andeler a Kr.500) betalte ut Kr.32 385,-.

* Tre bonger a Kr.1 200 (fire andeler a Kr.300) betalte ut Kr.31 816,-.

* Tre bonger til Kr.1 000 (fem andeler a Kr.200 / fire andeler a Kr.250) betalte ut Kr.31 247,-.

* Ti bonger til Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fem andeler a Kr.101 / fire andeler a Kr.125) betalte ut Kr.29 540,-.



I V5-spillet ble det kun levert to bonger på Eksperten, begge kostet Kr.500 (ti andeler a Kr.50 / fire andeler a Kr.125), og disse betalte ut Kr.41 551 hver seg.

Totalt omsatte vi for Kr.19 600 til Forus, men spilte altså inn formidable Kr.665 984!

Visby står for tirsdagens lunsjomgang, og det er en omgang hvor vi tror at det kun er TRE LØP å løse. Usain Henna (V4-1) har et tilnærmet straffespark foran seg, og det vil overraske oss mye om den ikke tar seg av en såpass billig oppgave. De tre siste løpene er ikke i nærheten av like lettløste, og her er det bare å ta rygg på følgende:



V4-1 : 8 Usain Henna – Har et gaveløp foran seg i innledningen, og går alt riktig for seg så tar den seg enkelt av dette. Var bunnsolid i nederlaget sist, mens den vant sprettlett etter en sluttrunde i 10-fart nest sist. Har ett av sine billigste løp i karrieren, og vi kan naturligvis ikke gjøre annet enn å tro HARDT!

V4-2 : 5 Caddie No More – Skummelt løp hvor det kan skrelle til. Vår ide virket veldig forbedret sist, og vi likte det vi fikk se da. Havnet utvendig leder, første 1000m ble passert på 11,7, men så feilet da altså inn på oppløpet når kusken ble vel aktiv. Hadde trolig travet en høy 12-tid uten den galoppen, og gjør den noe tilsvarende her, ja, da er den med garanti på foto. Skreller?

V4-3 : 11 Voyager West – Er BEST på ren kapasitet, det er fine rapporter på den etter pause, og normalt runder den en særdeles overkommelig gjeng. Anders Zackrisson har vært veldig opp på sin springer, og tredje sist valgte han å svare veldig gode 3-åringer i et beintøft løp. Det straffet seg til slutt, men det bare viser hvor høyt han holder sin hest. Her er motstanden billig, og Voyager West SKAL STÅ FØRST!

V4-4 : 5 Jaguar Zon – Åpen finale hvor det kan være smart å plukke med seg en del hester. Vår ide har ikke hatt sitt beste år etter at den var helt strålende i fjor. Virker dog å være litt på gang nå, og de to siste gangene har den komme til mål med litt krefter igjen på tanken. Møter dønn riktig motstand, og på sitt beste duger den godt i et løp som dette. OBS!