Flott V4-lunsj på Axevalla

Det pleier å skje litt i løpene på Axevalla, og ingen skal bli overrasket om det skreller til i et par av løpene. Vi byr blant annet på et mulig sjokk som er bedre enn hva mange tror...

V75-SUPERWEEKEND med jackpot både lørdag og søndag!

* Vi som elsker V75 har en fantastisk weekend foran oss. Lørdag er det nemlig GULLJACKPOT på Leangen, og det betyr DOBBEL SJUERPOTT!

* Om søndagen er det enda bedre betingelser når Kalmar byr på V75-JACKPOT. Her ligger det nemlig voldsomme 27 millioner ekstra i sjuerpotte.

I den ekstreme sommervarmen gjør vi jobben for deg, og byr på fyldige V75-vurderinger til begge dager.



Lyntoto er den enkleste måten å spille på hest på. Du trenger ikke ha peiling på hest for å spille. Du bestemmer kun hvor mye du vil spille for, og lar spillmaskinen velge ut en blanding av favoritthester og outsidere for deg.

Axevalla byr på en JEVN og SPENNENDE lunsjomgang torsdag. Våre litt større bonger er uten banker, og vi blir alt annet enn overrasket om dette betaler ut bra med penger. Gå ikke glipp av følgende godbiter:

V4-1 : 3 Goutte De Pluie – Er det ganske fin grunnkapasitet i, og den skal passes i et løp som dette. Kommer ut etter en liten pause, det blir skoløs rundt for første gang i karrieren, og fra et nydelig spor bak bilen er vi på vakt. Vår ide i et ellers ganske jevnt løp.

V4-2 : 2 Thin Lizzy – Er under en herlig utvikling, og skal være HELAKTUELL i et løp som dette. Gikk en råsterk sluttrunde sist, og på klokken stod det faktisk 12,2 s 800m med litt krefter igjen. Sporet nå er perfekt, og får bare kusken til styringen så skal denne være med helt i fremste rekke. OBS!

V4-3 : 6 AD Hoc – Fullførte helt OK i kulissene sist, og formen er slett ikke verst. Den henger dessuten bedre sammen i kroppen sin enn tidligere, og akkurat det liker vi. Nå blir det på med en BIKE for første gang i karrieren, og det vil normalt gi den et ytterligere løft. Kommer på lette bein tilslutt?

V4-4 : 15 Grandissimo – Vi prøver oss med et langskudd i finalen, og vi gjør det på en hest som har MYE inne. Vant utrolig enkelt i billige omgivelser nest sist, mens den sist spurtet voldsomt etter sene luker. Gikk da helpigg i mål. Kommer nå ut etter en liten pause, men er det bare litt form på plass etter oppholdet, ja, da er denne spennende i et løp som dette. PASSES!