Flott V4-lunsj fra Umåker

Vi spiller uten bankere på vår litt større bonger! Du blir vel med oss i jakten på V4-kronene tirsdag?

Lerum med supertips på V65 i Bergen 17. februar - kr 1 800 ble til kr 54 402

Det ble ikke spesielt lettløst i Bergen denne onsdagen, men undertegnede var igjen riktig på det i Bergen, og det ble dermed solid "påfyll" for de som tok rygg. Hubert B.G. innfridde som en soleklar banker, mens "smellen" Polar Rocky (6-valg) stormvarslet vi for. Det største V65-forslaget (innl.pris kr 1 800) satt som det skulle, og betalte ut knallfine 54 402 kr.

I V4-spillet ble det også en solid opptur, og det største V4-forslaget (med innl. pris kr 1 080 betalte ut svært solide 28 606 kr.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Det er FULL VINTER i Umeå, og det vil bli krevende forhold for både tobeinte og firbeinte tirsdag. Vi spiller bankerfritt i jakten på V4-kronene, og skal til lukene med følgende:

V4-1 : 8 Magnifik Brodde – Vant enkelt fra tet sist, og bløffet hjem løpet via en kjapp avslutning da. Nå trekker sporet ned, og den må fort vinne dette fra dødens. Vi nøyer oss derfor med å kun sette den først på ranken, og avstår fra et bankerspill.

V4-2 : 5 Klammer – Stod 20m bak 3 Galak Beji i comebacket sist, og gjorde en strålende sluttrunde etter en dårlig start. Burde ha gått ytterligere frem med det løpet i kroppen etter oppholdet, den er altså 20m billigere ute, og da er i hvertfall vi på vakt. MÅ MED PÅ ALT!

V4-3 : 4 Guli Roy – Knep seieren sist, og bekreftet sin flotte form. Er aldri helt å stole på, og det er også grunnen til at vi ikke går ALL IN på den. En hest som er veldig på riktig vei er 5 Demex, og den var ikke mye slått av Guli Roy sist. Kan ta revansje med klaff underveis. PASSES!

V4-4 : 1 Conrads Gregor – Har slitt over en lengre periode, men sist var den tilbake, og da bedre enn noen gang. Imponerte stort, og vant veldig enkelt. Fungerer den like bra på tirsdag så må sjansene være gode, og den skal stå først på ranken.

